Список кандидатов в ЕС: Грузия в аутсайдерах

Упущением исторической возможности считают критики властей решение Еврокомиссии предоставить Грузии европейские перспективы вместо ожидаемого статуса кандидата на вступление в ЕС. Ответственность за то, что Тбилиси, в отличие от Киева и Кишинева, оказался в аутсайдерах «Ассоциированного трио», оппозиция возлагает на правящую «Грузинскую мечту». Тревогу наблюдателей и гражданского сектора вызывает и реакция правящей силы на выдвинутые Брюсселем условия для возвращения к вопросу о статусе кандидата.

Тому, что Тбилиси остался без статуса кандидата на вступление в ЕС, в «Грузинской мечте» нашли «логическое объяснение». И оно не связано с действиями, точнее, бездействием властей, на котором настаивают оппоненты власти. Украине требовалось поощрение из-за российского вторжения, и Молдова, как соседка Украины, пострадала больше, говорил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе на брифинге, посвященном решению Еврокомиссии. Он напомнил о географической отдаленности Грузии от сердца Европы, о чем недавно говорил и французский президент Эммануэль Макрон.

Там же Кобахидзе выразил надежду, что в будущем фактор географии не повлияет на решения ЕС по отношению к Грузии. Тем более что выставленные Еврокомиссией в 12-ти пунктах условия, без выполнения которых Брюссель не намерен возвращаться к обсуждению о предоставлении статуса, в «Грузинской мечте» считают «большим шагом» вперед на пути к Европе.

Лидер партии власти не забыл поздравить дружественные страны Украину и Молдову, но не обошлось и без колкостей в адрес европейских партнеров. Ираклий Кобахидзе затронул российско-грузинскую войну 2008 года и вооруженные конфликты в грузинских регионах – Абхазии и Южной Осетии, а также культивируемое все это время мнение власти о том, что западные партнеры хотят втянуть Грузию в войну:

«Несмотря на то, что статус кандидата стране не предоставляет никаких финансовых или материальных привилегий, на данном этапе непредоставление этого статуса, конечно же, нам обидно. Хотя понимаем, что Грузия, в отличие от Украины и той же Молдовы, сегодня не приносила жертву, необходимую для получения этого статуса. Мы понимаем, что жертвы и пролитая кровь 14 лет назад, 300 тысяч беженцев, тем более 30-летней давности, к сожалению, сегодня для наших европейских партнеров потеряли актуальность».

Журналисты поинтересовались, где обещанное «Грузинской мечтой» поднятие завесы в случае, если условия Брюсселя окажутся «несправедливыми и оскорбительными», и как насчет термина «деолигархизация» в этих условиях. Кобахидзе сообщил, что условия Брюсселя «Мечту» не оскорбили, ее все устраивает, и даже сообщил, что в направлении «деолигархизации» властями уже предприняты шаги:

«У нас есть очень известные олигархи в Грузии. Это люди, которые девять лет грабили грузинский народ и государство. Вот, к примеру, Саакашвили – один из известных олигархов. Напомню, он сегодня сидит в тюрьме, и к «деолигархизации» уже сделан конкретный шаг».

Кобахидзе далее практически анонсировал уголовные преследования и других высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения», среди которых в очереди первым стоит экс-министр обороны Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула».

«А как же основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили? – хором закричали журналисты, – ведь он считается олигархом, и о необходимости введения санкций против него прямо говорится в принятой 9 июня резолюции Европарламента?»

«Человека, который на благотворительность потратил три миллиарда долларов США, называете олигархом? Это не проблема Бидзины Иванишвили или страны, это ваша проблема», – констатировал Ираклий Кобахидзе.

Это еще больше возмутило критиков власти, большинство из которых ответственность за случившееся возлагают исключительно на «Грузинскую мечту». Писатель Лаша Бугадзе вместе с другими общественниками призвал общество к единению:

«У нас один олигарх, другого не существует! Потому нам всем нужно пробудиться, заставить правительство, как символ краха правления олигарха, сделать все, чтобы в Европе посчитали, что Грузия, как Украина и Молдова, в ближайшей перспективе тоже заслуживает этого статуса».

Не верить «лживым» интерпретациям Ираклия Кобахидзе и других представителей правящей силы призывали общество и представители оппозиции. Шанс не упустить историческую возможность еще остается, убеждена лидер «Дроа» Элене Хоштария:

«Европа сказала грузинскому народу: «У тебя есть перспектива, если вернешься к европейским ценностям». У олигархического режима нет перспектив. Выбор за грузинским народом. «Грузинская мечта» сделала все, чтобы закрыть двери Европы. Оскорбляли западных партнеров, включили пропаганду, распространяли ложь, убеждая, что от Грузии требуют открытия второго фронта. В сегодняшнем документе четко написано: если в стране не будет олигарха, мы вернемся к европейским правилам игры, у нас есть перспектива. Поэтому за границей мы должны добиваться санкций против Иванишвили и его окружения, а внутри страны (мы будет продолжать) мирный протест».

Большинство оппозиционных партий запланированную на 20 июня акцию за евроинтеграцию Грузии считают нужным сделать еще масштабнее. Правда, в «Нацдвижении», как и в других оппозиционных партиях, нет определенности, будут ли звучать на этом митинге уже призывы об отставке «Грузинской мечты» или они дождутся 24 июня, когда свое окончательное решение после Еврокомиссии примет Европейский совет лидеров стран ЕС.

Профильные НПО сегодня тоже призвали власти использовать оставшееся время для демонстрации прогресса в приостановленных ранее реформах избирательной и судебной систем.

В «Грузинской мечте» уже предположили, что Совет оставит в силе сегодняшнее решение. К этому склоняются и наблюдатели, учитывающие, что ни власть, ни оппозиция не проявляли готовность приступить к первому пункту условий - снизить степень политического накала.

Сгладить углы попыталась президент Саломе Зурабишвили, но, как всегда, еще больше усилила раздражение политических сил. Она предложила «конструктивной оппозиции» и властям вместе создать независимый институт, который будет работать над выполнением выдвинутых сегодня Еврокомиссией условий для получения статуса кандидата. И, конечно же, ни одна из сторон с ней не согласилась.

Градус напряжения попытался снизить посол ЕС в Грузии Карл Харцель, он попросил грузинское общество обратить внимание на главное в решении Еврокомиссии:

«Позвольте подчеркнуть важность этого послания. Рекомендация Еврокомиссии состоит в том, что Грузия должна быть признана страной, для которой двери для будущего членства в ЕС теперь открыты».

Такое уже было в отношениях Грузии и НАТО. В 2008-м альянс отказал Грузии в Плане действии по вступлению в НАТО, но заявил, что «Грузия и Украина обязательно станут членами НАТО» и что двери для них открыты.

Мнения грузинских экспертов сегодня разнятся: часть считает, что до конца года Грузия сможет получить статус кандидата, другая сомневается, что это произойдет до 2024 года. Именно в этом году должны состояться парламентские выборы – очередной важный тест на демократию для Грузии. Но в одном эти мнения сходятся: такая перспектива лучше, чем никакая, и есть конкретный план, по которому Грузии следует идти дальше – к Европе.