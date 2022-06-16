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Сбежавшую из-под домашнего ареста российскую активистку не пускают в Грузию
Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже пятый день находится в нейтральной зоне российско-грузинской границы. Об этом сообщил директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев
Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева.
«СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным, Инса занималась расследованием коррупции в Нальчике. Она сбежала из-под домашнего ареста и в воскресенье вечером и попыталась пересечь российско-грузинскую наземную границу в Верхнем Ларсе. Грузинские пограничники не пропускают Инсу уже почти 5 дня несмотря на то, что в России ей грозит тюремный срок. Она ночует на нейтральной зоне между двумя странами. У неё нет еды и воды — их передают ей люди, которые сами проезжают границу. Когда мы и представители уполномоченного по правам человека в Грузии попытались съездить к ней лично, полиция не никого не пустила. Мы уже обращались в грузинский МИД и МВД — но они никак не повлияли на ситуацию», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда «Свободная Россия».
На проходящей в Тбилиси конференции: «Путинский режим: Закат или перерождение?» Егор Куроптев зачитал обращение Ландер. Она говорит, что в России её преследуют за «религию, заявления, расследования». Активистка надеется, что получит убежище в Грузии или возможность внести заявку на визу в одно из посольств в Тбилиси.
Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра, присутствующий на конференции, сообщил, что Литва готова перевезти Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе.
В офисе омбудсмена Грузии подтвердили, что представитель Народного защитника не смог встретиться с россиянкой в нейтральной зоне. В МВД Грузии информацию пока не прокомментировали.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
Другие новости дня
Осуждённый за 4 убийства Паша Цветомузыка досрочно вышел на свободу
В Красноярске досрочно вышел на свободу Вилор Струганов (известный как Паша Цветомузыка), осуждённый за убийство четырёх человек. Об этом стало известно на суде по делу предпринимателя и политика Анатолия Быкова, на котором Струганов 15 июня давал показания. Об этом адвокат Быкова Алексей Прохоров рассказал NGS24.
По словам защитника, 15 июня Струганов был в судебном заседании в гражданской одежде, без наручников и конвоя. "Он либо освободился условно-досрочно, либо суд поменял неотбытую часть наказания на более мягкую", – пояснил Прохоров.
Струганов давал показания со стороны обвинения, но адвокат считает, что его показания выгодны для Быкова, пишет Сибирь.Реалии. Он не сообщил ничего о причастности Быкова к преступлениям. Зато Струганов поставил под сомнения два эпизода из показаний главного свидетеля обвинения Александра Живицы, показаниям которого суду еще предстоит давать оценку.
По версии следствия, в сентябре–октябре 2004 года Быков нанял Живицу для убийства двоих предпринимателей за 50 тысяч долларов. Живица подготовился к убийству и в ноябре 2004 года в поселке Овинном на ходу из машины выстрелил в предпринимателя, но ему удалось спастись. Второго Живица убил в январе 2005 года в центре Красноярска. Сейчас он отбывает длительный срок.
- Вилору Струганову сейчас 57 лет. Известен в криминальном мире Красноярска под прозвищем Паша Цветомузыка он стал в 1990-е годы. У него сложная история взаимоотношений с Быковым. В 2002 году Быкова осудили за организацию покушения на Струганова. Суд приговорил Быкова к условному сроку, позже судимость была снята.
- В 2015 году Красноярский суд приговорил Вилора Струганова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в организации четырёх убийств в 1990-е годы. Выйти из колонии он должен был только в 2024 году.
- Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков уже осуждён за двойное убийство Александра Наумова и Кирилла Войтенко в июле 1994 года. Сейчас Быкова обвиняют в ещё одном заказном убийстве и в организации преступной группы. Если его признают виновным по всем пунктам, то Быкову грозит пожизненное заключение. Его адвокат считает, что это политическое дело.
Макрон скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду скептически отозвался о заявке Грузии на вступление в ЕС. Об этом, в частности, пишет издание Politico.
Говоря о заявках Украины и Молдовы, он сказал, что хочет послать «четкий и положительный сигнал», добавив при этом, что среди стран-членов ЕС необходимо достичь консенсуса по данному вопросу.
«Я не думаю, что мы можем отделить Молдову от Украины в тех перспективах, которые мы даем», – сказал Макрон.
При этом, как пишет Politico, французский лидер добавил, что «у Грузии нет такого же геополитического положения».
Ранее Politico сообщало, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз и в целом поддерживает Молдову, но менее уверена в Грузии, «которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката».
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал в Twitter, что Украина и Молдова могут получить статус кандидата «с условиями», но по кандидатуре Грузии «есть определенные вопросы».
Набиуллина: условия для экономики РФ, возможно, изменились навсегда
В Петербургском экономическом форуме, который открылся в среду, не участвует ни один крупный западный инвестор. Об этом пишет издание "Агентство", изучившее программу форума. Из российских миллиардеров на мероприятии заявлены только шесть человек.
На прошлой неделе Госдепартамент США объявил, что американские власти ни в каком качестве не будут участвовать в форуме, и призвал присоединиться к бойкоту компании и правительства других стран. "Мы призываем направить четкий сигнал о том, что "бизнеса как обычно" не будет, пока российские силы нападают на Украину", — заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Из более 100 российских бизнесменов с состоянием более миллиарда долларов, по данным "Агентства", на форуме выступят только 6. Некоторые из них находятся под санкциями.
Одним из "ньюсмейкеров" форума стал глава самопровозглашённой "ДНР" Денис Пушилин. Накануне он вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым, выстрелив из пушки, официально дал форуму старт, а в четверг российские СМИ цитируют его высказывание о том, что так называемая спецоперация в Украине может завершиться до конца года.
С утра в четверг на форуме выступили председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов. Как заявила Набиуллина, условия для российской экономики "изменились надолго, если не навсегда", и теперь необходимо перенаправить производство на внутренний рынок, сообщает "Интерфакс".
По словам Набиуллиной, запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет, граждане сохранят свои валютные вклады, а большинство ограничений на операции с валютой будут отменены. Орешкин сказал, что возврата к экономике советского типа не будет, и импортозамещение не будет абсолютным. Он также высказал мнение, что нынешнее укрепление курса рубля временное, а оптимальным для экономики был бы курс 70-80 рублей за доллар.
В пятницу ожидается выступление на пленарном заседании президента России Владимира Путина.
- Форум в Петербурге в этом году проводится в 25-й раз. В прошлом в нём участвовали главы транснациональных корпораций, крупные зарубежные бизнесмены и политики, пленарные сессии с участием Путина вели звёзды западной журналистики.
Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев
Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину - впервые с начала российского вторжения в феврале.
Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде - небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.
О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита - показать европейскую солидарность с Украиной.
При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.
Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.
Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тысячи человек
Потери Украины убитыми и ранеными в Донбассе составляют до одной тысячи человек в день. Об этом во время визита в США заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия, сообщает Axios.
По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло и ежедневно составляет от 200 до 500 украинских солдат.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна ежедневно теряет до 100 человек убитыми в Донбассе, не менее пятисот получают ранения.
В то же время Арахамия считает, что несмотря на потери, у Украины есть силы для борьбы в Донбассе. По его словам, Украина мобилизовала один миллион человек и имеет возможность призвать ещё два миллиона. Однако их надо вооружить, заявил Арахамия.
Говоря о переговорах, Арахамия отметил, что участники украинской переговорной группы еженедельно созваниваются со своими российскими коллегами. Однако, по его словам, переговорная позиция Украины "на самом деле довольно слабая, мы не хотим сидеть за столом переговоров, если находимся в такой позиции. Нам нужно каким-то образом обратить события вспять", — сказал Арахамия. Украинские военные должны перейти в контрнаступление, чтобы вернуть территории, добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и страны НАТО ускорить поставки в Украину вооружения, включая тяжелую артиллерию. Советник президента Украины Михаил Подоляк подсчитал, что для перелома ситуации на фронтах и уверенной победы украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов — это больше, чем, например, есть у армии Германии или Великобритании.
15 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на миллиард долларов, в который входят в том числе поставки артиллерии.
- Проверить данные о потерях сторон в условиях боевых действий невозможно. О потерях российской армии на днях сообщали ряд СМИ со ссылкой на западные источники. Так, согласно собеседнику Би-би-си в западных разведслужбах, с 24 февраля в войне погибли около 20 тысяч российских военнослужащих.
В Грузии отменят обязательное ношение масок в общественном транспорте
Использование масок в общественном транспорте с 20 июня в Грузии больше не будет обязательным.
Пассажиры автобусов и маршрутных такси смогут использовать маски по желанию, пояснила замглавы Минздрава Грузия Тамар Габуния. Таким образом, со следующей недели ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение по масочному режиму принято правительством страны. Минздрав и специалисты сферы дали соответствующую рекомендацию с учетом стабильной эпидемиологической ситуации в Грузии.
Гаглоев встретился с Лавровым и провел консультации по вопросу референдума
В рамках визита в Москву президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился в главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По информации российского ведомства, были «подробно рассмотрены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и внешнеполитической координации, включая расширение международных связей» Южной Осетии.
«В контексте региональной безопасности обсуждено положение дел на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье», – отметили в пресс-службе МИД РФ.
Лавров проинформировал Гаглоева о ходе войны в Украине и поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Наши отношения строятся на основе союзничества, стратегического партнерства. Это особенно важно в нынешних условиях, когда международную обстановку пытаются подорвать в интересах одной группы стран – наших западных коллег, прежде всего, Соединенных Штатов. Тенденции, развивающиеся в мире, Запад пытается обратить вспять, установить свою однополярную гегемонию. Убежден, что из этого ничего не получится. Мы привержены, как и Республика Южная Осетия, основополагающим нормам международного права, подчеркивающим необходимость уважения суверенного равенства государств – больших и малых», – сказал Лавров.
Сообщается, что стороны подтвердили «приверженность принципам равноправия и взаимоуважения».
По информации югоосетинского МИДа, Лавров также позитивно оценил временное открытие пунктов попуска на де-факто границе с Грузией.
Алан Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что внешнеполитический вектор Южной Осетии направлен исключительно в сторону России.
«У нас есть своя позиция, и мы всегда будем отстаивать наши общие интересы», – сказал югоосетинский лидер.
Накануне в Москве также состоялись консультации по вопросу проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России. Об итогах встречи пока не сообщается.
Югоосетинскую делегацию возглавлял Алан Гаглоев, в нее вошли председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, руководитель администрации президента Алан Джиоев, государственный советник президента Константин Кочиев, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев, посол Южной Осетии в Москве Знаур Гассиев.
Российскую Федерацию представляли заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, посол РФ в Цхинвали Марат Кулахметов, заместитель начальника Управления президента по приграничному сотрудничеству Сергей Бовенко.
- 30 мая Гаглоев приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России – «до завершения консультаций с Москвой».
- Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала здравым решение Гаглоева отложить референдум.
Власти США о попавших в плен американцах: «Пока без комментариев»
Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс отказался от предметных комментариев по поводу двух американских граждан, попавших в Украине в плен к российским военным.
"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас пока нет дальнейших комментариев", - сказал Прайс, которого цитирует телеканал CNN.
Ранее появилась информация о том, что в плен к российским военным попали два гражданина США, которые принимали участие в боевых действиях в Украине на стороне украинских войск. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило британское издание The Telegraph.
СМИ назвало имена пленённых: это 39-летней Александр Дрюк и 27-летней Энди Хьюн. По данным The Telegraph, они служили добровольцами в одном из подразделений армии Украины. В плен они попали на прошлой неделе во время боя под Харьковом - об этом изданию рассказали сослуживцы американских граждан.
Неделю назад власти так называемой Донецкой народной республики приговорили к смертной казни трёх иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса на стороне украинский войск и сдавшихся в плен: марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Все трое служили в ВСУ по контракту задолго до начала вооружённого вторжения в Украину российских войск. У Брагима Саадуна, по словам его отца, было украинское гражданство. Тем не менее, суд в "ДНР", который длился всего два дня, признал их виновными в наёмничестве и попытке вооружённого захвата власти. Осуждённые, согласно судебному постановлению, должны быть расстреляны. У них есть месяц для подачи жалоб.
Ряд европейских стран, включая Великобританию, выразили протест в связи с приговором, потребовав его отмены. Руководители "ДНР" и российские официальные лица, включая представителя МИД РФ Марию Захарову, заявили, что не видят причин ни для пересмотра приговора, ни для предоставления осуждённым статуса военнопленных, а следовательно - условий для их возможного обмена.
Родившимся в Херсонской области после 24 февраля детям дадут гражданство РФ
Все дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля автоматически получают российское гражданство. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы так называемой военно-гражданской администрации области, созданной при поддержке российских войск, Кирилл Стремоусов. Дети-сироты, проживающие в Херсонской области Украины, уже получили российское гражданство, заявил он.
Как данная процедура регулируется юридически и какие законодательные акты предусматривают подобный порядок получения российского гражданства, он не уточнил.
25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который даёт право упрощенного получения российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей Украины. Они смогут получить российский паспорт по той же процедуре, что и жители Донецкой и Луганской областей, которые Москва считает независимыми республиками. Автоматического присвоения гражданства по праву рождения данный указ не предусматривает.
Херсонская область практически целиком находится под контролем российских войск с начала марта. Сотрудничающие с оккупационными властями власти региона неоднократно заявляли о стремлении присоединиться к России.
10 июня в Верховной раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении к Комитетам ООН по правам человека и по правам ребенка, Международному суду ООН и Верховному комиссару по делам беженцев. В нём депутаты просят защитить украинских детей, "похищенных и принудительно вывезенных" в Россию, или находящихся на оккупированных территориях,от усыновления их российскими семьями. Рада также просит международные организации помочь вернуть этих детей в Украину.
В марте ООН уже высказывала опасения относительно принудительного усыновления украинских детей в России. Речь шла о судьбе примерно 90 тысяч детей, которые жили в детских домах и школах-интернатах на востоке Украины.
ВОЗ запланировала переименовать оспу обезьян в рамках борьбы с расизмом
Оспу обезьян, новые случаи заболевания которой продолжают фиксироваться в разных частях мира, необходимо переименовать для борьбы с расизмом и стигматизацией. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
По мнению ВОЗ, название вызывает стойкие ассоциации с Африкой и может привести к дискриминации африканцев. Гебреисус пообещал в ближайшее время представить новые варианты названия болезни.
Решению главы ВОЗ предшествовала публикация на сайте Virological, в которой указывалось, что в номенклатуре заболеваний следует избегать географических отсылок. Авторы доклада подчеркивают, что в самой Африке до 2022 года болезнь передавалась преимущественно от животных к человеку, а нынешние случаи передачи вируса среди людей уже не связаны ни с Африкой, ни с обезьянами. По их мнению, название «оспа обезьян» устарело и может вводить в заблуждение.
В начале пандемии коронавируса новые штаммы сначала называли по географическим названиям городов и стран, где они были выявлены, однако затем ВОЗ перешла на маркировку их буквами греческого алфавита. Как сообщалось, это было сделано, чтобы не фокусировать внимание общества на китайском происхождении вируса.
С начала мая в полутора десятках стран мира было зафиксировано более 1800 случаев заражения оспой обезьян. Болезнь, которой люди раньше заражались преимущественно от животных, стала передаваться от человека к человеку при телесном контакте. Болезнь легко поддается лечению.
Джуаншер Бурчуладзе принял участие во встрече с контактной группой по Украине в штаб-квартире НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял участие во встрече с контактной группой по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По приглашению Министерства обороны США, Грузия присоединилась к Контактной группе по вопросам обороны Украины, в которую на данный момент входят около 50 государств-единомышленников, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Министерство обороны Грузии.
По данным агентства, на совещании под председательством министра обороны США Ллойда Остина обсуждалась ситуация, созданная российской агрессией в Украине, и потребности страны. Контактная группа поддерживает Украину и осуждает необоснованную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины.
Это третья встреча Контактной группы по Украине, организованная Министерством обороны США.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принимает участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе и проводит встречи со своими зарубежными коллегами в рамках министериала.
Канада и Дания завершили «самую мирную войну» в истории
Министры иностранных дел Канады и Дании подписали в Оттаве договор о разделе острова Ганса в Северном Ледовитом океане. С 1973 года небольшой необитаемый остров в арктическом проливе Нэрса был спорной территорией. Он расположен ровно посередине между Канадой и принадлежащим Дании островом Гренландия, на границе их территориальных вод.
Остров Ганса получил известность как предмет самого мирного из территориальных конфликтов. В середине 1980-х на острове высадились канадские военные моряки, подняли над ним канадский флаг, а у флагштока оставили бутылку виски. Через несколько месяцев на остров прибыл датский министр по делам Гренландии, спустил канадский флаг и поднял датский, а вместо виски, который выпили сопровождавшие его моряки, положил бутылку датского аквавита и записку «Добро пожаловать на датский остров!»
С тех пор в течение 30 лет канадские и датские пограничники регулярно высаживались на острове, меняли флаги и оставляли противникам спиртное и письма.
По соглашению, заключенному в Оттаве, остров будет поделен между Канадой и Данией пополам. Таким образом у Дании с Канадой появится единственный участок сухопутной границы, его протяженность - около километра.
The Insider: документ о биолабораториях, появившийся в российских СМИ - фейк
Документ Министерства обороны Украины, якобы доказывающий существование секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США, опубликованный прокремлевскими СМИ, в числе которых - «Известия», «Взгляд», телеканалы «РЕН» и «Царьград», является грубой подделкой, утверждает расследовательское издание The Insider.
Как отмечают журналисты, в опубликованном накануне документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении личных данных работников украинских предприятий и военнослужащих, сотрудничавших с американскими лабораториями. Речь якобы идет о персонале трех организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте.
В The Insider обратили внимание на то, что в тексте документа содержатся очевидные ошибки в употреблении украинского языка, и что текст, с высокой долей вероятности, сначала было написан по-русски, и только затем неумело переведен.
Так, фраза «личное дело» в документе, если ее снова перевести на русский, употреблена в значении «это мое дело».
В правой верхней части документа находится подтверждение регистрации приказа в системе делопроизводства СБУ, и там, в качестве адреса, указано: «ул. Володимирська, 33, г. Київ», в то время как улица по-украински - «вулиця», а город - «мicто», соответственно правильными сокращениями были бы «вул.» и «м.»
Кроме того, как сообщил The Insider источник в спецслужбах Украины, слово «безпеки» в полном названии СБУ в деловых документах всегда пишется со строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства должно располагаться внизу документа, а не вверху.
США выделят военную помощь Украине еще на миллиард долларов
Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о выделении Украине военной помощи еще почти на один миллиард долларов. Об этом заявил в среду президент Джо Байден. Он провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и вновь заверил его в решимости «помогать стране защищать свой суверенитет и демократию».
По словам Байдена, Вашингтон передаст Киеву дополнительную артиллерию и боеприпасы, системы береговой обороны и передовые ракетные системы. Также США выделят дополнительные 255 миллионов долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
«Храбрость, стойкость и упорство украинцев по-прежнему вдохновляют весь мир. США вместе с союзниками и партнерами не перестанут поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу», - сказал президент.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил США и страны НАТО ускорить поставки в Украину вооружения, включая тяжелую артиллерию. Министр обороны Украины Михаил Подоляк подсчитал, что для перелома ситуации на фронтах и уверенной победы украинской армии необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов - это больше, чем, например, есть у армии Германии или Великобритании.
- Министр обороны США Ллойд Остин сейчас принимает участие во встрече «Рамштайнского формата» в Брюсселе, где собрались министры обороны более 45 стран. По его словам, военная помощь Украине будет производиться из двух источников: оружие непосредственно со складов армии США и поставки по линии Инициативы помощи безопасности Украины - отдельной программы, утвержденной Конгрессом.
Чеченские блогеры рассказали о принудительной отправке на войну в Украину
Жителей Чечни под угрозой репрессий отправляют на войну в Украине. Чеченских мужчин и их родственников шантажируют уголовными делами, похищениями, пытками и унижением. О том, как проходит принудительная мобилизация в Чечне, изданию The Insider рассказали местные правозащитники и блогеры.
С начала российского вторжения в Украину сотрудникам чеченской правозащитной организации «Вайфонд» поступило около полусотни сообщений о незаконных попытках отправить мужчин из Чечни на войну. «Пройдя через унижения и пытки, люди очень запуганы», - говорит представитель «Вайфонда». По его словам, многие, получив ответ от организации, стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Чеченцы соглашаются идти на войну, потому что «умереть от пули не так страшно, как от пыток».
Участник оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев рассказывает, что ему тоже известны случаи принудительной отправки чеченцев на войну. По его словам, людей из списка «экстремистов» - тех, кто не симпатизирует местным властям - вызывают на беседу, где угрожают уголовным делом в случае отказа или предлагают деньги за согласие уехать на войну. Ранее Янгулбаев в комментарии Кавказ.Реалии сообщал о 240 похищенных чеченцах, от которых требовали «подписать бумагу, что они являются добровольцами для отправки в Украину».
Кроме того, утверждает Ибрагим Янгулбаев, уже осужденным по уголовным статьям предлагают подписать контракт с вооруженными структурами и обещают освободить в случае согласия. Об участии в войне заключенных, отбывающих срок, в том числе за тяжкие преступления, рассказывал Кавказ.Реалии и правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев.
Чеченский оппозиционный блогер Ислам Белокиев, воюющий на стороне Украины, также рассказывает о принудительной отправке жителей Чечни в Украину: ежедневно он получает по три-четыре таких сообщения. Белокиев утверждает, что ему известно о возбуждении уголовных дел против тех, кто отказался воевать: им инкриминировали терроризм или распространение наркотиков.
«Заставляют, шантажируют, похищают родственников. Если человек отказывается ехать в Украину, начинают угрожать матери, сестрам. Говорят, что их заберут, что им подбросят наркотические вещества, оружие, объявят исламскими террористами, обвинят в поездке в Сирию, в ИГИЛ», - перечисляет Белокиев.
В «Вайфонде» также сообщают, что жену, сестру или дочь чеченца могут лишить чести, чтобы унизить его: «Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть так униженным».
- К принудительной мобилизации могли прибегнуть из-за сложностей с набором добровольцев среди этнических чеченцев. Все желающие записались на фронт в марте и апреле: в основном это были сотрудники силовых структур. Теперь поток добровольцев иссяк. Кроме того, вернувшиеся с войны жалуются, что им недоплатили денег, бросили в бой без обмундирования и не подвозили провиант.
- В июне 2022 года правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев сообщил, что глава республики Рамзан Кадыров обязан еженедельно отправлять в Украину не менее 200 «добровольцев» из Чечни. По данным Янгулбаева, на начало июня в Украине находилось около 3000 «добровольцев» из Чечни, среди которых примерно 1400 - этнические чеченцы.
- В апреле 2022 года Рамзан Кадыров пообещал каждому «добровольцу», согласившемуся воевать в Украине, выплатить по 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные: они должны быть здоровыми мужчинами в возрасте до 50 лет, боевой опыт или опыт срочной службы при этом необязателен.
Папуашвили: Финляндия поддерживает стремление Грузии в Евросоюз
Финляндия поддерживает Грузию в отношении предоставления кандидатуры на членство в ЕС. Об этом заявил находящийся в Хельскинки с визитом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По его словам, было важно услышать от премьер-министра Финляндии Санны Марин поддержку устремлений Грузии. Во встрече с главой грузинского парламента принимала участие и министр по европейским вопросам Тити Тупурайнен.
Папуашвили подчеркнул, что Финляндия, недавно изъявившая желание вступить в НАТО, прекрасно осознает угрозу, исходящую от России.
«Я думаю, что в Финляндии есть внутренняя солидарность с Грузией и грузинским народом в такой сложной геополитической ситуации. Было важно, что мы услышали от премьер-министра слова в поддержку наших устремлений по кандидатуре ЕС. Я уверен, что в формате Европейского совета, в котором будет участвовать премьер-министр Финляндии, мы получим ее позитивный голос», - сказал Шалва Папуашвили.
Папуашвили с группой депутатов с 12 по 18 июня проводит турне по Скандинавии – посещает Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Во всех странах запланированы переговоры в парламентах, встречи с представителями МИД.
Грузия присоединилась ко встрече формата «Рамштайн» по оружию для Украины
Грузия и Молдова, а также Эквадор присоединились к встрече начальников штабов и министров обороны в формате «Рамштайн», посвященной оказанию военной помощи Украине.
Об этом, как сообщает «Украинская правда», заявил на встрече в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.
«С начала российского вторжения более 45 союзников и партнеров по всему миру оказали военную помощь Украине. Это отражает глобальное возмущение российской неспровоцированной агрессией и отражает глобальную решимость защищать порядок, основанный на правилах», – сказал он.
«Сегодня я имею честь принимать министров обороны и глав штабов из более чем 45 стран, а также представителей НАТО и ЕС. Также я рад приветствовать Эквадор, Грузию и Молдову, которые присоединились к сегодняшней встрече контактной группы», – добавил Остин.
По словам главы Минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, Грузия принимает участие во встрече несмотря на то, что «не может помочь Украине оружием».
Аслан Бжания: «Грядут непростые времена»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил о необходимости усилить оперативную составляющую работы Государственной службы охраны.
В этом контексте он указал на нарушение абхазского воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами.
«Дорогие коллеги, грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, неверное, обратили внимание на то, какое количество беспилотных летательных аппаратов нарушают нашу границу и занимаются сбором разведывательных данных?» – сказал Бжания на собрании, посвященном 30-летию образования Государственной службы охраны.
Он рассказал о докладе Минобороны, в котором приводится информация о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО.
«Вроде бы, что тут такого, чего они не знают? Река Ингур течет, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем, идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям», – отметил Бжания.
Ранее на съезде оппозиционной организации «Аруаа» прокомментировали призывы к Грузии открыть второй фронт – против Абхазии и Южной Осетии.
«Мы должны понимать, что, если Россия не достигнет своих целей в Украине, война придет к нам», – сказал председатель «Аруаа» Темур Гулия.
«Газпром» остановил ещё одну турбину «Северного потока»
"Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одной газотурбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в своем официальном телеграм-канале. Это приведет к очередному снижению экспорта газа по газопроводу "Северный поток" в Германию. Если в мае суточный объем прокачки газа по "Северному потоку" составлял 170 миллионов кубометров, то теперь "Газпром" сможет экспортировать не более 67 миллионов кубометров в сутки.
Вчера сообщалось об остановке "Газпромом" первой турбины на станции "Портовая" и снижении прокачки газа до 100 миллионов кубометров; сегодня компания, по её сообщению, "была вынуждена" остановить вторую из четырех турбин.
По словам представителей "Газпрома", остановки турбин вызваны невозможностью их безопасной эксплуатации и ремонта. Их обслуживала фирма-производитель – немецкая компания Siemens. После того как Евросоюз наложил на Россию экономические санкции из-за войны с Украиной, Siemens свернула сотрудничество с Россией. Газовые турбины, отправлявшиеся на техобслуживание в Канаду, не были возвращены Siemens "Газпрому".
- Германия до российского вторжения импортировала из России более 50 процентов всего импортируемого ею природного газа. Власти заявили о необходимости избавления от энергетической зависимости, однако признают, что для этого необходимо несколько лет. Россия продолжает поставки газа в большинство стран ЕС, однако на фоне войны и неясных перспектив будущих поставок цены на топливо остаются стабильно высокими, что во многом способствовало росту инфляции в ЕС.
- Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 километра и мощностью 55 млрд кубометров газа в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.
- В Соединённых Штатах компания Freeport LNG, владеющая одним из крупнейших терминалов для экспорта сжиженного газа, сообщила, что пожар на его предприятии в Техасе, произошедший на прошлой неделе, сделает невозможными поставки в Европу как минимум до сентября. Терминал обеспечивал до 20 процентов американского экспорта газа. Сообщение привело к новому скачку цен.
Новый рекорд: из России в Грузию за месяц перевели более 300 млн долларов
Объем денежных переводов из России в Грузию в мае текущего года вышел на рекордный уровень. По сравнению с маем 2021 года, транзакции выросли в десять раз, по сравнению с апрелем текущего года – почти в 2.5 раза.
По информации Нацбанка Грузии, в страну из России в прошлом месяце было переведено 313.9 млн долларов (62% от общего объема).
Ранее рекорд был установлен в апреле, когда из России в Грузию перевели 132.98 млн долларов.
Для сравнения, в январе текущего года из России в Грузию перечислили 22.38 млн долларов, в феврале – 21.94 млн долларов, в марте – 27 млн долларов.
Общий объем денежных переводов в Грузию в мае 2022 года составил 1502.1 млн долларов, что на 169.4% выше аналогичного показателя за 2021 год. На втором месте по перечислениям – Италия (36.82 млн долларов), на третьем – США (27.78 млн долларов).
Как ранее писало «Эхо Кавказа», специалисты считают, что основным фактором роста транзакций из России является массовая миграция из России в Грузию.
В Германии судят организатора покушения на критика Кадырова
Сегодня Высший земельный суд Мюнхена начнет рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Чечни, которого обвиняют в организации покушения на правозащитника, брата оппозиционного ютуб-блогера Тумсо Абдурахманова, Мухаммада Абдурахманова, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным прокуратуры Германии, организовать убийство критика режима обвиняемому, который в сообщениях следствия фигурирует как Валид Д., в 2020 году поручили спецслужбы Чечни. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии обвиняемому якобы сообщил один из сотрудников Ведомства по охране конституции ФРГ – правоохранительные органы начали расследование по факту разглашения секретных сведений.
Как сообщает Deutsche Welle, дело о покушении строится в том числе на показаниях главного свидетеля – также уроженца Чечни который должен был стать исполнителем убийства. Свидетель в декабре 2020 года рассказал об этом самому Абдурахманову.
В доме обвиняемого провели обыск – у него нашли пистолет Макарова с глушителем. Судить Валида Д. будут за организацию тяжкого преступления и нарушение закона об оружии.
Перед началом процесса Абдурахманов обратился к суду с письменным заявлением, в котором сообщил о политической подоплеке неудавшегося покушения.
- Как ранее рассказал Мухаммад Абдурахманов, организация покушения на него была поручена Пахруди Эдильгириеву, двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдильгириев нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен тем, что в 2019 году записывал оскорбления в адрес Тумсо Абудрахманова. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию.
- В прошлом году власти Германии согласились пересмотреть отказ предоставить убежище Мухаммаду Абдурахманову. Ранее суд сослался на отсутствие в прошении "нового обоснования" для принятия положительного решения.
- Нападение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года. Он находился в собственном доме, когда его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осуждённые – граждане России.
- В интервью Кавказ.Реалии Тумсо Абдурахманов рассказал, что он думает о выводах расследования о нападении на него и о своей жизни после покушения.
- В августе 2019 года в Берлине застрелен бывший полевой командир чеченских сепаратистов Зелимхан Хангошвили. 15 декабря 2021 года суд приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хангошвили. По мнению прокуроров, убийство было заказано российскими спецслужбами. Ранее расследователи из проекта Bellingcat, журнала Der Spiegel и российского The Insider установили, что Красиков мог служить в спецподразделении ФСБ "Вымпел".
Суд в США: слониха — не человек и не будет освобождена из зоопарка
Верховный суд Нью-Йорка постановил, что слониху Хэппи нельзя признать "незаконно заключённой", так как она не человек, хотя "умна и заслуживает сочувствия". Хэппи останется в зоопарке. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Согласно решению суда, правило хабеас корпус, в соответствии с которым задержанный или кто-то от его имени может обратиться в суд с жалобой на незаконный арест, не распространяется на животных. Суд постановил, что слониха Хэппи не будет выпущена на свободу, "хотя никто не оспаривает, что слоны являются разумными существами, заслуживающими надлежащей заботы и сострадания".
Также в решении суда сказано, что освобождение Хэппи оказало бы "огромное дестабилизирующее влияние на современное общество". Суд отметил, что расширение правила хабеас корпус на животных поставит под вопрос владение домашними животными и их эксплуатацию.
При этом двое судей не поддержали решение большинства коллег. Они написали особое мнение, в котором заявили, что тот факт, что Хэппи — животное, не мешает ей иметь законные права. Один из судей отметил, что Хэппи содержится в "неестественной для неё среде, которая не позволяет ей жить своей жизнью".
Обжаловать решение Верховного суда Нью-Йорка нельзя. Однако основатель правозащитной организации "Нечеловеческие права", которая представляла интересы слонихи, "доволен тем, что удалось убедить некоторых судей". Он подтвердил, что правозащитная группа продолжит работу, в том числе в других штатах и странах. Ранее организация защищала интересы шимпанзе. Эти дела были проиграны.
- Организация "Нечеловеческие права" (Nonhuman Rights Project) — американская некоммерческая группа по защите прав животных. Активисты стремятся перевести статус животных с собственности на статус личности, тем самым подтвердив их право на свободу и физическую неприкосновенность.
В Грузии зафиксирован первый случай оспы обезьян
В Грузии зафиксирован первый случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю за заболеваниями.
По информации ведомства, пациент прибыл в Грузию из Европы. Вирус протекал у него в легкой форме. У лиц, контактировавших с пациентом, клинических признаков заболевания не обнаружено.
«Пациента выписали из медучреждения после прохождения соответствующего лечения», – заявили в центре.
- В этом году Всемирной организацией здравоохранения было зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 предполагаемых случаев заражения почти в 40 странах.
- Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус сказал журналистам, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.
- 23 июня ВОЗ намеревается собрать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайное происшествие в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение, пишет Би-би-си.
- Гебреисус также заявил о намерении изменить имя вируса оспы обезьян, его разновидности и вызываемую им болезнь. В ВОЗ пояснили, что название заболевания не соответствует рекомендациям организации, согласно которым в названиях лучше не использовать названия регионов и животных.
Израиль и Египет будут поставлять газ в страны ЕС
Евросоюз подписал в Каире соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу сжиженного природного газа. Газ добывается в Израиле, Египет же обладает необходимыми мощностями для его сжижения и экспорта. Евросоюз, со своей стороны, поможет Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в их территориальных водах.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые соглашения о поставках газа в ЕС помогут избавиться от энергетической зависимости от России. Российский газ по последним данным составлял около 40% всего газового импорта Евросоюза. Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию после её вторжения в Украину, требуют искать новые источники газовых поставок.
В территориальных водах Израиля в Средиземном море есть два действующих газовых месторождения, мощность которых эксперты оценивают в 690 миллиардов кубометров газа; еще одно месторождение находится в разработке. По условиям соглашения, израильский газ будет доставляться на на египетский терминал для сжижения, откуда сжиженный газ повезут в Европу танкеры.
Министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар считает, что новая газовая сделка послужит также укреплению сотрудничества между Израилем и Египтом. С ней согласен и министр нефтегазовой промышленности Египта Тарек эль-Молла. Он надеется на новые связи между Европой, Израилем и Восточносредиземноморским газовым форумом, в который, помимо Израиля и Египта, входят также Иордания, Кипр, Гречия, Франция, Италия и частично признанное государство Палестина.
Египет был первой арабской страной, заключившей договор о мире с Израилем. В последние годы израильско-египетские отношения стабильно улучшаются.
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