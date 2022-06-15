Новый рекорд: из России в Грузию за месяц перевели более 300 млн долларов

Объем денежных переводов из России в Грузию в мае текущего года вышел на рекордный уровень. По сравнению с маем 2021 года, транзакции выросли в десять раз, по сравнению с апрелем текущего года – почти в 2.5 раза.

По информации Нацбанка Грузии, в страну из России в прошлом месяце было переведено 313.9 млн долларов (62% от общего объема).

Ранее рекорд был установлен в апреле, когда из России в Грузию перевели 132.98 млн долларов.

Для сравнения, в январе текущего года из России в Грузию перечислили 22.38 млн долларов, в феврале – 21.94 млн долларов, в марте – 27 млн долларов.

Общий объем денежных переводов в Грузию в мае 2022 года составил 1502.1 млн долларов, что на 169.4% выше аналогичного показателя за 2021 год. На втором месте по перечислениям – Италия (36.82 млн долларов), на третьем – США (27.78 млн долларов).

Как ранее писало «Эхо Кавказа», специалисты считают, что основным фактором роста транзакций из России является массовая миграция из России в Грузию.