Беслан Цвинария: «Значит ли это, что будет открыто движение?»

На абхазо-грузинской границе, на территории КПП «Ингур» началось строительство магазина беспошлинной торговли, разрешение на строительство которого дал премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. О том, как должен функционировать магазин дьюти фри, какую пользу он может принести и какие опасения вызывает у экспертов, рассказал «Эху Кавказа» экс-председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Беслан Цвинария.

В социальных сетях было опубликовано распоряжение, подписанное премьер-министром Абхазии Александром Анквабом 31 августа 2021 года, «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Апсны Дью Ти» на использование территории в пределах КПП «Ингур» в селе Хицха Галского района для организации магазина беспошлинной торговли».

В документе говорится, что ООО «Апсны Дью Ти» должно согласовать со Службой государственной безопасности Республики Абхазия место размещения магазина беспошлинной торговли; осуществить строительные и инженерно-технические мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования магазина за свой счет и согласовать с Координационным советом КПП «Ингур» распорядок работы магазина, порядок ввоза, хранения и оформления товаров. А также дается поручение Управлению капитального строительства Республики Абхазия подготовить проектно-сметную документацию на осуществление реконструкции КПП «Ингур».

Руководитель пресс-службы и информации Кабинета министров Абхазии Диана Зантария подтвердила подлинность данного распоряжения. А источник в Галском районе сообщил «Эху Кавказа», что строительство магазина беспошлинной торговли уже ведется, оно на начальной стадии. Строительная площадка расположена перед мостом справа – это значит, что магазин будет стоять на пути тех, кто покидает Абхазию, входящие попасть в него не смогут, так как путь им перегораживает сетка.

Мы обратились к экс-председателю Государственного таможенного комитета и бывшему депутату парламента Абхазии Беслану Цвинария с просьбой прокомментировать само распоряжение и суть истории с новым магазином дьюти фри. Цвинария положительно оценил перспективу реконструкции КПП «Ингур», которая предполагается в распоряжении премьер-министра, и средства на которую должны быть выделены из бюджета:

«Я считаю, что давно назрела такая необходимость, потому что международные организации, которые попадают в большинстве своём на территорию Абхазии, все попадают с той стороны. И я думаю, что правильно принято решение, что там надо построить нормальный терминал: тогда знакомство со страной они будут начинать с попадания туда. Что касается строительства магазина: я не знаю, наверное, это какая-то коммерческая структура, что в принципе и обозначено в распоряжении, что какому-то ООО предоставляется право строительства».

Беслан Цвинария считает, что магазин беспошлинной торговли может работать только в том случае, если он правильно расположен на территории контрольно-пропускного пункта «Ингур»:

«Непонятны для меня вопросы регулирования границы. Значит ли это, что будет открыто движение? Без этого, собственно говоря, дьюти фри существовать никак не может. Во-вторых, только после того, как терминал будет построен, возможно строительство магазина беспошлинной торговли, и он должен находиться за терминалом в сторону Грузии, а не перед терминалом. Только тогда это будет правильно работать. Если магазин будет расположен на нашей стороне, это будет предполагать, что люди, которые заходят в Абхазию, будут приобретать товары в магазине беспошлинной торговли, а это уже, мягко говоря, уклонение от уплаты платежей, поэтому надо видеть проектные документы, чтобы представить себе полную картину».

Основное опасение, говорит Беслан Цвинария, связано с тем, что власти должны исключить попадание товаров из дьюти-фри на территорию Абхазии:

– Откуда будут завозиться товары в этот магазин? Означает ли работа этого магазина торговлю с грузинской стороной?

– Нет, совершенно может не означать. Этот товар может привозиться откуда угодно.

Если грузинские власти будут давать добро на то, чтобы привозили в абхазский магазин беспошлинной торговли товары, то могут и оттуда привезти

– И из Грузии в том числе?

– Не знаю, если грузинские власти будут давать добро на то, чтобы привозили в абхазский магазин беспошлинной торговли товары, то могут и оттуда привезти.

– Есть смысл в этом магазине для Абхазии? Нужен он там?

– Мне сложно это сказать. Его будет строить коммерческая структура, они должны считать, выгодно им это или нет. Какие-то расчёты у них, думаю, есть, они не будут вкладываться просто так, наобум.

– Какие-то еще опасения вызывает у вас этот проект?

– Только с той точки зрения, чтобы исключить попадание товара из магазина беспошлинной торговли на территорию Абхазии. Если это не смогут наши власти проконтролировать, и это будет происходить, то очень сильно будет бить по нашей экономике через объекты, которые осуществляют реализацию аналогичного товара. По ним это очень сильно ударит таким образом, что могут снизиться их доходы, соответственно и платежи в бюджет. Самый краеугольный вопрос, на котором надо акцентировать внимание власти, предотвратить попадание товаров в случае строительства этого магазина и начала его функционирования, на территорию Абхазии.

«Эхо Кавказа» обратилось в пресс-службу Кабинета министров с просьбой дать расширенный комментарий, но ответа мы не получили.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.