Грузия пока не готова «жить в европейской мечте»

Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. То же самое касается Молдовы, а вот Грузии придется еще доказать свою готовность присоединиться к европейской семье. Окончательное решение будет принято по итогам голосования всех стран-членов ЕС на саммите 23-24 июня. В Кремле уже заявили, что решение потребует повышенного внимания со стороны Москвы.

Украину и Молдову ждут в ЕС, Грузии же предстоит выполнить целый ряд требований, чтобы получить статус кандидата на членство в Европейском союзе. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, символично одевшаяся в цвета украинского флага, подчеркнула, что и Киеву необходимо провести целый ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам объединенной Европы:

«Мы хотим сказать одно – да, Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украина должна быть принята в качестве кандидата. Мы учитываем, что проделана большая работа, но другая важная работа нам еще предстоит. Процесс будет оцениваться на основе достижений, он идет в соответствии с процедурой, и скорость продвижения полностью зависит от Украины. Все в руках Украины. Украинцы готовы умирать за европейскую перспективу. Но мы хотим, чтобы они жили с нами, в европейской мечте».

Европейской мечте Грузии же препятствует несговорчивость «Грузинской мечты». Глава Еврокомиссии дала понять: хоть в Европе все еще видят перспективы Тбилиси, но нежелание грузинских властей выполнять требования Брюсселя относительно реформирования судебной системы и политических обещаний, данных, в том числе, президенту Евросовета Шарлю Мишелю, может стоить стране того самого европейского будущего:

«Грузия разделяет те же устремления и потенциал, что Украина и Молдова. Но, чтобы добиться успеха, страна теперь должна политически объединиться и проложить четкий путь к структурным реформам. Путь, который конкретно определяет необходимые реформы с привлечением гражданского общества и широкой политической поддержкой. Вот почему мы рекомендуем Совету позже вернуться к этому вопросу и оценить, насколько Грузия соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата».

Решение о кандидатском статусе Украины и Молдовы еще должны утвердить все 27 стран, входящих в Евросоюз. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров, который состоится в Брюсселе 23-24 июня. Ранее ряд стран, в частности, Венгрия, выражали неодобрение такому шагу, но европейские тяжеловесы – Германия, Франция и Италия – рассчитывают убедить своих союзников по ЕС.

В Киеве решение Еврокомиссии приветствовали. Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил фон дер Ляйен и назвал решение Еврокомиссии историческим:

«Я приветствую положительное решение Еврокомиссии в вопросе о статусе кандидата. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу Победу. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕС за историческое решение. Я ожидаю положительного результата евросаммита на следующей неделе».

При этом международные СМИ отмечают, что даже если блок окончательно одобрит предоставление Украине и Молдове статуса стран-кандидатов, для их вступления в ЕС могут понадобиться многие годы. На сегодняшний день подобный статус уже имеют пять государств: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Причем последняя ждет своей очереди на вступление еще с 1999 года. Ожидание самой молодой страны-кандидата – Албании тянется с 2014 года. Однако если вопрос Украины будет одобрен, то это станет самым быстрым подобным решением в истории. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, сразу после российского вторжения, а уже в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому специальный опросник для стран-кандидатов.

Рекомендации Еврокомиссии – это в целом техническо-бюрократический документ, описывающий готовность той или иной страны к статусу кандидата с точки зрения соответствия требованиям, известным как «Копенгагенские критерии». Они затрагивают экономику, государственное управление и систему правосудия. Международные эксперты согласны в том, что по всем этим критериям Украина отстает. И именно с этим связана ремарка госпожи фон дер Ляйен о том, что в отношении новых кандидатов все инструкции будут соблюдены. То есть ни Киев, ни Кишинев не получат членство до того, пока не решат поставленные перед ними вопросы.

В Москве решение Еврокомиссии восприняли скептически. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль будет внимательно следить за украинскими перспективами в условиях конфронтации между Россией и Западом:

«Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя, конечно, требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза – военной, оборонной и составляющей в области безопасности. Поэтому там разные происходят трансформации, за которыми мы самым тщательнейшим образом наблюдаем».

Сам президент России считает, что за всем, что происходит в Европе, на самом деле стоят США. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил о полной зависимости европейских столиц от Вашингтона:

«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».

По словам Путина, Запад все это время пытается реализовать в Украине «проект антиРоссия», «накачивая эту страну оружием и военными советниками, не заботясь об экономике». А Россия своими действиями лишь пытается не допустить утверждения однополярного мира во главе с США.

В Киеве в ответ приняли решение окончательно дистанцироваться от «заботы» со стороны Москвы. Украинское правительство приняло решение о прекращении соглашения с Россией о безвизовом режиме. С 1 июля для въезда на территорию Украины для граждан Российской Федерации потребуется виза.