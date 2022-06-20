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На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция «Домой в Европу»
Перед зданием парламента Грузии проходит акция «Домой в Европу», организованная гражданским движением «Позор», сообщает грузинская служба Радио Свобода. Сегодня, 20 июня, также проходит акция, посвященная третьей годовщине «Гавриловской ночи», целью которой является поддержка евроинтеграции.
К собравшимся присоединились студенты различных высших учебных заведений. В ней принимают участие представители неправительственных организаций и политических партий. Акцию поддержали некоторые компании, работающие в Грузии.
- 17 июня стало известно о рекомендациях Еврокомиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС Грузии, Украине и Молдове. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран-членов ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС с обязательными условиями, а Грузия сначала должна выполнить конкретные условия, после чего будет решен вопрос о предоставлении ей статуса. Окончательное решение о статусе кандидата лидеры стран-членов ЕС примут на саммите, запланированном на 23-24 июня в Брюсселе.
- Согласно рекомендации Еврокомиссии, для получения статуса кандидата Грузия должна будет выполнить 12 требований, одним из которых является деолигархизация.
- Правящая партия заявляет, что олигархами являются Давид Кезерашвили, акционер телеканала «Формула», и Михаил Саакашвили, находящийся в заключении третий президент Грузии, а не основатель партии Бидзина Иванишвили.
Другие новости дня
Орбан призывает предоставить статус кандидата в члены ЕС Грузии и Боснии и Герцеговине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает членов ЕС наряду с Украиной и Молдовой предоставить статус кандидата Грузии и Боснии и Герцеговине.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра Венгрии, такое заявление Орбан сделал во время видеоконференции в рамках подготовки к саммиту ЕС.
По имеющимся данным, наряду с Орбаном, предоставление Грузии статуса кандидата поддержали и лидеры ряда других стран. Видеоконференция проходила под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Президент Грузии приветствовала участников митингов в поддержку евроинтеграции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала граждан, которые сегодня, 20 июня, выходят на митинги в поддержку евроинтеграции, и призвала их обойтись без эксцессов.
«Очень важно показать свое лицо, и это лицо должно быть мирным… Я хочу попросить всех сделать в эти дни все, что в наших силах, чтобы представить себя достойной, европейской страной», - сказала Зурабишвили во время своего обращения.
Глава государства указала, что кадры с сегодняшних акций «будут на всех экранах в Европе» и повлияют на решения, которые принимают в ЕС.
Зурабишвили обратилась к гражданам Грузии за час до начала в Тбилиси митинга «Домой, в Европу», пишет агентство «Новости-Грузия».
Движение «Позор» решило провести ее за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Одновременно организаторы выражают протест в связи с политикой грузинских властей, которые, по их мнению, прилагают недостаточно усилий в процессе евроинтеграции.
Параллельно митингу в Тбилиси, под слоганом «Домой, в Европу» граждане собираются сегодня в Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Озургети.
Власти Грузии заявили, что акции носят деструктивный характер. В правительстве утверждают, что за ними стоит бывшая правящая партия «Единое Нацдвижение», которая рассчитывает взять реванш и пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Премьер Ираклий Гарибашвили предупредил, что в случае необходимости власти ответят на попытки дестабилизации.
Сама Зурабишвили ранее призывала отложить акцию 20 июня, поскольку, по ее мнению, она разделила общество и вызвала неоднозначную реакцию в политических кругах.
Алан Гаглоев представил югоосетинскому правительству нового премьера
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев сегодня подписал указ о назначении на должность премьер-министра Константина Джуссоева. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
«В соответствии с пунктом 5 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джуссоева Константина Хасановича председателем правительства Республики Южная Осетия», – говорится в указе Гаглоева.
Как пишет агентство «Рес», сегодня югоосетинский президент представил правительству нового премьера.
«Как мы знаем, депутаты парламента единогласно одобрили кандидатуру Константина Хасановича. Всех прошу принять нового руководителя правительства. Он нацелен на результат и плодотворную работу», – сказал Гаглоев, обращаясь к членам правительства.
В свою очередь, новый премьер поблагодарил президента за проявленное доверие и выразил надежду на взаимопонимание в дальнейшей работе.
МИД РФ потребовал от Литвы отменить запрет на транзит грузов в Калининград
МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область и вызвал в министерство временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.
МИД считает решение Литвы "открыто враждебным" и нарушающим международно-правовые обязательства. В министерстве заявили, что, если транзит не будет восстановлен в полном объеме, "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".
Ранее Литовские железные дороги объявили, что с полуночи 18 июня прекращается транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза, между Калининградской областью и остальной территорией России. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов.
Запрет транзита грузов через страны Евросоюза, даже если транзит осуществляется из одной российской территории в другую, коснется угля, металлов, цемента, древесины, строительных материалов и высокотехнологичных изделий. Разрешение на транзит в Калининградскую область нефтепродуктов будет действовать до 10 августа, после этой даты они тоже могут попасть под санкции, однако окончательно этот вопрос еще не прояснен.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 20 июня пояснил, что запрет на транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область предусмотрен пакетом санкций ЕС, вступившим в силу 17 июня. Он также отметил, что запрет был введен после консультаций с Еврокомиссией и под ее руководством.
Бжания посетил объекты военной инфраструктуры на востоке Абхазии
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в поездке его сопровождали спикер парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы, председатель СГБ Роберт Киут.
«Президент уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и технического оснащения, дал соответствующие поручения», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Бжания провел заседание Совбеза и обратил внимание на необходимость усиления и укрепления контроля на де-факто границе по реке Ингури.
Ранее он рассказал о нарушениях де-факто границы разведывательными самолетами НАТО, а выступая перед депутатами парламента назвал стремление Грузии в НАТО «угрозой национальной безопасности Абхазии».
Суд в Украине запретил партию политика Виктора Медведчука
Суд в Украине запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" политика Виктора Медведчука. Недвижимость, средства и другие активы партии будут обращены в пользу государства. Об этом сообщается на странице в фейсбуке Министерства юстиции Украины.
Ранее в Украине была запрещена деятельность партий "Наши", "Блок Владимира Сальдо", "Партия Шария" и "Держава".
Медведчук считается в Украине пророссийским политиком. СМИ называет его "кумом Путина". Украинские власти обвиняют Медведчука в государственной измене. Он находится под арестом. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014–2015 годах. Политик записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников "Азовстали".
- В конце марта Совет нацбезопасности и обороны Украины приостановил в стране деятельность нескольких оппозиционных партий по обвинению в связях с Россией. Под ограничения попали "Оппозиционная платформа – За жизнь!", которую ранее возглавлял бывший глава администрации президента Виктор Медведчук, "Партия Шария" и ряд социалистических партий.
- Решение о приостановке работы партий принято на фоне продолжающегося вооружённого вторжения России на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу российского президента Владимира Путина.
- В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
Глава ВТБ Андрей Костин: «Мы уходим только из Грузии»
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что попавший под санкции российский банк уходит с грузинского рынка.
«Мы за исключением одного единственного случая нигде не продаем (дочерние банки – ред.), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация. А в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Индии мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками, для того чтобы быть ключевым банком по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах. Видим перспективы для своего бизнеса в этих странах», – сказал Костин в интервью «Интерфаксу».
Говоря о влиянии санкций на деятельность российского банка, он отметил, что «многие вещи болезненны».
«Не все последствия санкций мы просчитали, но пока есть главный итог: пока мы живы и работаем, я думаю, что и дальше сможем», – заявил Костин.
Как сообщалось ранее, грузинское отделение банка ВТБ лишили права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку», а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».
Власти Крыма заявили об ударе ВСУ по буровым платформам в Черном море
Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморскнефтегаза".
По его словам, на платформах находились 12 человек. "Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются", – написал Аксенов в своем телеграм-канале. Он добавил, что Минобороны РФ проводит спасательную операцию с участием патрульных судов и авиации.
Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам пока никак не прокомментировала.
Россия захватила украинские буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
Президентом Колумбии впервые стал кандидат от левых сил
На выборах президента Колумбии победил кандидат-социалист Густаво Петро. Он станет первым в истории страны президентом левых взглядов. О результатах выборов рассказывают издания The Guardian и CNN.
Выборы проходили в два тура. Согласно официальным результатам, Густаво Петро набрал 50,47% голосов избирателей, а его соперник бизнес-магнат Родольфо Эрнандес — 47,27%. Эрнандес признал своё поражение. С избранием Петро поздравил и нынешний президент Колумбии, консерватор Иван Дуке Маркес.
В своей победной речи Петро заявил, что открыт для диалога с Эрнандесом. Петро призвал его к сотрудничеству, чтобы положить конец насилию в стране: "Здесь грядут настоящие перемены, настоящие перемены. Это то, чему мы посвятим свою жизнь. Мы не предадим электорат, который требует перемен в Колумбии с сегодняшнего дня".
Во время предвыборной гонки оба кандидата обещали перемены, используя недовольство колумбийцев тем, как президент Дуке справлялся с неравенством, действиями полиции и столкновениями между преступными группировками. Петро выступал за повышение корпоративных налогов и увеличение государственных субсидий для бедных и рабочего класса.
Вице-президентом при Петро станет афроколумбийка Франсия Маркес, выступающая за права человека и в защиту окружающей среды. В истории Колумбии это также первый случай, когда пост вице-президента займёт темнокожая женщина. "Сегодня побеждают все женщины", — написала Маркес после закрытия избирательных участков.
Премьер Грузии заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Эти страны, в отличие от Грузии, могут получить статус кандидатов на членство в ЕС уже по итогам встречи Европейского совета 23-24 июня. Грузии такой статус пока рекомендовано не предоставлять до выполнения страной списка условий из 12 пунктов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно и война продолжается.
Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Это соседняя страна и там был большой поток беженцев. Это значительно увеличило риски как в экономике, так и в сфере безопасности.
Европейские коллеги говорили мне, и я сказал открыто, что Украине этот статус дают потому, что она находится в войне.
Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении.
Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове.
Я хочу поздравить украинский и молдавский народ и хочу пожелать им мира и объединения страны», – сказал Гарибашвили на заседании правительства.
Он добавил, что рекомендации относительно европейской перспективы для Грузии, Украины и Молдовы идентичны.
«У Молдовы и Украины абсолютно идентичная [с Грузией] запись в связи с перспективой, им также написали, что Еврокомиссия обращается к Евросовету с рекомендацией, что им должен быть предоставлена перспектива статуса и также статус. Реально им дают статус авансом. Это поощрительный аванс для Украины, которая находится в тяжелейшей войне, и для Молдовы, которая также в тяжелом положении.
В нашем случае все наоборот – сначала мы должны выполнить все те условия, которые представлены, реформы, осуществить приоритеты и, конечно же, Грузии после этого предоставят статус», – сказал он.
Китай в мае импортировал из России рекордный объем нефти
Импорт сырой нефти из России в Китай вырос на 55% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордных значений в мае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
В мае этого года общий объем импорта нефти из России в Китай составил почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. Это на 25% больше, чем в апреле текущего года.
Россия заняла первое место среди экспортеров нефти в Китай, сместив на вторую строчку Саудовскую Аравию. Как пишет Reuters, эти данные показывают, что Россия способна найти покупателей несмотря на западные санкции, хотя ей и пришлось снизить цены.
- Ранее тало известно, что в конце мая и начале июня Индия резко увеличила закупки в России угля и нефти – на фоне решений США и Евросоюза о введении эмбарго на поставки этих видов топлива из России в связи с войной в Украине. Как утверждают трейдеры, энергоносители продаются с существенными скидками, которые могут достигать 30 процентов.
Источник: систему «Безопасный город» развернут на границе с Украиной
МЧС России планирует запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета на развертывание в граничащих с Украиной регионах системы "Безопасный город". Об этом пишет "Коммерсантъ".
В неё входят специализированное программное обеспечение, промышленные даатчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой и мониторинг экологического состояния.
Развернуть систему в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также в аннексированном Россией Крыму МЧС планирует за полтора года.
По словам источника издания в министерстве, внедрение "Безопасного города" стало "чрезвычайно актуальной задачей", в том числе с учетом "кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры".
Официально в МЧС эти планы комментировать отказались.
В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
МЧС России начало разработку системы "Безопасный город" в 2014 году при участии Ростеха. Общие затраты на разработку и внедрение проекта оценивали в 150 миллиардов рублей. Позже МЧС предлагало потратить до 2030 года ещё 97 миллиардов рублей на модернизацию "Безопасного города". Однако Минэкономики резко раскритиковало проект из-за высоких затрат. В результате выделение средств, по словам источника, так и не было одобрено.
К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов.
В Абхазии голодающий активист объявил о проведении митинга
Голодающий активист Джансух Адлейба призвал жителей самопровозглашенной республики Абхазия утром 23 июня выйти на сухумскую площадь Свободы.
Как пишет D News Abkhazia, Адлейба пригласил на площадь тех граждан, кого не устраивают цены на топливо, повышение цен на лекарства и продукты питания.
«Как соберутся все, кому это важно, мы пригласим чиновников к нам на площадь», – сказал Адлейба.
Ранее активист не исключил, что может потребовать отставки абхазского премьер-министра Александра Анкваба.
- Голодовка Джансуха Адлейба продолжается с 13 июня. Адлейба протестует против поднятия цен на нефтепродукты и требует их возвращения к уровню мая 2021 года.
«Домой, в Европу» – в Грузии пройдут акции в поддержку евроинтеграции
Акция в поддержку евроинтеграции Грузии под названием «Домой, в Европу» пройдет сегодня в Тбилиси.
Организатор митинга – молодежное движение «Сирцхвилиа» («Позор»), которое возникло в Грузии на волне протестов летом 2019 года. Приурочена акция к третьей годовщине «ночи Гаврилова» – жесткого разгона масштабного антиправительственного митинга, вызванного визитом депутата Госдумы РФ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», митинг состоится за пару дней до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Его примут с учетом рекомендации Еврокомиссии, которая сочла, что Грузия заслуживает европейскую перспективу, но статус сможет получить только после того, как выполнит длинный список реформ. Организаторы призывают присоединиться «всех, кому важно быть в европейской семье», чтобы продемонстрировать «западным партнерам волю грузинского народа», а правящей партии «Грузинская мечта» – «что их политика неприемлема для граждан.
Акция начнется в 20:00 перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Там уже все подготовлено к собранию – большая сцена, экран, звуковая система. Оттуда участники акции проведут шествие к площади Европы.
К митингу присоединятся общественные деятели, звезды шоу-бизнеса, гражданские активисты, студенты нескольких тбилисских вузов, политики. Последние подчеркивают, что идут на акцию, как рядовые граждане и без партийных флагов.
Параллельно митингу в Тбилиси, под слоганом «Домой, в Европу» граждане соберутся в нескольких крупных городах страны – Зугдиди, Озургети, Батуми и Кутаиси. Кроме того, на митинги в поддержку евроинтеграции Грузии выйдут эмигранты в Лондоне, Праге, Вене, Ганновере, Париже, Берлине, Будапеште, Гамбурге, Рейкьявике, Афинах и Брюсселе.
Поскольку акция «Домой, в Европу» протестная, в правительстве к ней отнеслись крайне негативно. Премьер Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что митинг организуют «деструктивные силы», которые «после всех неудач» не смогли втянуть страну в войну. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность «с предоставленным законом правом и силой».
За последние дни в Грузии прошло уже несколько акций в поддержку евроинтеграции. Одна из них состоялась по инициативе президента Саломе Зурабишвили, но собрать большое количество людей президенту не удалось.
YouTube заблокировал канал медиагруппы Аркадия Ротенберга
Администрация YouTube заблокировала каналы медиакомпании "Красный квадрат", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. Официальная причина блокировки - нарушение условий использования видеохостинга. В чём именно оно заключается - не уточнено.
"Красный квадрат" продюсирует несколько рейтинговых телепроектов, выходящих на российском Первом канале, среди них - "Давай поженимся", "Голос", "Модный приговор", "Кто хочет стать миллионером?". Отмечается, что ютьюбе-каналы "Давай поженимся" и "Модного приговора" также на данный момент заблокированы, при этом канал шоу "Голос" пока доступен.
Аркадий Ротенберг находится в санкционных списках США, Великобритании и ЕС, как человек из ближайшего окружения президента России. Кроме того, под санкциями США находится Первый канал.
NYT: Россия многократно применяла запрещённое оружие в Украине
Российские войска постоянно обстреливают украинские города и поселки с применением боеприпасов, запрещенных к использованию международными конвенциями. Об этом пишет The New York Times в своём новом расследовании.
Журналисты издания изучили более одной тысячи фотоснимков из Украины и определили тип более двух тысяч применённых там боеприпасов, подавляющее большинство из них - неточное оружие, которое запрещено применять в жилых кварталах. Более 330 боеприпасов разорвались около или прямо во время попадания по жилым зданиям. В 210-ти случаях речь шла об оружии, которое запрещено для использования международными конвенциями, в частности, о кассетных боеприпасах, отмечается в расследовании .Они оснащены поражающими элементами, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.
В тексте упоминаются также боеприпасы с флешеттами – мелкими металлическими дротиками, которые способны сильно травмировать мягкие ткани человека.
Авторы материала пишут, что масштаб использования запрещенного оружия во время конфликта в Украине значительно выше, однако сейчас боевые действия продолжаются, и это осложняет сбор доказательств.
Ранее расследование телеканала CNN подтвердило, что генерал российской армии Александр Журавлёв в конце февраля отдал приказ стрелять по Харькову кассетными боеприпасами "Смерч".
Ранее Россию обвиняли в использовании кассетных бомб в Сирии. Минобороны России это отрицало, но в 2019 году показало их на выставке оружия, применяемого в ходе ведения военных действий в Сирии.
Ни Россия, ни Украина не являются участниками Конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды по значительной территории, в результате чего может подвергаться риску гражданское население. Некоторые из этих мелких зарядов (суббоеприпасы) могут не взрываться во время обстрела, фактически превращаясь в наземные мины, а затем представляют угрозу долгие годы.
«МК» объяснил опиской новость, где военные РФ названы оккупантами
Издание "Московский комсомолец" объяснило "грубейшей опиской" новость, размещённую в своём телеграм-канале, в которой российские военные были названы "оккупантами".
Сообщение появилось накануне. Полностью оно звучало так: "Украинского парамедика Юлию Паевскую, которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена".
Позже пост был отредактирован. В новой версии Паевская стала "ярой националисткой", которая "была взята в плен".
В понедельник руководство "МК" опубликовало специальное заявление, в котором сообщило, что "виновные в произошедшем наказаны строжайшим образом, вплоть до увольнения". Других подробностей не приводится.
Украинский волонтёр и парамедик Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", оказалась в плену у войск РФ вместе с частью военнослужащих Украины, которые защищали Мариуполь.
В российских военно-патриотических пабликах "Тайру" называли "снайпершей", которая якобы совершила "массу военных преступлений", и требовали физической расправы над ней. Тем не менее, на прошлой неделе российские военные обменяли Паевскую. Подробности и условия этого обмена не озвучивала ни одна из сторон.
Обвиняемый по делу «Весны» экс-сотрудник ФБК снял браслет ФСИН и выехал в Грузию
Обвиняемый по делу движения «Весна» бывший сотрудник ФБК, участник экологического движения «РазДельный сбор» Иван Дроботов снял геолокационный браслет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который должен был носить по решению суда, и уехал из России в Грузию. Об этом он написал в своем фейсбуке.
«В Россию вернусь нескоро, зато посмотрю мир и снова смогу делать что-то полезное», – написал он, уточнив, что находится в Тбилиси. Он не сообщил, когда ему удалось скрыться и как он пересек границу.
Ранее Иван заявлял, что планирует остаться в России, чтобы, как он говорит, «у людей была надежда».
«Мне кажется, что я тут буду чуть более полезен: людям важно знать, что кто-то продолжает жить в России. В нашей стране был режим хуже, чем сейчас, но он закончился. В самые темные времена остаются люди, готовые продолжать борьбу, и это дает надежду», – говорил он в интервью Радио Свобода.
Дело против участников «Весны» было возбуждено в мае. Участников обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Нескольким обвиняемым, включая Дроботова, суд выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее из-под такой же меры пресечения из России удалось скрыться нескольким сотрудникам ФБК и участницам Pussy Riot Люсе Штейн и Марии Алехиной.
- Ранее сообщалось, что российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер (настоящее имя – Инса Огуз Солтан-Хамидовна), находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию.
Президентская коалиция потеряла большинство в парламенте на выборах во Франции
Президентская коалиция «Вместе» потеряла большинство в Национальной ассамблее Франции после выборов в воскресенье. Это следует из предварительного результата подсчета голосов, его публикует газета Le Figaro.
У сторонников Эммануэля Макрона будет не меньше 205 и не больше 235 мандатов, тогда как для большинства нужно было получить 289 мест. Коалиция левых партий под лидерством Жан-Люка Меланшона занимает второе место, получив 170-190 мест.
Третье место - у Национального объединения Мари Ле Пен. Оно получает от 75 до 95 мест. Это в десять раз больше, чем было у них до выборов. И это лучший результат в их истории - до того лучшими для них были выборы 1986 года, когда они получили 35 мандатов.
В тбилисском районе Санзона начато расследование по факту обнаружения тухлого мяса в квартире
Полиция опечатала квартиру в Тбилиси после того, как обнаружила в ней контейнеры с гнилым мясом и фекалиями, пишет SOVA.
Как сообщают грузинские телеканалы, жители многоэтажного дома в районе Санзона пожаловались на неприятный запах, доносившийся из одной из квартир, на место прибыла полиция, которая обнаружила в холодильнике контейнеры с вышеупомянутым содержимым.
Кроме того, сообщается, что были найдены баночки, предположительно, с кровью. Не исключено, что дело может касаться каннибализма.
Хозяйка квартиры – 44-летняя врач-терапевт, сообщает телеканал «Пирвели». Она отказывается общаться со СМИ, не делают комментариев также ее родственники и сотрудники.
Соседи рассказали, что женщина жила одна и почти не разговаривала с ними. Перечисляя подозрительные обстоятельства, они указывают, что уже долго не видели пожилую мать терапевта, а также ее бойфренда.
В МВД просят дождаться заключения экспертизы. В ведомстве подтвердили, что начато следствие, однако по какой именно статье не уточнили.
Умер бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис
Бывший госсекретарь России, бывший первый заместитель главы правительства и депутат Госдумы двух созывов Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни. В начале 1990-х годов он был одним из ближайших соратников президента России Бориса Ельцина и участвовал в подготовке и подписании Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.
Бурбулис преподавал марксизм-ленинизм и диалектический материализм в Свердловске, в начале перестройки был одним из основателей городского политического дискуссионного клуба. В 1989 году был избран народным депутатом СССР, в Москве сблизился с бывшим председателем свердловского обкома КПСС Ельциным. Занял должность главы его избирательного штаба на выборах президента РСФСР.
После победы Ельцина президент пятым указом назначил Бурбулиса на учрежденную должность государственного секретаря, он был единственным человеком, занимавшим эту должность. На ней он отвечал за работу Государственного совета. Этот орган фактически копировал советское политбюро ЦК КПСС и должен был определять политику страны.
Его возглавлял Борис Ельцин, но Бурбулис, согласно многочисленным воспоминаниям, занимался большей части организационной работы и принимал многие ключевые решения.
В частности, именно он предложил пригласить молодых экономистов, предлагающих рыночные реформы, в состав руководства страны и убедил Ельцина возглавить реформационное правительство. После формирования первого состава кабинета министров Бурбулис был первым заместителем Ельцина и фактически руководил работой кабинета.
«Все вопросы с президентом министры решали через Геннадия Эдуардовича, то есть заходили в его кабинет, и, если было нужно, он нажимал кнопку и говорил со мной», - писал в мемуарах Ельцин. Экономический блок правительства возглавлял, по предложению Бурбулиса, Егор Гайдар.
Позже Бурбулис потерял расположение Ельцина. Он оказался в конфликтных отношениях с парламентом, министрами и окружением президента. Весной 1992 года он стал руководителем группы советников при президенте, а уже зимой, после отставки правительства Гайдара, потерял и этот пост.
После этого он дважды избирался в парламент, занимал должность вице-губернатора одного из регионов и был членом Совета Федерации, но положения, которого занимал до этого, не достиг и к заметным решениям допущен не был.
Геннадий Бурбулис неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода. Критиковал аннексию Крыма. Был советником председателей Совета Федерации - Сергея Миронова и Валентины Матвиенко. О времени и месте его похорон не сообщалось.
- Беловежские соглашения подписывали шесть человек, после смерти в 2022 году Станислава Шушкевича, Леонида Кравчука и Бурбулиса, в живых из них остался только бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.
Теннисистка Натела Дзаламидзе вместо России будет представлять Грузию
Теннисистка Натела Дзаламидзе выступит на Уимблдоне под флагом Грузии, следует из заявочного листа, опубликованного на сайте турнира.
На сайте WTA 44-я ракетка мира в парном разряде теперь также указана как представительница Грузии.
Ранее уроженка Москвы выступала под флагом России. В мае Дзаламидзе выступала в паре с россиянкой Камиллой Рахимовой на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге.
На Уимблдоне-2022 Дзаламидзе сыграет в паре с Александрой Крунич из Сербии, пишет Матч ТВ.
Ранее представителей России и Беларуси отстранили от Уимблдона и других турниров в Великобритании из-за российского вторжения в Украину.
Раскрыта сеть дезинформаторов о Сирии, поддерживаемая Россией
Международный Институт стратегического диалога (ISD) опубликовал доклад о сети дезинформаторов, которые с 2015 года распространяли в интернете, как утверждается, недостоверные сообщения о положении дел в Сирии. Удалось идентифицировать 28 авторов, действовавших сообща. По опубликованным данным, кампанию по дезинформации поддерживали российские власти, преимущественно через посольства России в Сирии и Великобритании.
Гражданские волнения в Сирии начались в 2011 году, но сеть дезинформаторов заработала в 2015, когда в сирийский конфликт вмешались российские военные. Главной мишенью дезинформаторов стала организация «Белые каски», которая занималась спасением пострадавших и публиковало информацию о реальном положении дел. Так, «Белые каски» первыми сообщили о применении войсками Башара Асада химического оружия в 2017 году: тогда в результате газовой атаки погибло как минимум 83 человека, треть из них - дети. Использование ядовитых газов в Сирии подтвердило расследование ООН, однако сеть дезинформаторов выступала с утверждениями, будто опубликованные кадры являются постановочными с использованием нанятых актеров. Дезинформаторы обвиняли «Белые каски» в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида», а финансирование заговора, по их мнению, осуществляли структуры Джорджа Сороса.
Сеть опубликовала в интернете более 47 000 постов, которым удавалось вводить в заблуждение даже официальные структуры и СМИ. Самая заметная из ее участников, британская блоггер Ванесса Били, неоднократно прилетала в Москву с докладами о ситуации в Сирии, где встречалась, в частности, с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым и представителем МИД Марией Захаровой. Позднее Российская Федерация представила ее доклады в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН как свидетельства против деятельности «Белых касок».
Один из собеседников британской газеты The Guardian, ранее занимавший пост в Государственном департаменте США, считает, что Сирия выступила тренировочным полигоном для информационной войны, а отработанные там приемы сейчас применяются Россией при описании ситуации в Украине и других странах.
Верховная Рада запретила российскую музыку в общественных местах
Верховная Рада Украины одобрила законопроект о запрете исполнения российской музыки в общественных местах и в медиа. В поддержку документа высказались 303 депутата, это явное большинство.
Законопроект запрещает публичное исполнение, а также использование фонограмм и видеозаписей произведений российских исполнителей, а также тех, кто публично поддержал российскую агрессию против Украины. Запрет будет действовать, как сказано в документе, до освобождения всех украинских территорий и прекращения агрессии.
Речь идет именно о произведениях российских авторов, а не о написанных на русском языке.
Требование касается песен исполнителей, имевших гражданство России с 1991 года. При этом сообщается, что будет создан список музыкантов, публично осудивших агрессию, на их песни или музыку запрет распространяться не будет.
Также Верховная Рада приняла законопроект о запрете распространения на территории Украины печатной продукции из России, Беларуси или оккупированных территорий Украины.
- После российского широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля власти ряда городов и регионов уже ввели подобные запреты на публичное исполнение российской музыки. Кроме того, обсуждаются и другие запреты, связанные с российской культурой. В ряде городов начали переименовывать улицы, названные в честь связанных с Россией людей или исторических событий. Сообщалось также о нескольких случаях демонтажа памятников Александру Пушкину.
- Идут обсуждения и возможности исключения из школьной программы русской литературы и языка. Накануне сообщалось, в частности, о том, что власти Николаева, который с февраля подвергается ударам российской армии, приняли решение с 1 сентября полностью отменить преподавание русского языка в школах. На оккупированных территориях сотрудничающие с Россией власти, в свою очередь, заявляют о переводе школьного образования на русский язык.
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