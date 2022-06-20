На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция «Домой в Европу»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала граждан, которые сегодня, 20 июня, выходят на митинги в поддержку евроинтеграции, и призвала их обойтись без эксцессов.

«Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным… Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной», - сказала Зурабишвили во время своего обращения.

Глава государства указала, что кадры с сегодняшних акций «будут на всех экранах в Европе» и повлияют на решения, которые принимают в ЕС.

Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии за час до начала в Тбилиси митинга «Домой, в Европу», пишет агентство «Новости-Грузия».

Движение «Позор» решило провести ее за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Одновременно организаторы выражают протест в связи с политикой грузинских властей, которые, по их мнению, прилагают недостаточно усилий в процессе евроинтеграции.

Параллельно митингу в Тбилиси, под слоганом «Домой, в Европу» граждане собираются сегодня в Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Озургети.

Власти Грузии заявили, что акции носят деструктивный характер. В правительстве утверждают, что за ними стоит бывшая правящая партия «Единое Нацдвижение», которая рассчитывает взять реванш и пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Премьер Ираклий Гарибашвили предупредил, что в случае необходимости власти ответят на попытки дестабилизации.

Сама Зурабишвили ранее призывала отложить акцию 20 июня, поскольку, по ее мнению, она разделила общество и вызвала неоднозначную реакцию в политических кругах.