Каха Гоголашвили: «Могли вообще ответить отказом на нашу заявку, и это было бы убийственно»

ПРАГА---Экспертное сообщество в Грузии расстроено сообщением из Брюсселя, но надежды на европейское будущее страны не теряет. На вопросы «Эха Кавказа» отвечает аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили.

– Батоно Каха, для вас полученные сегодня рекомендации из Брюсселя были в абсолютной степени ожидаемы, или вы все же рассчитывали на какой-то реверанс в сторону Грузии? Или их тоже можно считать реверансом?

– Нет, абсолютно никогда нельзя ни в чем быть уверенным, но на 90%, наверное, да. Уже дело шло так, что мы не должны были получить статус кандидата. Это было уже ясно, особенно после того, как Европарламент принял такую разгромную резолюцию, касающуюся свободы медиа в Грузии. И просачивалась, конечно же, информация, какой проект готовит Еврокомиссия, так что более-менее мы были готовы к этому.

– Вы еще рассчитываете на что-нибудь комплиментарное, более любезное, что ли, в окончательном решении?

Конечно же, есть определенный неприятный осадок из-за того, что не получили всего, чего могли добиться, но в то же время, я думаю, для паники нет никаких оснований, мы можем поработать и в течение шести месяцев или максимум года получить статус кандидата

– Я думаю, нет. Я думаю, что сейчас надо радоваться тому, что нам посулили европейскую перспективу, и это, думаю, неплохое решение. Сейчас, из-за того, что было ожидание статуса кандидата, ответ вызывает фрустрацию, но на самом деле, если подумать, мы могли бы и не получить такую перспективу и возможность приобрести статус кандидата после выполнения определенных условий. Конечно же, есть определенный неприятный осадок из-за того, что не получили всего, чего могли добиться, но в то же время, я думаю, для паники нет никаких оснований, мы можем поработать и в течение шести месяцев или максимум года получить статус кандидата. Только правительство должно решительно изменить свое такое отношение к тем замечаниям, которые идут от европейских институтов, и вместо того, чтобы критиковать эти замечания и противопоставлять свою точку зрения, просто выполнять, просто поручать службам, чтобы они как можно быстрее выполняли эти поручения и продвигали вперед реформы.

Еще раз: перспектива, которую нам открыли, дает нам очень много возможностей. Мы можем догнать, в принципе, Молдову и Украину, и через шесть месяцев или год мы будем иметь такой же статус кандидата, как и они, если мы, соответственно, поработаем, конечно.

– Это реально, учитывая упорство властей?

В течение последнего года «Грузинская мечта», конечно, очень сильно отклонилась от задач и целей европейской интеграции, особенно в том, что касается построения демократии в стране, а это фундаментальный такой принцип

– Это совершенно реально. Если посмотреть технически, – это совершенно реально, но политически, – я не знаю, мне трудно сказать. В течение последнего года «Грузинская мечта», конечно, очень сильно отклонилась от задач и целей европейской интеграции, особенно в том, что касается построения демократии в стране, а это фундаментальный такой принцип – невозможно продвигаться по пути европейской интеграции без продвижения на пути демократии, строительства демократических институтов. Но они это приостановили, во многих вещах мы увидели, что они не согласны выполнять те рекомендации, которые в этой сфере дают европейские институты. И вот это главное. Если сейчас, допустим, правящая партия или правящая верхушка в Грузии поменяет свой этот путь на более конструктивный, и поймет, что даром европейцы ничего не дают, даже будучи очень добрыми людьми, – то надо выполнять свое домашнее задание: поменять курс в таком направлении и начать сотрудничать с другими политическим партиями и неправительственным сектором, а не противопоставлять себя им, и не противопоставлять себя европейским институтам, что происходило в последнее время.

Я еще удивляюсь, что нам открыли европейскую перспективу. Я думаю, что это заслуга геополитических сдвигов, которые сейчас происходят. На самом деле, коммуникация была настолько сложной между грузинскими властями и европейскими институтами в последнее время, что могли вообще ответить отказом на нашу заявку, и это было бы убийственно, конечно. Мы не получили отказа, мы просто получили перспективу и отложенную возможность получения статуса кандидата – ее просто отложили на определенное время, пока Грузия выполнит определенные условия.

– Батоно Каха, следует ли делать вывод из ваших слов, что для грузинских властей это было шоком – они ожидали все же другого ответа?

– Я не думаю, что это было для них шоком, потому что их предупреждали. Просто они как-то настойчиво повторяли: «мы не приемлем ничего другого, если не статус, потому что мы заслуживаем», и тому подобное. Но я думаю, что они ожидали этого на самом деле…

– И не хотите ли сказать, что вели к этому?

Они просто не совсем серьезно относились ко всему – вот это да. Может быть, не понимали всю серьезность вопроса, что значит для страны присуждение статуса кандидата в члены ЕС

– Знаете, такие подозрения существуют, конечно же, но это всякие теории заговоров, не знаю… О таких вещах с уверенностью говорить невозможно. Не знаю, они вели к этому специально, случайно пришли к этому из-за незнания или ими двигали какие-то другие мотивы, но, во всяком случае, они привели к этому, это точно. Хотели ли они действительно этого?.. Я думаю, что они просто не совсем серьезно относились ко всему – вот это да. Может быть, не понимали всю серьезность вопроса, что значит для страны присуждение статуса кандидата в члены ЕС, какой это огромный скачок для страны или огромная перспектива для народа. Может быть, они до конца этого не понимали, все возможно. Но я не могу ничего утверждать.

– И все же, о чем говорит вам реакция грузинских властей, в частности, сегодняшние попытки Ираклия Кобахидзе обелить «Грузинскую мечту»? Как вам эта фраза: «…конечно же, нам обидно, хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса»?

Это не заявление серьезного политика, который думает о стране. Мне кажется, что Кобахидзе движет только одно: лишь бы оправдаться перед населением и поднять свой рейтинг внутри страны

– Ну что мне сказать? Это не заявление серьезного политика, который думает о стране, мне так кажется. Обвинять сейчас Еврокомиссию вместо того, чтобы дожидаться получения того, что тебе предлагают, и потом улучшить координацию и коммуникацию с ней, чтобы в дальнейшем быстро получить уже сам статус кандидата, – такой дискурс и такие заявления, конечно, всему этому мешают. Просто мешают, и больше ничего.

Мне кажется, что Кобахидзе движет только одно: лишь бы оправдаться перед населением и поднять свой рейтинг внутри страны. Он готов обвинить Евросоюз, всю оппозицию, гражданское общество, соседей и т.д., – обвинить всех в какой-то конспирации против «Грузинской мечты». Но это все неправильно, я думаю. И вообще, это совершенно некорректно. Получается, что он обидел и оскорбил Молдову и Украину, что, мол, они незаслуженно получили статус – только из-за того, что они там воюют или страдают больше, чем мы, а так, они не заслуживают этого статуса. По моему мнению, это не является заявлением серьезного политика.

– Батоно Каха, не могу удержаться от соблазна еще раз процитировать Ираклия Кобахидзе: «У нас есть очень известные олигархи в Грузии – это люди, которые девять лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили – один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме и к деолигархизации уже сделан конкретный шаг». Как вам такое?

– Ну, это обыкновенный цинизм. Я думаю, что таким образом дело вперед не пойдет. И думаю, что могут в результате оправдаться предсказания Андрюса Кубилюса, что «если Грузия хочет продвигаться по дороге в Европейский союз, то ей придется сменить правительство».

– И последнее: какую реакцию грузинского общества вы ожидаете?

Люди испытывают определенную фрустрацию, и сейчас очень трудно будет правительству оправдаться, почему Украина и Молдова получили, а они – не получили

– Если будет продолжаться вот такой дискурс, я думаю, постепенно реакция будет ужесточаться со стороны грузинского общества. Потому что люди, конечно, испытывают определенную фрустрацию, и сейчас очень трудно будет правительству оправдаться, почему Украина и Молдова получили, а они – не получили. И вот эти сказки, что будто нас кто-то хотел втягивать в войну и из-за этого нам не дали статус… Ведь нормальный человек спросит: «А разве Молдова втянулась в войну? Почему она получила, а мы не получили?». То есть совершенный абсурд, правильно? Так что люди это начнут понимать, даже те, которые, может быть, однозначно поддерживали в свое время «Грузинскую мечту». И я не думаю, что это для властей закончится чем-то хорошим.