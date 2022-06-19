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«Польша переходит к захвату западных территорий Украины», «Они хотят Львов, но без бандеровцев»

«Польша переходит к захвату западных территорий Украины», «Они хотят Львов, но без бандеровцев»
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«Польша переходит к захвату западных территорий Украины», «Они хотят Львов, но без бандеровцев»

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«Польша переходит к захвату западных территорий Украины», «Они хотят Львов, но без бандеровцев», «Главная цель учений [НАТО] – отработка первого этапа захвата Польшей Западной Украины». О возможных претензиях Польши на Западную Украину в разное время заявляли многие российские чиновники. Что стоит за этими сообщениями и почему кремлевская пропаганда сейчас так активно тиражирует нарратив о «планах» Польши «оторвать кусок Украины».

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