МИД Армении: Ереван не отклонял предложение о трехсторонней встрече в Тбилиси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения по непонятной причине отказалась от встречи глав МИД трех стран Южного Кавказа, которая должна была состояться в Тбилиси.

«Мы консультировались по этому вопросу с нашими грузинскими коллегами. Правительство Грузии поддерживает эту идею: организовать трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Грузии, начать диалог. К сожалению, Армения отказалась. Причина мне неизвестна. Я не могу найти никакого разумного объяснения», – сказал Алиев, выступая на форуме в Баку.

По его словам, с аналогичными предложениями выступали и европейские институты, но «вновь последовал отказ».

«Если Армения не хочет установления мира на Южном Кавказе, то возникает вопрос: чего они хотят? Еще одна война будет для них катастрофой, и они это прекрасно понимают», – добавил Алиев.

В Ереване заявили, что не отказывались от предложения провести трехстороннюю встречу на уровне глав МИД в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

«Мы не только не отказывались, но и всегда положительно отзывались о подобной вероятной встрече, отмечая, что необходимо проводить работы для обеспечения эффективности этой встречи», – заявил Унанян.