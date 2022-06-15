Аслан Бжания: «Грядут непростые времена»

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил о необходимости усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны.

В этом контексте он указал на нарушение абхазского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.

«Дорогие коллеги, грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, неверное, обратили внимание на то, какое количество беспилотных летательных аппаратов нарушают нашу границу и занимаются сбором разведывательных данных?» – сказал Бжания на собрании, посвященном 30-летию образования Государственной службы охраны.

Он рассказал о докладе Минобороны, в котором приводится информация о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО.

«Вроде бы, что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям», – отметил Бжания.

Ранее на съезде оппозиционной организации «Аруаа» прокомментировали призывы к Грузии открыть второй фронт – против Абхазии и Южной Осетии.

«Мы должны понимать, что, если Россия не достигнет своих целей в Украине, война придет к нам», – сказал председатель «Аруаа» Темур Гулия.