Югоосетинский Минздрав планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице

Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице. По словам и.о. главы Минздравсоцразвития Сослана Наниева, больница была неоднократно проверена Минздравом и смежными заинтересованными структурами.

«В результате проверок было выявлено большое количество отклонений от норм деятельности в данном учреждении. В частности, в медучреждении есть кадровый дефицит, который невозможно покрыть имеющимися специалистами, поскольку все отказываются там работать. Никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав. Если ранее работникам предлагалось посещать больницу раз в неделю, то сейчас такой порядок дел министерство не устраивает. Если специалист работает, то от его деятельности должен быть конкретный результат и эффективность», - цитирует Наниева информагентство «Рес».

Как рассказал министр, для решения проблемы Минздрав размещает вакансии на российских сервисах по подбору персонала. Наниев отметил, что качество оказания медицинской помощи в районной больнице низкое.

«Районные больницы сейчас, к сожалению, находятся в сложной ситуации. Это объясняется тем, что уровень и спектр оказания медпомощи крайне низкий. Министерство ставит перед собой задачу открыть хирургическое направление, для этого мы приглашаем специалистов. На данный момент мы проводим переговоры с тремя врачами, которые будут работать в Ленингорской и Дзауской больницах», - поделился министр.

Он напомнил, что ранее в районе отсутствовали госаптеки. «В районе были открыты две государственные аптеки – в районной больнице и в селе Цинагар. Деятельность аптек в плане ценовой политики регулируется. На 62 позиции препаратов, которые названы жизненно важными, наценка составляет не более 10%, на все остальные препараты не более 20%. В государственной аптеке Ленингорской больницы цены на препараты ниже, чем в частных аптечных сетях», - подчеркнул министр. Он дополнил, что госаптеки также будут реорганизованы.

Как рассказал министр, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» также вызывает сомнения. «Все проблемы учреждения известны, план решения составлен. Как только он будет обсужден с руководством, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» будет приведена к нормативно-правовому полю», - сказал Наниев и дополнил, что ранее уже была проведена большая работа в отношении всей деятельности ГУП «Югосетмедпрепарат».