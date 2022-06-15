Саломе Зурабишвили против всех

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала четырехдневное молчание продолжительным брифингом во дворце Орбелиани. Президент раскритиковала власть за то, что она «провалила дело» европейской интеграции, и заявила, что ее политика ставит страну под угрозу изоляции. Сегодня «Грузинская мечта» ответила на критику президента. В «Нацдвижении» также остались недовольны тезисами Зурабишвили.

В своем получасовом выступлении Саломе Зурабишвили также упомянула Бидзину Иванишвили и заявила, что «Грузинская мечта» не предприняла ничего, чтобы имя учредителя партии не фигурировало в резолюции Европарламента. Также в своем выступлении Саломе Зурабишвили перечислила шаги правительства, которые негативно повлияли на процесс европейской интеграции Грузии. Среди них, в частности, отказ от документа Шарля Мишеля, неэффективные решения по делам 5 июля, демонстративный отказ от макрофинансового кредита ЕС в 75 миллионов евро.

Зурабишвили упомянула также лишение свободы генерального директора «Мтавари архи» Ники Гварамия в качестве «несвоевременной и самой суровой меры наказания». Впрочем, при этом президент не стала акцентировать внимание на возможности его помилования.

Зурабишвили назвала поднятую властью тему «второго фронта против России» вымыслом, отметив, что никаких призывов из США или Европы его открыть не поступало.

На брифинге президент Зурабишвили неоднократно упоминала и оппозицию, разделив ее на радикальное крыло и конструктивное проевропейское. «Очевидно, что оппозиция, точнее ее радикальное крыло, сыграла очень разрушительную роль», – подчеркнула она. Тем не менее, по словам Зурабишвили, ответственность за сложившуюся ситуацию несет власть.

Сегодня в «Грузинской мечте» с нескрываемым раздражением комментировали тезисы доклада президента. Председатель партии Ираклий Кобахидзе по частям разобрал каждый из них.

«Президент Грузии отметила, что тема второго фронта – это фикция. Мы хотели бы напомнить Саломе Зурабишвили, что 20% территорий Грузии оккупированы, а в 40 километрах от Тбилиси находится не НАТО, а российская армия. Если бы мы ввели санкции против России и выпустили в Украину самолет с добровольцами, результатом стал бы как раз второй фронт. Саломе Зурабишвили вполне может поставить вопрос, кто просил предпринять эти шаги. Мы ничего не говорим о риторике радикальной оппозиции, принадлежащих им телеканалов, НПО и иностранных партнеров, которые стремились сформировать это мнение. Мы хотели бы подсказать Саломе Зурабишвили, что, если кто-то захочет открыть второй фронт в Грузии, ей никто не доложит об этом, потому что, к счастью, согласно Конституции Грузии, у президента нет рычагов для открытия второго фронта».

Касаясь вопроса упоминания учредителя его партии в резолюции Европарламента, Кобахидзе подчеркнул, что это является результатом лоббистской деятельности недругов Грузии. Кроме того, по его словам, Бидзина Иванишвили не настолько наивен, как Саломе Зурабишвили, и не думает, что вопрос о санкциях был включен в резолюцию Европарламента из-за бездействия «Грузинской мечты».

«Адвокат Бидзины Иванишвили утверждает, что косвенные санкции против него применялись и ранее, просто это нашло отражение в резолюции через лоббистов оппозиции. Но никакие косвенные или прямые санкции не могут напугать Бидзину Иванишвили и побудить его обратиться к правительству, заняться политикой и заставить его ввязаться в военный конфликт. Никто этого не дождется – прежде всего, те, кто требует этих санкций», – сказал Кобахидзе.

По словам политолога Торнике Шарашенидзе, все попытки оправдания со стороны партии власти выглядят малоубедительными:

«В своем выступлении президент в целом правильно расставила акценты. К сожалению, в Брюсселе не было проведено должной работы, и это нашло отражение в резолюции. Из того, что мы видим со стороны, действительно, кажется, что за год накопилось много и мелочей, и серьезных вопросов, таких как дело 5 июля, которое подпортило имидж Грузии. Или политически несвоевременный арест Ники Гварамия. Президент еще может принять политическое решение и помиловать его, таким образом освободив страну от наносящего ущерб ее имиджу фактора. В целом я не теряю надежды – надеюсь, мы тоже получим долгожданный статус».

Что касается оппозиции, то тут мнения разделились. Упомянутая Зурабишвили «конструктивная часть» оппозиции в целом положительно оценила ее доклад. В их число входит «Лело», партия экс-премьера Гахария, партия «Граждане» и «Гирчи». Что касается т.н. радикальной части в лице «Нацдвижения», то ее представитель Георгий Ботковели отозвался о ее речи довольно резко.

«Зурабишвили начала критиковать правящую команду за строки о санкциях в резолюции Европарламента, и этим она попыталась закрыть свой долг перед Иванишвили. Саломе Зурабишвили сегодня – говорящая кукла, которая до сих пор действует по указкам Бидзины Иванишвили», – заявил замглавы парламентской фракции «Нацдвижения». Основное недовольство в партии вызвало то, что президент не воспользовалась своими полномочиями в деле помилования гендиректора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия, сосредоточившись, как они выразились, «на адвокатстве Иванишвили».