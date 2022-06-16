Макрон скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС. Об этом, в частности, пишет издание Politico.

Говоря о заявках Украины и Молдовы, он сказал, что хочет послать «четкий и положительный сигнал», добавив при этом, что среди стран-членов ЕС необходимо достичь консенсуса по данному вопросу.

«Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы даем», – сказал Макрон.

При этом, как пишет Politico, французский лидер добавил, что «у Грузии нет такого же геополитического положения».

Ранее Politico сообщало, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз и в целом поддерживает Молдову, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».