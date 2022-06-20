В Грузию не пустили участницу Pussy Riot Ольгу Борисову

Участнице Pussy Riot Ольге Борисовой отказали во въезде в Грузию. Об этом Борисова написала в Twitter.

По словам активистки, её не пустили в Грузию без объяснения причин. Она возвращалась в Тбилиси после европейского тура Pussy Riot, который был организован в поддержку украинцев, пострадавших от войны.

«У меня нет дома кроме Тбилиси, у меня там мой парень и квартира, за которую я плачу», – пишет она.

Борисова говорит, что её вернули из Грузии в Стамбул, откуда ей, предположительно, придется отправиться в Амстердам.

О проблеме, возникшей у Ольги Борисовой, сообщила и соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

«В прошлом году в страну не пустили меня, и в итоге Грузия стала единственной страной в мире, которая выдала мне запрет на въезд. Все это нельзя трактовать иначе как помощь путинскому режиму», – пишет Соболь в Twitter.

Как сообщалось ранее, в Грузию не пускают российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, находящуюся под уголовным преследованием в России. Она уже более недели остается в нейтральной зоне при грузино-российской границе. К активистке не допустили представителей аппарата Народного защитника Грузии.