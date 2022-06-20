«Под деолигархизацией Евросоюз подразумевал избавление Грузии от влияния Иванишвили»

Европейские перспективы государства в условиях «Грузинской мечты». Захочет ли власть выполнить условия, поставленные Еврокомиссией для предоставления стране статуса кандидата в ЕС? С таким вопросом «Эхо Кавказа» обратилось к жителям Тбилиси.

– Как вы представляете процесс деолигархизации Грузии? Захочет ли власть выполнить условия, выставленные Еврокомиссией?

Мака: У нас всего один олигарх – Бидзина Иванишвили, значит, деолигархизация – избавление государства от этого человека, от его влияния на все важные процессы в Грузии. Был у нас еще один олигарх – Патаркацишвили, но его уже нет в живых, а его семья не занимается управлением государством. Что касается условий, которые Грузия должна выполнить, чтобы стать кандидатом в ЕС, я думаю, когда-нибудь мы этого добьемся, не знаю, может, это будет и при «Грузинской мечте». Но в ближайшем будущем этого ждать точно не стоит. А вообще, я планирую зафиксировать свою позицию по этому вопросу, сегодня иду на акцию.

Спартак: Деолигархизация, естественно, означает освобождение страны от олигархов. Конечно, Европа и «Национальное движение» в данном случае говорят о Бидзине Иванишвили. Но они не понимают, что он никакой не олигарх, большую часть своих пяти миллиардов он потратил на государственные проекты. Пусть в Грузии будет больше таких «олигархов», этот человек – самый большой жертвователь в истории Грузии. И государство никогда не станет экономически и политически сильным, как того требует Европа, до тех пор, пока в стране будет существовать такая ужасная и злая оппозиция.

Жительница Тбилиси: Что-то я не думаю, что Грузия получит статус кандидата в ЕС. Ничего здесь не происходит хорошего, все процессы идут на убыль. Все дорожает, население нищает, как в такой ситуации можно говорить о европейском будущем? Богатеет только один человек – олигарх, от которого нам посоветовали избавить Грузию, произвести деолигархизацию. Иначе в Евросоюз нам не попасть. Власти думают только о себе, а людей оставили на произвол. У меня врачи практически убили родственника, который попал в больницу с коронавирусом, за девять дней ему даже воды в палату не принесли, а я не смогла добиться справедливости. Разве такое могло бы произойти в демократической европейской стране? Я совершенно не довольна происходящим.

Тома: Под деолигархизацией, как мне кажется, Евросоюз подразумевал избавление Грузии от влияния Бидзины Иванишвили. Просто они по определенным соображениям не называют имен. Тут же имеются в виду люди, которые заработали свой капитал в России и сейчас пытаются обходить санкции и так или иначе влияют на страну. Но, конечно, во главе этого списка стоит Иванишвили. Во многом именно по этой причине мы не получили статус кандидата в ЕС. И мне кажется, что при «Грузинской мечте» мы не получим этот статус, поскольку они (власти) этого не желают.

Кетеван: Страной-кандидатом, наверное, Грузия все же станет, такой шанс у нас все же есть. Что касается деолигархизации, я не считаю, что это касается Грузии, мне кажется, что олигарх в данной ситуации – это человек, который наживается за счет государства и пытается управлять ею. Что бы не говорили оппозиция и власти, я считаю, что таких олигархов у нас нет.

Бека: Если у человека есть большой капитал, ему не должны предоставлять особые права из-за этого, по-моему, это и есть «деолигархизация». Такой человек должен так же соблюдать закон, как и все остальные. Но пока у власти находится «Грузинская мечта», это условие выполнено не будет, во всяком случае, не в ближайшие пару лет. А вообще, я не понимаю, почему нам не дали статус кандидата, ведь по сравнению с другими странами, которых приняли, у нас сравнительно стабильная ситуация. Да, мы развиваемся медленными темпами, но не могу сказать, что Грузия управляется с помощью коррупции.