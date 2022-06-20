Премьер Грузии заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Эти страны, в отличие от Грузии, могут получить статус кандидатов на членство в ЕС уже по итогам встречи Европейского совета 23-24 июня. Грузии такой статус пока рекомендовано не предоставлять до выполнения страной списка условий из 12 пунктов, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно и война продолжается.

Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Это соседняя страна и там был большой поток беженцев. Это значительно увеличило риски как в экономике, так и в сфере безопасности.

Европейские коллеги говорили мне, и я сказал открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в войне.

Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении.

Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове.

Я хочу поздравить украинский и молдавский народ и хочу пожелать им мира и объединения страны», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.

Он добавил, что рекомендации относительно европейской перспективы для Грузии, Украины и Молдовы идентичны.

«У Молдовы и Украины абсолютно идентичная [с Грузией] запись в связи с перспективой, им также написали, что Еврокомиссия обращается к Евросовету с рекомендацией, что им должен быть предоставлена перспектива статуса и также статус. Реально им дают статус авансом. Это поощрительный аванс для Украины, которая находится в тяжелейшей войне, и для Молдовы, которая также в тяжелом положении.

В нашем случае все наоборот – сначала мы должны выполнить все те условия, которые представлены, реформы, осуществить приоритеты и, конечно же, Грузии после этого предоставят статус», – сказал он.