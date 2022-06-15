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Новый рекорд: из России в Грузию за месяц перевели более 300 млн долларов
Объем денежных переводов из России в Грузию в мае текущего года вышел на рекордный уровень. По сравнению с маем 2021 года, транзакции выросли в десять раз, по сравнению с апрелем текущего года – почти в 2.5 раза.
По информации Нацбанка Грузии, в страну из России в прошлом месяце было переведено 313.9 млн долларов (62% от общего объема).
Ранее рекорд был установлен в апреле, когда из России в Грузию перевели 132.98 млн долларов.
Для сравнения, в январе текущего года из России в Грузию перечислили 22.38 млн долларов, в феврале – 21.94 млн долларов, в марте – 27 млн долларов.
Общий объем денежных переводов в Грузию в мае 2022 года составил 1502.1 млн долларов, что на 169.4% выше аналогичного показателя за 2021 год. На втором месте по перечислениям – Италия (36.82 млн долларов), на третьем – США (27.78 млн долларов).
Как ранее писало «Эхо Кавказа», специалисты считают, что основным фактором роста транзакций из России является массовая миграция из России в Грузию.
Другие новости дня
Грузия присоединилась ко встрече формата «Рамштайн» по оружию для Украины
Грузия и Молдова, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате «Рамштайн», посвященной оказанию военной помощи Украине.
Об этом, как сообщает «Украинская правда», заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.
«С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах», – сказал он.
«Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы», – добавил Остин.
По словам главы Минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, Грузия принимает участие во встрече несмотря на то, что «не может помочь Украине оружием».
Аслан Бжания: «Грядут непростые времена»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил о необходимости усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны.
В этом контексте он указал на нарушение абхазского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.
«Дорогие коллеги, грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, неверное, обратили внимание на то, какое количество беспилотных летательных аппаратов нарушают нашу границу и занимаются сбором разведывательных данных?» – сказал Бжания на собрании, посвященном 30-летию образования Государственной службы охраны.
Он рассказал о докладе Минобороны, в котором приводится информация о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО.
«Вроде бы, что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям», – отметил Бжания.
Ранее на съезде оппозиционной организации «Аруаа» прокомментировали призывы к Грузии открыть второй фронт – против Абхазии и Южной Осетии.
«Мы должны понимать, что, если Россия не достигнет своих целей в Украине, война придет к нам», – сказал председатель «Аруаа» Темур Гулия.
«Газпром» остановил ещё одну турбину «Северного потока»
"Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одной газотурбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в своем официальном телеграм-канале. Это приведет к очередному снижению экспорта газа по газопроводу "Северный поток" в Германию. Если в мае суточный объем прокачки газа по "Северному потоку" составлял 170 миллионов кубометров, то теперь "Газпром" сможет экспортировать не более 67 миллионов кубометров в сутки.
Вчера сообщалось об остановке "Газпромом" первой турбины на станции "Портовая" и снижении прокачки газа до 100 миллионов кубометров; сегодня компания, по её сообщению, "была вынуждена" остановить вторую из четырех турбин.
По словам представителей "Газпрома", остановки турбин вызваны невозможностью их безопасной эксплуатации и ремонта. Их обслуживала фирма-производитель – немецкая компания Siemens. После того как Евросоюз наложил на Россию экономические санкции из-за войны с Украиной, Siemens свернула сотрудничество с Россией. Газовые турбины, отправлявшиеся на техобслуживание в Канаду, не были возвращены Siemens "Газпрому".
- Германия до российского вторжения импортировала из России более 50 процентов всего импортируемого ею природного газа. Власти заявили о необходимости избавления от энергетической зависимости, однако признают, что для этого необходимо несколько лет. Россия продолжает поставки газа в большинство стран ЕС, однако на фоне войны и неясных перспектив будущих поставок цены на топливо остаются стабильно высокими, что во многом способствовало росту инфляции в ЕС.
- Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 километра и мощностью 55 млрд кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.
- В Соединённых Штатах компания Freeport LNG, владеющая одним из крупнейших терминалов для экспорта сжиженного газа, сообщила, что пожар на его предприятии в Техасе, произошедший на прошлой неделе, сделает невозможными поставки в Европу как минимум до сентября. Терминал обеспечивал до 20 процентов американского экспорта газа. Сообщение привело к новому скачку цен.
В Германии судят организатора покушения на критика Кадырова
Сегодня Высший земельный суд Мюнхена начнет рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Чечни, которого обвиняют в организации покушения на правозащитника, брата оппозиционного ютуб-блогера Тумсо Абдурахманова, Мухаммада Абдурахманова, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным прокуратуры Германии, организовать убийство критика режима обвиняемому, который в сообщениях следствия фигурирует как Валид Д., в 2020 году поручили спецслужбы Чечни. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии обвиняемому якобы сообщил один из сотрудников Ведомства по охране конституции ФРГ – правоохранительные органы начали расследование по факту разглашения секретных сведений.
Как сообщает Deutsche Welle, дело о покушении строится в том числе на показаниях главного свидетеля – также уроженца Чечни который должен был стать исполнителем убийства. Свидетель в декабре 2020 года рассказал об этом самому Абдурахманову.
В доме обвиняемого провели обыск – у него нашли пистолет Макарова с глушителем. Судить Валида Д. будут за организацию тяжкого преступления и нарушение закона об оружии.
Перед началом процесса Абдурахманов обратился к суду с письменным заявлением, в котором сообщил о политической подоплеке неудавшегося покушения.
- Как ранее рассказал Мухаммад Абдурахманов, организация покушения на него была поручена Пахруди Эдильгириеву, двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдильгириев нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен тем, что в 2019 году записывал оскорбления в адрес Тумсо Абудрахманова. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.
- В прошлом году власти Германии согласились пересмотреть отказ предоставить убежище Мухаммаду Абдурахманову. Ранее суд сослался на отсутствие в прошении "нового обоснования" для принятия положительного решения.
- Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- В интервью Кавказ.Реалии Тумсо Абдурахманов рассказал, что он думает о выводах расследования о нападении на него и о своей жизни после покушения.
- В августе 2019 года в Берлине застрелен бывший полевой командир чеченских сепаратистов Зелимхан Хангошвили. 15 декабря 2021 года суд приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Ранее расследователи из проекта Bellingcat, журнала Der Spiegel и российского The Insider установили, что Красиков мог служить в спецподразделении ФСБ "Вымпел".
Суд в США: слониха — не человек и не будет освобождена из зоопарка
Верховный суд Нью-Йорка постановил, что слониху Хэппи нельзя признать "незаконно заключённой", так как она не человек, хотя "умна и заслуживает сочувствия". Хэппи останется в зоопарке. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно решению суда, правило хабеас корпус, в соответствии с которым задержанный или кто-то от его имени может обратиться в суд с жалобой на незаконный арест, не распространяется на животных. Суд постановил, что слониха Хэппи не будет выпущена на свободу, "хотя никто не оспаривает, что слоны являются разумными существами, заслуживающими надлежащей заботы и сострадания".
Также в решении суда сказано, что освобождение Хэппи оказало бы "огромное дестабилизирующее влияние на современное общество". Суд отметил, что расширение правила хабеас корпус на животных поставит под вопрос владение домашними животными и их эксплуатацию.
При этом двое судей не поддержали решение большинства коллег. Они написали особое мнение, в котором заявили, что тот факт, что Хэппи — животное, не мешает ей иметь законные права. Один из судей отметил, что Хэппи содержится в "неестественной для неё среде, которая не позволяет ей жить своей жизнью".
Обжаловать решение Верховного суда Нью-Йорка нельзя. Однако основатель правозащитной организации "Нечеловеческие права", которая представляла интересы слонихи, "доволен тем, что удалось убедить некоторых судей". Он подтвердил, что правозащитная группа продолжит работу, в том числе в других штатах и странах. Ранее организация защищала интересы шимпанзе. Эти дела были проиграны.
- Организация "Нечеловеческие права" (Nonhuman Rights Project) — американская некоммерческая группа по защите прав животных. Активисты стремятся перевести статус животных с собственности на статус личности, тем самым подтвердив их право на свободу и физическую неприкосновенность.
В Грузии зафиксирован первый случай оспы обезьян
В Грузии зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями.
По информации ведомства, пациент прибыл в Грузию из Европы. Вирус протекал у него в легкой форме. У лиц, контактировавших с пациентом, клинических признаков заболевания не обнаружено.
«Пациента выписали из медучреждения после прохождения соответствующего лечения», – заявили в центре.
- В этом году Всемирной организацией здравоохранения было зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 предполагаемых случаев заражения почти в 40 странах.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал журналистам, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.
- 23 июня ВОЗ намеревается собрать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайное происшествие в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение, пишет Би-би-си.
- Гебреисус также заявил о намерении изменить имя вируса оспы обезьян, его разновидности и вызываемую им болезнь. В ВОЗ пояснили, что название заболевания не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных.
Израиль и Египет будут поставлять газ в страны ЕС
Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ добывается в Израиле, Египет же обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые соглашения о поставках газа в ЕС помогут избавиться от энергетической зависимости от России. Российский газ по последним данным составлял около 40% всего газового импорта Евросоюза. Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию после её вторжения в Украину, требуют искать новые источники газовых поставок.
В территориальных водах Израиля в Средиземном море есть два действующих газовых месторождения, мощность которых эксперты оценивают в 690 миллиардов кубометров газа; еще одно месторождение находится в разработке. По условиям соглашения, израильский газ будет доставляться на на египетский терминал для сжижения, откуда сжиженный газ повезут в Европу танкеры.
Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар считает, что новая газовая сделка послужит также укреплению сотрудничества между Израилем и Египтом. С ней согласен и министр нефтегазовой промышленности Египта Тарек эль-Молла. Он надеется на новые связи между Европой, Израилем и Восточносредиземноморским газовым форумом, в который, помимо Израиля и Египта, входят также Иордания, Кипр, Гречия, Франция, Италия и частично признанное государство Палестина.
Египет был первой арабской страной, заключившей договор о мире с Израилем. В последние годы израильско-египетские отношения стабильно улучшаются.
Столтенберг: участие Грузии в министериале НАТО – «важное выражение солидарности и тесного партнерства»
В Брюсселе 15-16 июня проходит встреча глав Минобороны Североатлантического альянса. В министериале НАТО также принимают участие представители Украины, Грузии, Швеции, Финляндии и ЕС.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед министериалом заявил, что участие Грузии во встрече – «важное выражение солидарности и тесного партнерства между НАТО и Грузией».
По словам Столтенберга, важно, чтобы союзники НАТО усилили поддержку партнеров, а Грузия является одной из таких стран.
«Думаю, что на фоне жестокой интервенции России в Украину еще более важно, чтобы союзники НАТО усилили свою поддержку других партнеров, которые уязвимы для российской агрессии. Конечно, Грузия является одной из таких стран.
Россия уже вторглась на территории Грузии, контролирует её части, поэтому я ожидаю, что союзники договорятся о конкретных шагах, которые еще больше укрепят практическое партнерство, то, как мы работаем вместе в плане учений, наращивания потенциала, реформ, направленных на повышение способности Грузии противостоять интервенции России и усилиям по подрыву стабильности и территориальной целостности Грузии», – сказал Йенс Столтенберг.
Сегодня же генеральный секретарь НАТО заявил, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.
Компания IKEA полностью уходит из России
Шведская корпорация IKEA избавится от всех производственных активов в России и продаст все четыре принадлежащие ей фабрики по производству мебели и товаров для дома. Компания уже начала поиск новых владельец для предприятий, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу IKEA.
Сотрудникам (около 20 тысяч человек) во время онлайн-совещания предложили увольнение по соглашению сторон с выплатой нескольких окладов. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
В пресс-службе отметили, что торговые центры МЕГА, принадлежащие IKEA, продолжат работу в России.
- 3 марта IKEA приостановила работу в России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Магазины сети закрылись. Сотрудникам при этом продолжали платить зарплату.
- Ранее об уходе с российского рынка объявили сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания Mcdonald's, бренды Chanel, Nike, Marks & Spencer и многие другие - сотни международных компаний.
Столтенберг: НАТО поможет Украине перейти на западное вооружение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны НАТО продолжат оказывать помощь Украине, в том числе поставками вооружения, и на предстоящем саммите в Мадриде одобрят новый пакет помощи Киеву.
По словам Столтенберга, этот пакет будет направлен на то, чтобы "в долгосрочной перспективе" Украина могла перейти от советского вооружения к более современному западному оборудованию. Он также сказал, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине тяжёлые вооружения.
Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщали, что уже в среду может быть объявлено о решении поставить Украине дополнительное вооружение.
Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) обсуждают новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.
В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.
Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.
В Армении сообщили, что на «Верхнем Ларсе» установят дополнительный пункт пропуска
Российская сторона установит на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией дополнительный пункт пропуска, сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
«Кажется, есть договоренность, в ближайшее время будет установлен дополнительный пункт с российской стороны, чуть поодаль от КПП, который в течение дня может обслужить 180-200 автомобилей. Для стран Евразийского экономического союза также будут определенные преференции», – сказал он в парламенте Армении.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.
Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе по итогам разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на «Верхнем Ларсе» российская сторона не в состоянии пропускать необходимое количество грузовых автомобилей. Из-за этого на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана.
«Верхний Ларс» является единственным пунктом пропуска на российско-грузинской границе. Через Грузию пролегает и единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.
Би-би-си: из России сейчас можно улететь только в 19 стран
К июню 2022 года США, Канада и страны Европы закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Ограничены полёты и внутри России: 11 аэропортов на юге страны не работают более трёх месяцев. О ситуации с авиацией рассказывает Би-би-си.
После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года небо вокруг России оказалось фактически закрыто. США, Канада и страны Европы, за исключением Сербии, запретили российским самолётам находиться в своём воздушном пространстве в ответ на российскую агрессию в Украине. Западные перевозчики тоже прекратили летать в Россию. В результате количество прямых авиарейсов из России сократилось на 62%: сейчас из страны можно улететь лишь в 19 стран.
Теперь россиянам, чтобы попасть в страны с закрытым небом, нужно лететь с пересадками. Главным транспортным хабом стал турецкий Стамбул. Удобным "окном" в Европу остаётся Белград. Сербия не присоединилась к европейским санкциям и сейчас её самолёты летают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В Европу можно попасть и через страны Персидского залива.
Внутри России авиационное сообщение также ограничено: в день вторжения в Украину Росавиация запретила полёты в 11 аэропортов на юге страны. С тех пор запрет продлевался 18 раз, в последний - до 18 июня. Из популярных направлений сейчас доступен только Сочи.
- По данным аналитиков Ассоциации туроператоров России, на конец мая больше всего летних туров было продано в Турцию, Россию, Абхазию, ОАЭ и Египет.
У США возникли трудности с продажей Украине дронов Gray Eagle
У США возникли трудности с продажей Украине американских ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. Как сообщает Politico со ссылкой на источники, они связаны с обучением украинских военных работе с дронами и их техническим обеспечением.
По мнению собеседников издания, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие недели, украинские военные не смогут ими воспользоваться на протяжении недель или даже месяцев.
Обучение работе с системой Gray Eagle "обычно занимает месяцы" и зависит от того, какие датчики и комплекты оружия идут вместе с беспилотными летательными аппаратами. В частности, по словам источников Politico, для Gray Eagle нужна обширная наземная инфраструктура, которая включает взлётно-посадочные полосы, защищенные каналы связи и оборудование. Кроме того, неясно, где Киев будет базировать беспилотники и тех, кто ими управляет. Теоретически это можно делать из-за пределов Украины при наличии доступа к спутниковой связи, уточняет издание.
Представитель компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, сообщил, что отправка беспилотников Украине также осложняется тем, что речь и идёт о сделке по продаже вооружения иностранцам, которая должна быть утверждена Госдепартаментом и согласована с Конгрессом. Как ранее рассказал один из собеседников Reuters, это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.
Представитель Пентагона отказался комментировать изданию готовящуюся сделку по продаже Grey Eagle.
О планах администрации президента США Джо Байдена поставить Украине четыре беспилотных летальных аппарата Gray Eagle в начале июня сообщили источники Reuters. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire с максимальной дальностью до 10 километров.
На финансирование возможной продажи беспилотников и обучение украинских военных планируется направить часть денег из недавно предоставленных Украине 40 миллиардов долларов. О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle Politico сообщало в конце апреля.
Арестован топ-менеджер «Аэрофлота», отвечавший за покупку самолётов
Суд в Москве арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошевского суда. По данным агентства, обвиняемый обжаловал судебное решение.
Минаев возглавляет департамент планирования и развития парка воздушных судов крупнейшей российской авиакомпании. Он заключён под стражу до 8 августа.
По данным СМИ, дело топ-менеджера "Аэрофлота" может быть связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии авиакомпании. Речь идёт о контракте на сумму в 200 миллионов рублей, который крупнейший российский авиаперевозчик заключил с американской компанией Bain в 2019 году и, как считает следствие, был невыгоден авиакомпании.
В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве. Ещё до решения суда Панова объявили в международный розыск.
Сам Панов утверждает, что обвинения в его адрес политически мотивированны. По его словам, уголовное дело было возбуждено на следующий день после публикации его антивоенной колонки в британской газете Financial Times. В ней Панов, помимо прочего, призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение госконтрактов. Конфликт в Украине, по его мнению, разрушителен для экономики и репутации России, а руководители, которые поддерживают вторжение в Украину, будут соучастниками военных преступлений Москвы. Панов уволился из "Аэрофлота" и уехал из России в начале марта.
Делегации из Абхазии и Южной Осетии принимают участие в Петербургском форуме
Делегации из самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии принимают участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Абхазию в Петербурге представляют вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба; Южную Осетию – и.о. председателя правительства Геннадий Бекоев, и.о министра экономического развития Дзамболат Тадтаев, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев и торговый представитель Таймураз Гогинов.
Экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. В пятницу, 17 июня, в пленарном заседании форума примет участие президент России Владимир Путин.
«В заседании также будут участвовать президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи – президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступит с видеообращением», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности».
В ОАЭ вступил в силу безвизовый режим для граждан Грузии
Между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступил в силу безвизовый режим. Как сообщает МИД Грузии, соглашение вступило в силу с 14 июня.
Граждане Грузии могут въезжать без визы, передвигаться транзитом и находиться на территории ОАЭ не более 90 дней с даты въезда. Такие же правила действуют и для граждан ОАЭ в Грузии.
До этого безвизовый режим для поездок в ОАЭ могли использовать только владельцы дипломатических и специальных/служебных паспортов Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Отметим, что с завтрашнего дня (с 16 июня) авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi возобновит регулярные рейсы между Тбилиси и Абу-Даби.
Дипломатические отношения между двумя странами установлены с 1992 года. Как отмечают дипломаты, безвиз является ярким показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
На войне в Украине погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника
На войне в Украине в ночь на 14 июня погиб сотрудник пресс-службы Росгвардии в звании полковника Сергей Постнов. Об этом сообщил Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД). Отмечается, что Постнов погиб "при исполнении воинского долга".
В сообщении говорится, что Постнов "более четырех месяцев выполнял служебно-боевые задачи" в зоне "спецоперации" в Украине. "В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в освобождении ряда городов и населенных пунктов Харьковской области и "ЛНР", — пишет Совет ветеранов.
Полковник Постнов работал начальником группы информационного реагирования первого отдела департамента по взаимодействию со СМИ в Росгвардии, а также редактором окружной газеты "Зоркий часовой" и журнала "На боевом посту". Он был выпускником екатеринбургского Суворовского училища и факультета культуры и журналистики Военного университета Минобороны.
29 мая "Медиазона" рассказала о гибели в Украине 41-летнего полковника и сотрудника пресс-службы Минобороны Владимира Иванова. Ранее о смерти офицера сообщил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова. Поддубный назвал его воинское звание – полковник, но не место службы, написав лишь, что тот пошёл на военную службу, окончив философский факультет.
Согласно данным "Медиазоны" и Би-би-си, по открытым источникам удалось установить факт гибели в Украине более трёх тысяч военнослужащих российской армии, в том числе около 60 офицеров в звании от подполковника и выше.
Реальные потери, по всей видимости, выше. Минобороны России не сообщало о них с конца марта, когда оно признало гибель в Украине более 1300 российских военных.
Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих. Большие потери российские войска несут в нынешних боях в Донбассе.
Медведев усомнился в том, что Украина останется на карте мира
Бывший президент России, занимающий сейчас должность заместителя главы Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что не уверен, что Украина не исчезнет в ближайшие 2 года с карты мира.
По словам Медведева, Украина якобы хочет по ленд-лизу получить от США сжиженный газ с оплатой поставки через 2 года. "Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - пишет бывший президент.
Медведев начал вести телеграм-канал после российского вторжения в Украину и сделал в нём множество резких заявлений, в том числе намекая на проблемы со здоровьем президента США Джо Байдена и назвав "ублюдками и выродками" неких оппонентов, которые "желают смерти России". Прямыми словами о возможности уничтожения украинской государственности он выразился впервые.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин - который, в отличие от множества российских чиновников, активно комментирует войну - написал в твиттере о необходимости "покончить" с "тем, что появилось на месте Украины", поскольку оно якобы "представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу".
Среди целей так называемой спецоперации, которая идёт уже почти 4 месяца, назывались "демилитаризация и денацификация" Украины, а также помощь сепаратистским республикам в Донбассе. Об уничтожении украинской государственности российские официальные лица прямым текстом не говорили. Президент Владимир Путин даже утверждал, что целью России не является оккупация украинских территорий. Однако на занятых российскими войсками территориях юга Украины начали раздавать паспорта России, а приезжающие туда чиновники говорят, что Россия там "навсегда". Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которой на днях подарили вышитую карту России, сказала, что вскоре туда нужно будет кое-что добавить.
Подавляющее большинство стран мира осудило в ООН российское вторжение, а независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Москва. Страны Запада заявляют, что будут добиваться того, чтобы по итогам войны Украина не потеряла независимость и территориальную целостность.
В Краснодаре задержан подозреваемый в поджоге здания ФСБ
В Краснодаре задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который 14 июня пытался поджечь здание регионального управления ФСБ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Он кинул бутылку с зажигательной смесью во входную дверь. В результате загорелся коврик для ног. Его потушили сами сотрудники, передает издание.
Ранее в соцсетях было опубликовано предположительно фото поджога, кто сделал снимок - неизвестно.
Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали сотрудникам ФСБ. У задержанного нашли тюбики с синей и желтой краской.
По версии полиции, Паскарь пытался поджечь здание из хулиганских побуждений.
С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.
США передадут Украине разведданные для ударов артиллерии
США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня. Об этом заявило Минобороны Соединённых Штатов.
По данным Пентагона, сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS.
США признали, что пока что у Москвы больше артиллерии, чем у Киева. Вашингтон в очередной раз сказал, что намерен обеспечить украинскую армию всем необходимым для поражения целей на территории Украины.
Теоретически HIMARS и MLRS могут достигнуть цели в России. При этом президент Украины в разговоре с датскими журналистами заявил, что украинская армия не будет обстреливать гражданские цели в соседней стране.
США заявляли, что дальность HIMARS, поставляемых Киеву, не будет превышать 80 километров.
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В Красноярске закрасили окна квартиры из-за украинского флага
В Красноярске неизвестные закрасили окна в квартире из-за вывешенных за стеклом украинского флага и плаката "Нет войне". Об этом сообщил телеграм-канал "ЧТД".
Инцидент произошел вечером 14 июня в доме по улице Линейной, сообщил NGS24.RU. Жители выразили свое несогласие с вторжением российских войск в Украину. Неизвестные подогнали автокран и закрасили часть окон, чтобы скрыть флаг и плакат.
По данным редакции, дом обслуживает управляющая компания "Покровка лайф". Ее представители заявили, что компания к произошедшему отношения не имеет.
Видео инцидента опубликовал "телеграм-канал Борус". На кадрах видно, что действуют несколько человек в касках и форменной одежде, название организации на ней неразличимо.
- После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России практически введена военная цензура. С конца февраля Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, включая социальные сети и личные страницы пользователей, выступающих против войны. К концу мая по принятой в марте статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 млн рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник в Пентагоне: Запад объявит о новых поставках оружия Украине
Соединенные Штаты ожидают, что в среду несколько стран объявят о выделении дополнительной военной помощи Украине, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Соответствующие заявления должны прозвучать на встрече в Брюсселе, где представители почти пятидесяти стран, членов так называемой Контактной группы по Украине (известной также как Рамштайнский формат) будут обсуждать новые меры поддержки Украины. О каком оружии пойдёт речь, пока неизвестно, но в последние дни украинские представители предупреждали, что без дополнительных поставок тяжелых вооружений украинской армии будет очень нелегко противостоять продвижению российских сил в Донбассе.
В начале июня администрация Джо Байдена сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине, в том числе систем залпового огня HIMARS, оружия, в котором остро нуждается украинская армия. Украинские военнослужащие начали обучаться их использованию, но эти системы пока не были доставлены в Украину. По словам собеседника CNN, в ближайшее время США намерены предоставить Украине дополнительные вооружения.
Как говорят американские эксперты, некоторую проблему представляет то, что запасы советских вооружений, находившихся арсеналах стран НАТО, исчерпываются, а для обучения украинских солдат применению современного западного оружия требуется время, кроме того, необходимо организовать систему его ремонта и обслуживания.
Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну лиц
С 15 июня Грузия отменила все коронавирусные ограничения для прибывающих в страну иностранцев и граждан Грузии. Изменение внесено в постановление правительства «Об утверждении правил изоляции и карантина».
«Прибывающее в Грузию из любой страны любое лицо (вне зависимости от национальности) при пересечении границы Грузии освобождается от обязательства предоставления документа о прохождении полного курса ковид-вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов, и прохождения самоизоляции», – сказано в документе.
Ранее власти уже отменили большинство ковид-ограничений, действующих в стране. Со 2 мая ношение масок является обязательным лишь в медучреждениях и общественном транспорте. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.
Саломе Зурабишвили: Мы раздосадовали все европейские институты
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, шанс получить статус кандидата на членство в ЕС - это результат самопожертвования украинцев, борьбы за свободу, а отступление в вопросе кандидата в Евросоюз - результат действий власти Грузии и, частично, действий оппозиции, политических шагов или не сделанных шагов, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Надо сказать, что этот ускоренный процесс, ускоренный шаг, шанс получить статус кандидата ЕС - это не наша заслуга, это лишь результат самопожертвования Украины и украинцев, борьбы за свободу», - заявила президент.
По словам Саломе Зурабишвили, год назад Грузия была лидером в плане евроинтеграции, но принятые в последние месяцы решения повернули этот прогресс вспять. Президент привела конкретные примеры - аннулирование соглашения Шарля Мишеля, отказ от кредита ЕС в 75 млн, отказ от нового правила избрания генпрокурора, назначение членов Совета юстиции и судей в Верховный суд.
«Все это читается со стороны так, что мы не придаем особого значения реакции Евросоюза, не проявляем политической воли двигаться в сторону Европы», - заявила Саломе Зурабишвили.
По словам президента, помимо этих действий, «у нас не обошлось без бездействия». «Мы ругаемся со всеми и всех раздосадовали оскорбительными заявлениями. Все три прибалтийские страны традиционно были нашими главными союзниками на пути европейской интеграции. Мы раздосадовали депутатов Европарламента и самую сильную партию в Европарламенте, которая также является партией председателя Европарламента, то есть все эти институты, а сегодня даже грозимся, если вы не дадите нам статус, то мы поднимем завесу. Я не знаю, какую такую завесу мы поднимем, но то, что завеса медленно опускается на нас, это должно нас печалить», - сказала Саломе Зурабишвили.
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