«Польша переходит к захвату западных территорий Украины», «Они хотят Львов, но без бандеровцев», «Главная цель учений [НАТО] – отработка первого этапа захвата Польшей Западной Украины». О возможных претензиях Польши на Западную Украину в разное время заявляли многие российские чиновники. Что стоит за этими сообщениями и почему кремлевская пропаганда сейчас так активно тиражирует нарратив о «планах» Польши «оторвать кусок Украины».