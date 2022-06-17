Нино Харатишвили: «Не хочу возненавидеть Чехова из-за того, что творит Путин»

Ее прозвали автором грузинского «Войны и мира». Немецкая писательница грузинского происхождения, драматург, режиссер Нино Харатишвили берется за крупные исторические пласты в не менее масштабных литературных формах. Все последние годы в своих произведениях она ставила вопросы, которые только сейчас стали мейнстримом в Европе - о войне в странах и головах, об агрессии, жестокости, стремлении к миру и спасению. Обладатель множества престижных международных премий, в том числе имени Адельберта фон Шамиссо, Бертольда Брехта и других, приехала в Прагу в рамках литературного турне по европейским странам и ответила на вопросы «Эха Кавказа».