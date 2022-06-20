Абхазская обида на Касым-Жомарта Токаева

Бурю негативных эмоций вызвало в абхазском обществе высказывание в минувшую пятницу во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он упомянул и Абхазию. Многие, впрочем, судя по их комментариям в соцсетях, знают об этом высказывании в пересказах и далеко не всегда точных. Поэтому воспроизведем аудиозапись.

Итак, в креслах на подиуме ПМЭК в отдалении друг от друга сидят ведущая форума главный редактор телеканала «RT» и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, президенты России и Казахстана. И Симоньян обращается к последнему:

«Все-таки я не могу у вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию, на ее правомерность. И вообще, что вы думаете, что в Казахстане думают по этому поводу?

– Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию… ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственнных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.

– Да, спасибо вам, безусловно, за эту откровенность».

В продолжение темы Токаев сказал, что два принципа, внесенные в Устав ООН, касающиеся целостности государств и права наций на самоопределение – это принципы, противоречащие друг другу. И добавил, что подсчитано: в случае реализации права наций на самоопределение, в мире появится не 193, как сейчас, государств – членов ООН, а 500-600, что приведет к хаосу в системе международных отношений.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба дал официальный ответ на заявление главы Казахстана о причинах непризнания суверенитета Абхазии. Он подчеркнул, что Абхазия – это страна с тысячелетней историей государственности, и абхазский народ, веками сражавшийся за свободу и независимость, давно доказал, что имеет право на получение законного места в системе международных отношений. И добавил: «От расширения международного признания Республики Абхазия, от нашего участия в работе Организации Объединенных Наций в мире точно не станет больше хаоса. Республика Абхазия – это миролюбивая гостеприимная страна, и мы открыты для диалога со всеми странами, уважающими нашу позицию. Но наши права лучше не нарушать».

Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Получивший образование в МГИМО МИД СССР, бывший министр иностранных дел, а ныне президент Казахстана К.-Ж.К.Токаев, казалось, должен был весьма дипломатично ответить на вопрос о проводимой спецоперации России на Украине и возможности признания Казахстаном суверенитетов ДНР и ЛНР. Но на самом деле его высказывание «кем-то там что-то там подсчитано» – было больше похоже на ответ растерявшегося перед экзаменом студента, нежели президента-дипломата. Стоит напомнить, что сам Казахстан воспользовался правом народов на самоопределение 16 декабря 1991 года после распада СССР, и, по сути, история государственности Казахстана в новейшей истории насчитывает почти столько же лет, сколько и история государственного суверенитета признанных Россией Абхазии, Южной Осетии и чуть больше лет, чем ДНР и ЛНР. Хаос появляется из-за лидеров стран, которые не знают историю и не уважают права других народов, вне зависимости от их численности. Несмотря на абсурдное заявление Токаева, выстраивание отношений с народом Казахстана, на мой взгляд, должно оставаться одним из направлений внешней политики Абхазии».

Большинство высказываний в соцсетях были еще резче:

«Абхазы для того, чтобы стать независимыми, боролись с оружием в руках, положив на алтарь Победы жизни и здоровье лучших сыновей и дочерей Отечества. Господину Токаеву лучше заниматься своими проблемами. Совсем недавно на карту было поставлено само существование государства Казахстан. Мегаполис Алматы был разгромлен воинствующими элементами. Массовые убийства, грабежи, поджоги здания органов госвласти было приоритетом в действии молодчиков… Если бы не Владимир Путин, хотел бы посмотреть, где был бы сегодня Токаев, который в те тревожные дни орал, что на Казахстан напали международные террористы, и просил помощи у России. А потом выяснилось, что эти террористы – родное, выращенное в структурах власти националистическое отродье»;

«Нужно передать Касым-Жомарту Токаеву учебник истории Абхазии и «Белую книгу Абхазии». Думаю, ему будет интересно. Абхазия была, есть и будет независимым государством»;

«Понимаю возмущение абхазской общественности, когда про твою страну говорят вот так, через запятую, явно не стремясь вникнуть в ее историю и проблемы. Ну, а с другой стороны, вы, друзья, что-то другое ожидали? Вы только сейчас узнали, что за 14 лет, прошедшие после 2008 года, никакая из стран СНГ, кроме России, Абхазию так и не признала? Для них важнее не разрывать дипломатических отношений с Грузией и не ссориться с Западом. А уж для Казахстана тем более – ведь у него у самого этнодемографическая ситуация непростая: сейчас там 19 процентов русских, живущих в основном в северных областях, а по переписи 1989 года русских и казахов в республике и вовсе было поровну. Вот Токаев и переживает за свое!»

Но был высказан и другой подход к заданному вопросу:

«Токаеву вопрос задали, он на него ответил. У меня в свою очередь два вопроса: 1. Кто задал Токаеву такой вопрос; 2) Кто-нибудь думал, что Токаев на этот вопрос не ответит? Так что привет передавайте Тиграну Кеосаяну».

Нетрудно догадаться, что имелось в виду: Кеосаян – это муж Маргариты Симоньян, ведущий телепередачи «Международная пилорама» на НТВ, не так давно объявленный в Казахстане персоной нон грата за неприемлемые для казахстанской стороны высказывания.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с директором Центра гуманитарных программ в Сухуме Ардой Инал-ипа, и вот что она сказала:

«Неслучайно господин Токаев назвал сперва Абхазию Южной Абхазией. Это говорит о том, насколько далека проблематика Абхазии для нынешнего казахстанского лидера. Я не хочу говорить о других моментах его высказываний, но вот это, мне кажется, уже такой вопиющий факт – история Абхазии совершенно искажается, и оценки, которые делаются на основе отсутствия информации или ложной, скорее всего, информации, они, конечно, удручают. Понятно, что казахстанский лидер совершенно не знаком ни с историей конфликта грузино-абхазского, ни с историей войны – как она началась и что означает для абхазского народа. Это лишний раз ставит перед нами задачи по усилению, активизации по распространению информации об Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия