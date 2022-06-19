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Теннисистка Натела Дзаламидзе вместо России будет представлять Грузию
Теннисистка Натела Дзаламидзе выступит на Уимблдоне под флагом Грузии, следует из заявочного листа, опубликованного на сайте турнира.
На сайте WTA 44-я ракетка мира в парном разряде теперь также указана как представительница Грузии.
Ранее уроженка Москвы выступала под флагом России. В мае Дзаламидзе выступала в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге.
На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии, пишет Матч ТВ.
Ранее представителей России и Беларуси отстранили от Уимблдона и других турниров в Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Другие новости дня
Раскрыта сеть дезинформаторов о Сирии, поддерживаемая Россией
Международный Институт стратегического диалога (ISD) опубликовал доклад о сети дезинформаторов, которые с 2015 года распространяли в интернете, как утверждается, недостоверные сообщения о положении дел в Сирии. Удалось идентифицировать 28 авторов, действовавших сообща. По опубликованным данным, кампанию по дезинформации поддерживали российские власти, преимущественно через посольства России в Сирии и Великобритании.
Гражданские волнения в Сирии начались в 2011 году, но сеть дезинформаторов заработала в 2015, когда в сирийский конфликт вмешались российские военные. Главной мишенью дезинформаторов стала организация «Белые каски», которая занималась спасением пострадавших и публиковало информацию о реальном положении дел. Так, «Белые каски» первыми сообщили о применении войсками Башара Асада химического оружия в 2017 году: тогда в результате газовой атаки погибло как минимум 83 человека, треть из них - дети. Использование ядовитых газов в Сирии подтвердило расследование ООН, однако сеть дезинформаторов выступала с утверждениями, будто опубликованные кадры являются постановочными с использованием нанятых актеров. Дезинформаторы обвиняли «Белые каски» в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида», а финансирование заговора, по их мнению, осуществляли структуры Джорджа Сороса.
Сеть опубликовала в интернете более 47 000 постов, которым удавалось вводить в заблуждение даже официальные структуры и СМИ. Самая заметная из ее участников, британская блоггер Ванесса Били, неоднократно прилетала в Москву с докладами о ситуации в Сирии, где встречалась, в частности, с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и представителем МИД Марией Захаровой. Позднее Российская Федерация представила ее доклады в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН как свидетельства против деятельности «Белых касок».
Один из собеседников британской газеты The Guardian, ранее занимавший пост в Государственном департаменте США, считает, что Сирия выступила тренировочным полигоном для информационной войны, а отработанные там приемы сейчас применяются Россией при описании ситуации в Украине и других странах.
Верховная Рада запретила российскую музыку в общественных местах
Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство.
Законопроект запрещает публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Запрет будет действовать, как сказано в документе, до освобождения всех украинских территорий и прекращения агрессии.
Речь идет именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.
Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство России с 1991 года. При этом сообщается, что будет создан список музыкантов, публично осудивших агрессию, на их песни или музыку запрет распространяться не будет.
Также Верховная Рада приняла законопроект о запрете распространения на территории Украины печатной продукции из России, Беларуси или оккупированных территорий Украины.
- После российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля власти ряда городов и регионов уже ввели подобные запреты на публичное исполнение российской музыки. Кроме того, обсуждаются и другие запреты, связанные с российской культурой. В ряде городов начали переименовывать улицы, названные в честь связанных с Россией людей или исторических событий. Сообщалось также о нескольких случаях демонтажа памятников Александру Пушкину.
- Идут обсуждения и возможности исключения из школьной программы русской литературы и языка. Накануне сообщалось, в частности, о том, что власти Николаева, который с февраля подвергается ударам российской армии, приняли решение с 1 сентября полностью отменить преподавание русского языка в школах. На оккупированных территориях сотрудничающие с Россией власти, в свою очередь, заявляют о переводе школьного образования на русский язык.
Путин: Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной
Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении была стабильной. Об этом в ходе встречи с президентом Армении Ваагном Хачатряном на полях Петербургского международного экономического форума-2022 17 июня заявил президент России Владимир Путин, передает Радио.Азатутюн.
«Армения не просто наш партнер – наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнерские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать», - в частности, заявил Путин, согласно официальном сайту Кремля.
В свою очередь, согласно Кремлю, Хачатрян отметил, что как экономист всегда следил за форумами в Санкт-Петербурге, которые, по его словам, всегда были интересными в экономическом смысле.
Президент Армении, в частности, выразил согласие с выводами, сделанными Путиным во ходе своего выступления. «В действительности это новое время. Вообще-то, наверное, надо задуматься о том, как дальше развиваться в новых условиях, которые дают новые возможности. И я согласен, например, с теми выводами, которые сделала руководитель Центрального банка [России]: не надо задумываться, что эта ситуация изменится, санкции прекратятся или в скором времени окончатся, – надо просто привыкать к этому и готовить экономику к совсем другим испытаниям. Я уверен, что экономика России выдержит, исходя из того, какие ресурсы есть, какие возможности есть и учитывая два месяца, которые прошли. Те ожидания, предсказания, которые – Вы тоже об этом сказали – были даже со стороны российских специалистов, финансистов и экономистов, не сбылись», - в частности, заявил Ваагн Хачатрян.
Президент Армении также подчеркнул роль Путина в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Я думаю, армянский народ ценит Ваши усилия в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я могу Вам сказать, что то, что Вы делали во время военных действий, Ваши усилия, при помощи которых война остановилась, – это тоже оценивается не только мною как личностью. Я знаю, что население Армении это тоже ценит.
В действительности мы хотели пораньше прекратить, как-то закончить войну, и я знаю Ваши усилия. У Вас возможность была 19 октября [2020 года] еще – мы об этом говорили с Сергеем Викторовичем [Лавровым], когда он был в Ереване. Но так получилось, что 9 ноября [2020 года], но самое важное, что война остановилась.
И после этого Ваши усилия, чтобы никаких военных действий не произошло, чтобы эти договоренности между Вами, премьер-министром [Армении] и президентом [Азербайджана] в действительности закрепились и соблюдались, – это тоже очень важно для нас», - отметил Хачатрян, согласно официальному сайту Кремля.
По словам Хачатряна, то, что между армянским и русским народами существуют «братские отношения», решили предки двух народов.
«Это, между прочим, не я решил – это 200 лет назад или больше наши предки решили, что мы должны жить вместе, использовать наши совместные усилия для того, чтобы просто развиваться. Это моя позиция как гражданина и как человека. Сейчас как президенту это, конечно, тоже мне помогает, потому что я понимаю, что правительство и лично премьер-министр тоже настроены именно так .
Я уверен, что наши дальнейшие отношения, конечно, будут развиваться. Надо только руководству страны, я имею в виду Армении, просто помогать, если какие-то проблемы есть – просто искоренить эти проблемы, создать нормальные условия.
Тем более я тоже, когда был министром, уже успел встретиться и с министрами России, и особенно с представителями военно-промышленного комплекса. Я понял, что для нас в разговорах никаких ограничений, границ нет: мы можем обо всем открыто говорить, вместе, если какие-то программы есть, осуществить», - подчеркнул президент Армении.
В Минобороны Армении подтвердили гибель военнослужащего на границе
Министерство обороны Армении подтвердило Радио Азатутюн, что на армяно-азербайджанской границе погиб армянский военнослужащий.
В Минобороны пообещали сообщить подробности позже.
Сегодня утром Баку, в свою очередь, сообщил, что в восточном направлении границы вечером и ночью велась стрельба.
Начальник Генштаба: Британия должна готовиться к новой войне в Европе
Новый начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом «новой эры небезопасности».
Сандерс отметил, что ранее задачей британской армии было защищать саму Великобританию, но если противостояние с Россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте.
Патрик Сандерс вступил в должность в понедельник, сменив предыдущего командующего - генерала сэра Марка Смита. Обращаясь к армии, Сандерс заявил, что стал первым с 1941 года главой Генштаба, который принимает командование в ситуации угрозы большой войны на европейском континенте. «У нас есть срочная необходимость создать армию, способную сражаться плечом к плечу с союзниками и победить Россию». Речь не идет об отправке британских военных в Украину.
До начала вторжения России в Украину Великобритания последовательно сокращала свои вооруженные силы: так, к январю 2022 года личный состав британской армии был урезан приблизительно на 20%, в первую очередь за счет рядовых бойцов, а не офицеров. Таким образом, генерал Сандерс на данный момент командует самой малочисленной армией в истории Соединенного Королевства за 300 лет: всего 73 000 военнослужащих. Однако сейчас европейские политики признают, что после начала российско-украинской войны они должны укреплять военный потенциал своих стран.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на этой неделе посетивший Киев, заявил, что российско-украинская война будет долгой, и страны НАТО должны быть к этому готовы, а также что если президенту России Владимиру Путину удастся подчинить себе Украину, он не остановится на этом.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны в Брюсселе 15 июня призвал к усилению присутствия НАТО на восточных рубежах Североатлантического альянса в Европе - это означает развертывание дополнительных боевых формирований для укрепления восточного фланга союза, а также увеличение запасов вооружений для повышения его обороноспособности.
- Ранее, через несколько дней после начала вторжения России в Украину, генеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своей программной речи в Бундестаге объявил, что государство выделит 100 миллиардов евро на расширение и модернизацию Бундесвера, и предложил внести в конституцию Германии параграф, согласно которому страна будет ежегодно выделять на нужды армии не менее 2% от госбюджета.
Украина: Россия снова пытается сделать Харьков «прифронтовым городом»
Российские войска пытаются пробиться к Харькову и вновь сделать его прифронтовым городом. Об этом заявил в воскресенье советник главы МВД Украины Вадим Денисенко. Его слова приводит Би-би-си.
По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Белгородской области на границе с Украиной собрано 5-7 российских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты, которые в ближайшее время могут вместе с артиллерией быть задействованы для ударов по городу.
Фронт в первые недели войны в феврале-марте проходил фактически по окраинам Харькова, тогда в городе были отмечены большие разрушения вследствие обстрелов. В апреле-мая украинские войска отодвинули фронт по направлению к российской границе. В последнее время вновь поступают сообщения о наступлении российских войск, вновь занявших несколько поселков.
Наиболее упорные бои идут сейчас на западе Луганской области. Минобороны России в своей сводке заявило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком. «Частичный успех» россиян там признал и Генштаб ВСУ.
По словам главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, минувшей ночью российские войска вели интенсивные обстрелы Лисичанска, где погибли не менее двух человек. Бои идут и в соседнем Северодонецке, большая часть города находится под контролем России, однако украинские военные удерживают оборону на территории завода «Азот». Бои идут и по другим направлениям, однако российским военным по-прежнему не удается окружить Лисичанск и Северодонецк.
Патриарх Кирилл: Наши ребята защищают Россию на поле боя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере. Как заявил предстоятель РПЦ, выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, «наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя».
По словам Кирилла, священники, которые «опекают» российских военных, рассказывают ему о многочисленных примерах мужества и самопожертвования среди них. Патриарх считает, что это «не от высокой зарплаты», а от «нравственного чувства».
Кирилл также высказал мнение, что западный мир сейчас переживает «упадок веры», а в России постоянно открываются новые храмы, что он назвал «божьим чудом». По словам Кирилла, храмы строятся «к ужасу западного мира».
Официально так называемая специальная военная операция в Украине была начата для защиты самопровозглашенных «народных республик» Донбасса, однако российские официальные лица выдвигают тезис о том, что Украина угрожала самой России. О том, что, по его мнению, движет теми российскими военными, которые не являются православными, Кирилл не сказал.
- Ранее на этой неделе Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список. В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.
- Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идет «метафизическая борьба», и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала. О войне в Украине как «защите России на поле боя» он сказал впервые.
Представители югоосетинских властей установили новые конструкции близ села Хурвалети
18-19 июня близ села Хурвалети Горийского муниципалитета представители властей самопровозглашенной республики Южная Осетия установили незаконные конструкции, сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
По заявлению СГБ, уже активирована горячая линия, проинформированы сопредседатели МНЕС и Женевских переговоров.
«Незаконная т.н. бордеризация препятствуют свободному передвижению, усложняет повседневную жизнь местного населения и наносит ущерб обстановке безопасности на местах. Оккупационные силы несут полную ответственность за происходящее», - говорится в заявлении СГБ.
Германия примет чрезвычайные меры по сокращению потребления газа
Германия - на фоне существенного сокращения поставок российского газа в последнее время - намерена ввести новые чрезвычайные меры по сокращению потребления газа и переходу на другие источники энергии. Об этом заявил вице-канцлер, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Документ цитирует агентство DPA.
В частности, должно быть сокращено использование газа для производства электроэнергии и в промышленности. Приоритетом должно стать наполнение газохранилищ - чтобы обеспечить наличие газа зимой. Власти намерены выделить до 15 млрд евро в качестве кредита на дополнительные закупки газа за пределами России - с целью заполнения хранилищ. Кроме того, как пишет Deutsche Welle, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию.
Предполагается, что для производства электричества будет задействовано большее число угольных электростанций.
Министр Хабек предлагает также меры по ограничению потребления газа домохозйствами, однако решения об этом не принято. Канцлер Олаф Шольц выступил против каких-либо ограничений для граждан, во всяком случае до тех пор, пока не будет готов четкий план на случай дальнейшего снижения поставок из России.
«Газпром» в последние дни существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу «Северный поток». Он объяснил это необходимостью ремонта газовых турбин Siemens, который из-за санкций сейчас невозможен - утверждается, что одна из турбин, отправленная на ремонт в Канаду, не возвращается в Россию в связи с введенными санкционными ограничениями. Сейчас через «Северный поток» ежедневно прокачивается не более 67 млн кубометров газа, что более чем в 2 раза ниже его пропускной способностью. Транзит газа продолжается также через территорию Украины, однако также в меньших объемах, чем ранее.
- В долгосрочной перспективе ЕС намерен отказаться от поставок российского газа, обвиняя Россию в ненадежности в связи с ее агрессией против Украины. Большинство стран ЕС, однако, выступает против эмбарго на поставки российского газа в ближайшее время, утверждая, что без них трудно будет обеспечить работу промышленности, а возможно и отопление. Многие компании согласились на предложенную Москвой схему оплаты, включающую в себя открытие рублевых счетов в «Газпромбанке». Ряд стран на это не пошел, и поставки российского газа туда прекратились, однако речь пока идет об очень небольшой доле на рынке.
- Еще до российского вторжения в Украину наблюдался рост цен на газ на рынке, эта же тенденция продолжается и сейчас. Рост цен на энергоносители стал одной из главных причин роста инфляции, которая в ряде стран ЕС превысила 10 процентов.
Канцлер Германии на саммите ЕС предложит облегчить процедуру приема новых стран
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за реформу Евросоюза для облегчения приема новых членов и намерен поставить этот вопрос на саммите ЕС 23-24 июня.
«ЕС должно модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда возможно единогласно вынести решение», - цитирует Шольца портал Deutsche Welle.
Канцлер ФРГ также надеется, что саммит пошлет импульс Западным Балканам, которые ожидают вступления в ЕС уже почти два десятилетия.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», главы государств и правительств 27 стран-членов ЕС рассмотрят заявки на членство Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала присвоить первым двум странам статус официальных кандидатов на вступление в Евросоюз.
Шольц ранее сам высказался в поддержку этого подхода во время визита в Киев 16 июня. Вопрос с Грузией рекомендовано временно отложить - стране предложено предварительно выполнить 12 условий, после чего Еврокомиссия вернется к обсуждению.
В Крыму снесут автосервис, отказавший российским военным в ремонте
Власти аннексированного Крыма распорядились снести автосервис, который ранее отказался обслуживать российскую военную технику.
Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых утверждалось, что сотрудники отказали в починке военному грузовику с буквой Z на бортах. После этого «внезапная» проверка заключила, что автосервис был построен незаконно и должен быть снесен в ближайшие две недели.
Как следует из видеозаписей, российские военные обратились в автосервис в поселке Видное Красногвардейского района Крыма с просьбой провести вулканизацию шин. Сотрудники автосервиса отказались их обслуживать, несмотря на то, что военные были готовы оплатить услугу. Позже владелец сервиса Вилен Сейтосманов объяснил, что отказ не был основан на идеологических причинах: сервис рассчитан преимущественно на легковые машины и не может обслуживать тяжелые армейские грузовики.
Однако вскоре после появления видеороликов в интернете в автосервис пришла проверка, которая пришла к выводу, что предприятие было построено в Видном с нарушением законодательства и должно быть ликвидировано в течение 14 дней.
Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов прямо заявил, что решение имеет идеологическую подоплеку и должно послужить предпринимателю Сейтосманову «уроком патриотизма». «Пользуется благами гражданина великой державы - пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить - насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становиться. И другим подобным не советую», - заявил Константинов. Он также посоветовал владельцу сервиса уехать в Украину.
Казахстан предложил к 2045 году ликвидировать ядерное оружие
Казахстан на фоне войны в Украине призвал страны мира, в том числе владеющие ядерным оружием, разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году, когда ООН будет отмечать столетие. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, приуроченной к встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия в Вене.
Актуальность своей инициативы министр обосновал конфликтом в Украине. «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься... о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», - пишет Тлеуберди.
Как в преддверии, так и в особенности после российского вторжения в Украину в первую очередь российские представители намекают или прямо заявляют о возможности использовать ядерное оружие. Прямым текстом о такой возможности, в частности, говорила главный редактор RT Маргарита Симоньян - по ее мнению, Владимир Путин отдаст такой приказ, если Россия будет проигрывать в войне. Сам Путин предупреждал страны Запада о катастрофических последствиях, если они вмешаются в конфликт, и приказал перевести силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. При этом одной из причин вторжения российские представители называли якобы существовавшие у Украины планы обзавестись ядерным оружием.
Казахстан после распада СССР некоторое время был обладателем ядерного арсенала и, как и Украина, добровольно от него отказался.
На днях привлекли внимание высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который в присутствии Владимира Путина назвал «ДНР» и «ЛНР» квазигосударственными образованиями и сказал, что Казахстан их не признает, а также отметил, что по отношению к так называемой спецоперации России в Украине в Казахстане есть разные точки зрения. Эти высказывания - прямо или непрямо - подверг критике ряд российских политиков. Так, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Казахстану могут ответить мерами «как с Украиной», а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров стран ОДКБ прямо поддержать Россию: «Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры». Один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак одернул Затулина, сказав, что у России нет территориальных споров с Казахстаном.
Договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 государств, в том числе Казахстан. Ядерных держав среди стран, подписавших этого договор, нет. В Вене на будущей неделе пройдет первая встреча стран-участников договора.
В Батуми напали на съемочную группу телекомпании ТВ «Пирвели»
Как сообщает ТВ «Пирвели», в Батуми в районе парка имени 26 мая на съемочную группу телекомпании было совершено нападение, в результате которого был избит оператор.
В телекомпании заявили, что нападение было совершено, когда оператор занимался включением гостя в прямой эфир. На месте были мобилизованы правоохранители.
В Украине погибли уже 16 грузин: еще один боец убит под Лисичанском
Еще один грузинский боец, 42-летний Алуда Звиадаури, погиб в Украине, под Лисичанском, пишет агентство «Новости-Грузия».
МИД сообщил, что посольство Грузии проинформировано о гибели грузинского добровольца и начаты соответствующие процедуры.
По данным из неофициальных источников, Алуда Звиадаури воевал в чечено-украинском батальоне и погиб при попытке вывести раненого с линии огня. Пуля попала ему в спину.
С начала войны погибли уже 16 грузин, пятеро из которых - граждане Украины.
Джонсон предложил план поддержки Украины из 4-х пунктов
Британский премьер-министр Борис Джонсон в колонке в газете Sunday Times предупредил, что необходимо готовиться к затяжной войне в Украине, и заявил о необходимости долгосрочной стратегии поддержки Киева в противостоянии с Россией. Он предложил план из 4-х пунктов, которому, по его мнению, должны следовать страны Запада, чтобы помочь Украине заключить мир на своих условиях.
Главной причиной того, что Украину необходимо поддерживать, несмотря на связанные с этим расходы и другие проблемы, Джонсон назвал имперские амбиции и агрессивные планы России - в том числе по отношению к странам Запада. По мнению Джонсона, если бы президенту России Владимиру Путину позволили аннексировать те украинские территории, которые российские войска занимают сейчас, Запад не оказался в безопасности. «Такое недоразумение стало бы величайшей победой для агрессора в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Первым и присвоил России «вечное право возвращать» территории, которые когда-либо в прошлом населяли «славяне» - доктрина, оправдывающая захват огромных территорий в Европе, включая территории стран-членов НАТО» - пишет Джонсон. Он отмечает при этом и героизм украинцев в защите своей страны.
По мнению Джонсона, Путин сейчас перешел к войне на истощение, однако время работает против него. Чтобы помочь Украине перехватить инициативу, как считает британский премьер, Запад должен:
- обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, а также обучать ее военных. В частности, Британия предложила обучить 10 тысяч военнослужащих в течение 120 дней.
- помочь Украине сохранить стабильность своих государственных институтов, с тем чтобы она могла выплачивать пенсии и зарплаты госслужащим и поддерживать порядок. Для этого необходима финансовая помощь.
- обеспечить сухопутные маршруты для экспорта украинского продовольствия, чтобы Украина могла получать доходы от экспорта.
- способствовать разблокированию украинских морских портов. Для этого Джонсон предложил предоставить соответствующее вооружение Украине и приложить дипломатические усилия, в том числе в ООН.
По мнению Джонсона, целью стран Запада должно быть то, чтобы Украина «смогла закончить эту войну на тех условиях, которые предложит президент Зеленский».
Джонсон опубликовал статью после возвращения из Киева, где он побывал во второй раз с начала войны. Текст опубликован на фоне дискуссий в западном сообществе о возможных уступках, на которые могла бы пойти Украина для достижения мира, и об «усталости» от войны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому изданию Bild am Sonntag также не исключил, что война может затянуться на годы, и призвал союзников «не останавливаться в поддержке Украины», даже несмотря на рост издержек для стран Запада. По словам Столтенберга, на предстоящем саммите в Мадриде союзники по НАТО официально назовут Россию не партнером, а угрозой безопасности, и одобрят очередные поставки Украине оружия.
США обдумывают возможность отправить Украине ещё 4 HIMARS
Пентагон рассматривает возможность отправить Украине еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS в следующем пакете военной помощи, в дополнение к четырем, решение о поставке которых было принято ранее. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США.
В любом случае это решение ещё должно быть утверждено Белым домом.
Ещё по три аналогичные системы M270, также американского производства, обещают передать Украине Великобритания и Германия, пишет Politico.
HIMARS и M270 могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России. Теоретически радиус поражения может быть и выше, но США заявили, что не будут поставлять соответствующие боеприпасы, чтобы исключить возможность ударов по целям в глубине России.
Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.
Сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, необходимо организовать систему ремонта и обслуживания современного западного оружия.
США также обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.
ДТП в Батуми: один ребенок погиб на месте
Автомобиль сбил двух детей в Батуми. Один ребенок погиб на месте, второй находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
ДТП произошло в субботу днем на пересечении улиц Табидзе и Леонидзе, девочки в этот момент шли пешком вместе с мамой.
Пострадавшая девочка доставлена в Батумский медицинский центр матери и ребенка, врачи пока не дают прогнозов относительно ее состояния.
Расследование ведется по статье УК Грузии «нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека».
Советник Путина о DDoS-атаках: Нас бомбили как Сталинград
Советник президента России Антон Кобяков в субботу сравнил кибератаки на информационную инфраструктуру Петербургского экономического форума перед выступлением президента Владимира Путина с атаками нацистов на Сталинград во время Второй мировой войны.
Сообщалось, что из-за так называемых DDoS-атак выступление Путина на пленарном заседании форума в пятницу пришлось отложить более чем на час. В частности, у организаторов возникла путаница с бейджами гостей - из-за отказа информационных систем они не могли определить, кто имеет право войти в зал, где собирался выступать Путин, а кто нет.
«Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно», - цитирует Кобякова издание «Коммерсантъ». По словам помощника Путина, информационные ресурсы форума выдержали атаки мощностью до 140 гигабит в секунду. Кобяков, который является ответственным секретарем форума, утверждает, что они осуществлялись из Соединенных Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии и ряда других стран. Ответственность за них никто на себя не взял. Ранее группировка Anonymous брала ответственность за взлом сайтов российских государственных органов и СМИ или кибератаки на них - в связи с вторжением России в Украину.
Путин посвятил свое выступление главным образом развитию российской экономики в условиях санкций. Он вновь заявил, что так называемая специальная военная операция в Украине будет продолжена, и обвинил страны Запада в том, что они вынудили Россию начать боевые действия. Внимание привлекли и высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который отказался солидаризироваться с Россией по вопросу об Украине.
Саакашвили: Если я олигарх, отправьте меня на фазенду в Бразилию
Михаил Саакашвили о том, что в «Грузинской мечте» его назвали олигархом: «Главная шутка вчерашнего дня – власти объявили, что я являюсь олигархом. Поэтому я требую, чтобы меня срочно освободили и отпустили на мою фазенду в Бразилию. Ведь мне еще нужно привезти оттуда деревья и фазанов. К тому же приближается конец месяца, и мне надо вовремя раздать судьям и прокурорам зарплату в конвертах. Правда, каждый из них богаче, чем я, но надеюсь, что раз мне присвоили титул олигарха, банк Credit Suisse быстренько перечислит мне причитающиеся миллиарды».
Пост на фейсбук-странице Михаила Саакашвили стал ответом на заявление председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, в котором он назвал «известным олигархом» экс-президента Михаила Саакашвили.
Согласно рекомендации Еврокомисии, Грузия должна выполнить условие по «деолигархизации». Однако Кобахидзе уверен, что речь в рекомендации шла не об основателе правящей партии миллиардере Бидзине Иванишвили. Он известен тем, что скупает гигантские деревья и держит зоопарк с редкими животными и птицами. Иванишвили также обвиняют в закулисном управлении страной.
«Напомню, что сегодня Саакашвили сидит в тюрьме, то есть это конкретный шаг для деолигархизации - мы сделаем все для того, чтобы освободить страну от этих олигархов», - сказал Кобахидзе.
Российские войска штурмуют поселки к югу от Северодонецка
Российские войска ведут артобстрел и штурмуют поселки к юго-востоку от города Северодонецк, сообщает генеральный штаб украинской армии.
Утверждается, что штурм населенного пункта Сиротино был отбит, а в поселке Метелкино российские военные добились «частичного успеха, пытаются закрепиться».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в воскресенье о взятии поселка Метелкино под контроль и больших потерях украинских войск. Ранее он заявлял о взятии самого города Северодонецк, однако там продолжаются бои.
Северодонецк и соседний Лисичанск - последние крупные населенные пункты Луганской области, находящиеся под контролем Украины. Он остается наиболее напряженным местом боевых действий. Уличные бои в городе продолжаются уже несколько недель. Большая часть жилой застройки сейчас под контролем российских военных, украинские военные удерживают позиции вокруг завода «Азот».
Россия перебрасывает под Северодонецк большие резервы с других направлений, чтобы попытаться наконец полностью захватить город, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
В субботу поддерживаемые Россией сепаратисты «ДНР» и корреспонденты российских СМИ сообщают о многочисленных обстрелах Донецка. Согласно утверждениям сепаратистов, по городу было, помимо прочего, выпущено около 20 снарядов из артиллерии, поставленной Украине странами НАТО. Независимого подтверждения этого нет, украинская сторона обстрелы не комментировала. По данным сепаратистов, в Донецке погибли 5 мирных жителей, есть раненые.
По данным украинских властей, российские военные в субботу обстреляли газоперерабатывающее предприятие в Харьковской области, возник масштабный пожар. О жертвах не сообщается. В телеграм-каналах также появились фото столба дыма, поднявшегося после еще одного удара - как сообщается, в Днепропетровской области. О том, какой объект был поражен, пока нет данных.
Есть сообщения и о ракетных ударах по Николаеву.
Сегодня 115-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.
Югоосетинский Минздрав планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице
Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия планирует провести реорганизацию в Ахалгорской больнице. По словам и.о. главы Минздравсоцразвития Сослана Наниева, больница была неоднократно проверена Минздравом и смежными заинтересованными структурами.
«В результате проверок было выявлено большое количество отклонений от норм деятельности в данном учреждении. В частности, в медучреждении есть кадровый дефицит, который невозможно покрыть имеющимися специалистами, поскольку все отказываются там работать. Никто не хочет ехать в Ленингорскую больницу на тех условиях, которые предлагает Минздрав. Если ранее работникам предлагалось посещать больницу раз в неделю, то сейчас такой порядок дел министерство не устраивает. Если специалист работает, то от его деятельности должен быть конкретный результат и эффективность», - цитирует Наниева информагентство «Рес».
Как рассказал министр, для решения проблемы Минздрав размещает вакансии на российских сервисах по подбору персонала. Наниев отметил, что качество оказания медицинской помощи в районной больнице низкое.
«Районные больницы сейчас, к сожалению, находятся в сложной ситуации. Это объясняется тем, что уровень и спектр оказания медпомощи крайне низкий. Министерство ставит перед собой задачу открыть хирургическое направление, для этого мы приглашаем специалистов. На данный момент мы проводим переговоры с тремя врачами, которые будут работать в Ленингорской и Дзауской больницах», - поделился министр.
Он напомнил, что ранее в районе отсутствовали госаптеки. «В районе были открыты две государственные аптеки – в районной больнице и в селе Цинагар. Деятельность аптек в плане ценовой политики регулируется. На 62 позиции препаратов, которые названы жизненно важными, наценка составляет не более 10%, на все остальные препараты не более 20%. В государственной аптеке Ленингорской больницы цены на препараты ниже, чем в частных аптечных сетях», - подчеркнул министр. Он дополнил, что госаптеки также будут реорганизованы.
Как рассказал министр, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» также вызывает сомнения. «Все проблемы учреждения известны, план решения составлен. Как только он будет обсужден с руководством, деятельность ГУП «Югосетмедпрепарат» будет приведена к нормативно-правовому полю», - сказал Наниев и дополнил, что ранее уже была проведена большая работа в отношении всей деятельности ГУП «Югосетмедпрепарат».
Индия в разы увеличила импорт угля и нефти из России
Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти в конце мая и начале июня - на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров и данные из открытых источников.
Как утверждается, с 27 мая по 15 июня Индия закупила в 6 раз больше российского угля, чем за тот же период в прошлом году, и в 31 раз больше нефти.
Всего за этот период времени Индия купила российский уголь на общую сумму более 330 млн долларов, а нефть - на сумму более 2,2 млрд. При этом энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов, утверждают трейдеры. Сделки совершаются в Дубае и Сингапуре, российские трейдеры принимают оплату как в долларах, так и в индийских рупиях или дирхамах Объединённых арабских эмиратов.
Индия не присоединилась к санкциям, введённым странами Запада против России, и не осудила агрессию против Украины, хотя и не поддержала её. Сообщалось, что США, признавая за Индией право покупать российские энергоносители, просили Дели резко не наращивать объём поставок.
Согласно данным Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA), Индия даже несмотря на рост импорта по-прежнему не входит в число основных импортёров российских энергоносителей. По состоянию на начало июня она была на 9-м месте по объёмам поставок, после таких стран, как Китай, Турция и Южная Корея, а также ряда стран ЕС.
- 3 июня Совет ЕС официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину. Было принято решение отказаться от импорта российской нефти в течение шести месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев. Исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу. Ранее в ЕС было введено эмбарго на поставки угля из России.
Джонсон выступил за то, чтобы «Евровидение-2023» прошло в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за то, чтобы Украина получила возможность провести в будущем году конкурс «Евровидение».
Об этом он заявил по возвращении из Киева, который он посетил накануне - во второй раз с начала российского вторжения в Украину.
Накануне организатор «Евровидения» - Европейский вещательный союз - заявил, что, вопреки правилам, по которым конкурс должна проводить страна-победитель предыдущего года, в будущем году из-за военных действий и связанных с ними угроз «Евровидение» не сможет пройти в Украине. При этом победу на конкурсе в этом году одержала украинская группа Kalush Orchestra - за счет единодушного голосования телезрителей почти во всех странах Европы.
По словам Джонсона, украинцы победили на конкурсе «честно и справедливо» и должны получить возможность провести его в 2023 году. Британский премьер отметил, что до следующего конкурса еще почти год, и он надеется, что к тому моменту «все будет хорошо», и Украина получит возможность его провести. По его словам, страна этого заслуживает. Конкурс, по мнению Джонсона, может пройти в Киеве или другом «безопасном городе».
При этом организаторы предложили провести «Евровидение-2023» именно Британии, чей представитель занял в этом году второе место. Джонсон сказал, что был бы рад проведению конкурса в Великобритании, но Украина заслуживает этого больше.
Организаторы накануне заявили, что совместно с украинскими партнерами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности, и пришли к выводу, что это невозможно. В министерстве культуры Украины, однако, заявили, что оспорят это решение.
Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах - после побед своих представителей. После победы Kalush Orchestra президент Владимир Зеленский выражал надежду, что в будущем конкурс пройдет в Мариуполе, который в момент проведения «Евровидения-2022» был осажден российской армией. Сейчас этот город, чрезвычайно сильно пострадавший в ходе боев, под контролем России и сепаратистов «ДНР».
Российские войска в апреле отступили от Киева, и украинская столица сейчас вне зоны действия артиллерии. Однако иногда по ней все же наносятся ракетные удары.
Cенатор Ирландии удивлен тем, что Грузии не предоставили статус кандидата в ЕС
Независимый сенатор Ирландии Джерард Крогвелл удивлен, почему Грузии не предоставили статус кандидата члена ЕС:
«Я рад видеть статус кандидата в ЕС для Украины и Молдовы. Однако почему не допустили Грузию, непонятно. Мы забыли о 8 августа 2008 года, когда российские войска начали вторжение в Грузию. Тогда в ЕС мы бросили их, но почему сейчас?»
- Еврокомиссия предоставила Грузии европейские перспективы вместо ожидаемого статуса кандидата на вступление в ЕС. Накануне, 17 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС лишь при выполнении ряда условий.
- В рекомендациях, опубликованных Еврокомиссией, говорится, что Грузия для получения статуса кандидата на членство в ЕС должна провести «деолигархизацию». В документе, в частности, сказано о необходимости устранить «чрезмерное влияние корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь» страны.
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