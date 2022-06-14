«Аруаа» предлагает проведение в Абхазии референдума

Сегодня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум-Виктория» состоялся десятый, юбилейный съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины»). Юбилейный не только потому, что десять – круглая цифра, но и потому, что со дня учреждения «Аруаа» прошло пятнадцать лет.

Свое пятнадцатилетие ветеранская организация встретила оппозиционной политической силой – так же, как и при возникновении. В марте 2021 года на своем внеочередном съезде члены «Аруаа» требовали отставки президента страны, а в сентябре 2021 года – отставки премьер-министра.

С трибуны сегодняшнего съезда к его делегатам с приветствиями обратились руководители политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц и ОО «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Председатель «Аруаа» Тимур Гулия выступил с отчетным докладом высшего совета организации за два минувших года. Много внимания в докладе было уделено, разумеется, критике исполнительной власти:

«Что обещала власть в лице президента и премьер-министра, мы хорошо помним. К сожалению, ни одного предвыборного обещания власть не выполнила. Даже и через два года не смогли поменять законодательство провести выборы в парламент по смешанной системе. Также было обещано: сократить число госчиновников, отмена ввозного НДС, принятие закона об образовании, перераспределение полномочий между парламентом и полномочий. Для проведения обозначенных президентом реформ пандемия и спецоперация России в Украине не помеха. На это даже не нужны дополнительные средства из бюджета. Сокращение госслужащих привело бы к экономии государственных средств. У них же все наоборот: количество министерств увеличилось с 12 до 14. Добавились новые кадры, появились какие-то постоянные представители президента в районах. Видимо, мы увидим еще много надуманных совершенно не нужных должностей. В этих сложных условиях «Аруаа» более полугода была единственной оппозиционной силой, которая выступала с критикой власти. Мы несколько раз встречались с президентом и старались создать платформу для обсуждения и решения проблем. Но не нашли понимания».

Несколько раз докладчик вызывал аплодисменты аудитории, когда делал конкретные выпады против руководства страны:

«Власть должна защищать интересы всего народа и государства, а не строить «Подорожники», нефтебазы и продавать объекты стратегического назначения… Милиция, прокуратура, телевидение должны служить всему народу, а не отдельной политической партии. Такой цензуры, как сейчас, на АГТРК никогда не было. Прямые эфиры с участием оппозиции исчезли из программ телевидения… Цены поднялись на все и сразу, на сто и больше процентов. Даже в тех сферах, в которых не было необходимости. Господа чиновники, вы когда-нибудь разом поднимали зарплаты в два раза кому-либо? Как можно было поднять тарифы на электроэнергию сразу более чем на сто процентов?»

Зашла в докладе речь и о международной обстановке. Гулия сказал:

«Два члена высшего совета «Аруаа» сражаются добровольцами на Донбассе. Это Сорокин Виталий, Герой Абхазии, и Квициния Дамей. (Аплодисменты.) Мы слышим призывы к Грузии открыть второй фронт – против Абхазии и Южной Осетии. Мы должны понимать, что, если Россия не достигнет своих целей в Украине, война придет к нам».

Далее докладчик перешел к предложениям:

«Что касается политических реформ. Давно назрела необходимость перехода на президентско-парламентскую форму правления, избрать парламент по смешанной системе выборов. Мы должны перераспределить полномочия между парламентом и президентом и дать возможность народным избранникам принять самое непосредственное участи при формировании кабинета министров. Мы прекрасно понимаем, что все эти вопросы годами не сдвинутся с места, будут долго и нудно приниматься в стенах парламента. Поэтому «Аруаа» предлагает идею проведения общенародного референдума по всем значимым вопросам. Мы считаем, что у компаний, которые добывают или будут добывать полезные ископаемые, доля участия государства должна быть, например, не менее тридцати процентов, а может и больше, которые будут перечисляться на счета всех граждан Абхазии. «Аруаа» считает своим долгом отстаивать права людей, защищавших Родину. Государство должно предоставить семьям погибших, ветеранам – инвалидам первой группы, женщинам – ветеранам войны, многодетным семьям по семь киловатт-часов в бесплатное пользование. Мы предлагаем парламенту отменить мораторий на смертную казнь для поставщиков и распространителей наркотических веществ».

На съезде выступили известные общественно-политические деятели Ахра Бжания, Геннадий Аламиа и другие.

Съезд избрал новый состав высшего совета ОО, продлил полномочия как руководителя Тимура Гулия и принял резолюцию, в которой говорится, что ветеранская общественная организация «Аруаа» будет добиваться: политической реформы в стране и перехода на парламентскую или смешанную форму правления, для чего планируется инициирование всенародного референдума; инициирования реформы вооруженных сил.

Съезд также обратился к главе государства с просьбой дать объективную оценку работе премьер-министра и всего экономического блока правительства в связи со значительным повышением тарифов на электроэнергию и призвал парламент принять в окончательном чтении закон «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг.», рассмотреть законопроект «Об общественном телевидении».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия