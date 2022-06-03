Эксперты напомнили абхазскому МИДу о внешней политике

Чуть более полугода назад президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении министром иностранных дел Инала Ардзинба. Периодическая активность молодого чиновника в медиапространстве вызывает противоречивые реакции в абхазском обществе. Некоторые эксперты считают, что линия, которая осуществляется сегодня МИДом, не соответствует цели позиционирования Абхазии в качестве независимого государства.

Вчера вечером министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении. Его появление в ней вызвало неоднозначную реакцию в абхазском сегменте социальных сетей. Некоторые комментаторы вспомнили и предыдущие мероприятия с участием таких известных российских медиа-персон, как глава RT Маргарита Симоньян или певец Николай Басков.

В эфире у Владимира Соловьева Инал Ардзинба говорил немного. Он напомнил, что президент Аслан Бжания подписал указы о признании ДНР и ЛНР и заявил, что люди на Донбассе сегодня отстаивают свой дом, свои семьи.

«Эту специальную военную операцию все в Абхазии на самом деле поддерживают, воспринимают это как борьбу с глобальной несправедливостью, которая сегодня происходит. Эта глобальная несправедливость сказывается и на нашей жизни. Вот, например, Организация Объединенных Наций, которая якобы обеспечивает равенство прав больших и малых народов, что, кстати, записано в Уставе ООН, в преамбуле, но при этом нам не дают там выступать, сколько мы ни пытались», – сказал Инал Ардзинба.

Общественный деятель Нугзар Агрба не видит повода для критики в том, что новый министр, который пока набирается политического и дипломатического опыта, участвует в таких мероприятиях. Однако, по его мнению, есть и другие направления, на которые главе МИДа стоило бы обратить внимание:

«Видел его последнее выступление в программе Владимира Соловьева. Очень проникновенно. Он выступил хорошо, можно было бы еще лучше, может быть, выступить. Но в рамках этой передачи он хорошо выступил. Но у него другая задача, ему надо находить еще больше друзей, которые признают Абхазию. Это, конечно, не только от него зависит, это от многих обстоятельств зависит. Но в условиях этой военной операции, конечно, эта задача будет немного сложная. Совершенно несложная задача, я считаю, должна быть реакция на то, как ведут себя российские таможенники на абхазо-российской границе. С этим беспределом мне тоже приходилось сталкиваться. Они как хотят, так и работают. Ты никогда там не найдешь справедливость на этой таможне. У них таможенные условия меняются каждую неделю. И ты не успеваешь подстраиваться. Очень много несуразицы. Если министр Инал Ардзинба обратит внимание МИДа России на вот эти обстоятельства, которые неожиданно могут возникнуть, было бы хорошо», – сказал Нугзар Агрба.

Кандидат юридических наук Ираклий Бжинава более критичен в оценках: он не считает, что в Абхазии сегодня есть самостоятельная внешняя политика. МИД Абхазии за последние годы, по его мнению, стал просто красивым атрибутом.

«Я полагаю, что нам нужно усиливать, обозначать нашу независимость. Линия министра иностранных дел – я не считаю, что она способствует укреплению имиджа Абхазии как независимого государства. Я говорю про независимость в ее фактическом понимании. Я не говорю о формальных атрибутах независимости. Безусловно, нам нужно учитывать интересы Российской Федерации, так как мы находимся с ними в партнерских отношениях. Но не руководствоваться только ими. Руководствоваться интересами Абхазии и народа, многонационального народа Абхазии. Поэтому я считаю, что, определив для себя приоритет в общении, приоритетом у нас сегодня является выстраивание многоступенчатых с Российской Федерацией, я не считаю, что мы должны этим ограничиться. Мир большой и нам требуется признание со стороны всех государств мира. Нам требуется признание со стороны Грузии, и я считаю, что в этом направлении также должна вестись работа», – заявил Ираклий Бжинава.

Юрист отметил, что изоляция абхазского общества от мирового сообщества растет, экономическое благосостояние народа Абхазии не улучшается. Поэтому сохранение статус-кво, по его словам – это «путь к вступлению в состав другого государства, в данном случае России, чего делать категорически нельзя».

«Нам нужно придерживаться независимости, нам нужно учитывать интересы Российской Федерации, но не руководствоваться ими. Потому что согласование внешней политики, как у нас указано в договоре, это есть вмешательство в государственный суверенитет Республики Абхазия. И наша может быть некая несговорчивость в данном плане, неуступчивость прежде всего со стороны общества привела к тем негативным явлениям на границе «Псоу». Поэтому (надо действовать) с уважением, но с твердой волей. Та линия, которая продолжается МИДом, она недостаточна для позиционирования Абхазии, как независимого государства. Я в этом убежден, нам нужны внешние контакты», – подчеркнул Бжинава.

При МИД РА в мае этого года создан Общественный совет – для проведения консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса страны. В него вошли эксперты, государственные деятели, ветераны войны, журналисты. Они пока сдержанны в своих оценках работы МИДа под руководством Инала Ардзинба.

Так, председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» Темур Гулия, который также вошел в состав Общественного совета, считает положительным то, что МИД стал более активным в медийном пространстве.

«Я всегда говорил, что в вопросах международной политики не должно быть разногласий между властью и оппозицией. И, конечно, в этом смысле у нас должно быть одно мнение. Мнение в вопросах Грузии, внешних угроз, международной политики у власти и оппозиции должно быть одинаковое мнение. Время покажет, мы будем наблюдать. В этих процессах, если мы будем видеть полезные действия, конечно же, мы будем помогать в этом», – заявил Темур Гулия.

В состав Общественного совета при МИДе вошел и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг. В беседе с «Эхом Кавказа» он отметил, что все министры иностранных дел, которые работали на протяжении этих лет, демонстрировали публичность, открытость и коммуникабельность. По его словам, Инал Ардзинба продолжает эти традиции.

«Я надеюсь, что этот (Общественный) совет будет постоянно действующим органом. Мысли и идеи, предложения, которые будут звучать в рамках совета, они будут активно учитываться при разработке программ и работы МИДа. И недавно я получил стенограмму нашего первого заседания – это тоже говорит о системной работе», – отметил Хашиг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия