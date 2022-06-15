Папуашвили: Финляндия поддерживает стремление Грузии в Евросоюз

Финляндия поддерживает Грузию в отношении предоставления кандидатуры на членство в ЕС. Об этом заявил находящийся в Хельскинки с визитом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По его словам, было важно услышать от премьер-министра Финляндии Санны Марин поддержку устремлений Грузии. Во встрече с главой грузинского парламента принимала участие и министр по европейским вопросам Тити Тупурайнен.

Папуашвили подчеркнул, что Финляндия, недавно изъявившая желание вступить в НАТО, прекрасно осознает угрозу, исходящую от России.

«Я думаю, что в Финляндии есть внутренняя солидарность с Грузией и грузинским народом в такой сложной геополитической ситуации. Было важно, что мы услышали от премьер-министра слова в поддержку наших устремлений по кандидатуре ЕС. Я уверен, что в формате Европейского совета, в котором будет участвовать премьер-министр Финляндии, мы получим ее позитивный голос», - сказал Шалва Папуашвили.

Папуашвили с группой депутатов с 12 по 18 июня проводит турне по Скандинавии – посещает Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Во всех странах запланированы переговоры в парламентах, встречи с представителями МИД.