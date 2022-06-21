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Алан Гаглоев ознакомился с инфраструктурой югоосетинских вооруженных сил
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия, верховный главнокомандующий Вооруженными силами республики Алан Гаглоев посетил военный городок №1 Министерства обороны в целях ознакомления с инфраструктурой национальных вооруженных сил, контроля за осуществлением военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Южной Осетией.
«Верховный главнокомандующий Вооруженными силами посетил объекты, возводимые российской стороной в соответствии с ранее заключенными контрактами, осмотрел инженерную технику и инженерное имущество, поставленные в Республику Южная Осетия в последние месяцы», - сказали информагентству «Рес» в пресс-службе оборонного ведомства.
И.о. министра обороны гвардии полковник Владимир Пухаев, начальник ГШ ВС генерал-майор Виктор Федоров доложили югоосетинскому лидеру о порядке и сроках проведения ритуала передачи техники, о ее закреплении за личным составом и дальнейшей эксплуатации. В ходе посещения были также обсуждены другие вопросы повседневной деятельности войск.
Другие новости дня
Сын Дмитрия Медведева вступил в «Единую Россию»
Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, 26-летний Илья Медведев, вступил в партию власти.
Партийный билет «Единой России» вручил ему во вторник зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Чиновник выразил уверенность, что опыт 26-летнего Медведева «подтолкнет молодых ребят» также вступить в ряды партии.
В ответ сын Дмитрия Медведева заявил, что надеется быть полезным в сферах «детского спорта, здравоохранения и образования, поддержки малого и среднего бизнеса», помочь «наладить все процедуры, связанные с импортозамещением», и отдельно отметил, что «актуальным и интересным» для него является «направление цифровой трансформации - и государства, и партии, и бизнеса».
Публичной информации о жизни Ильи Медведева до сегодняшнего дня было немного. Известно, что в 2017 году он окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а его дипломная работа была посвящена акционерным обществам в России и Великобритании и их правовому регулированию.
В 2020-м году Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о сыне, сказал, что тот «пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики», однако «особых успехов» отец у него «пока не видел». Медведев-старший выразил надежду, что у сына «все впереди».
Ряд СМИ сообщали, что некоторое время Илья Медведев работал в США, однако подтверждений этой информации нет.
Сам Илья Медведев несколько лет назад рассказывал, что в детстве мечтал стать киноактером. В середине нулевых он снялся в двух сериях детского киножурнала «Ералаш».
Саломе Зурабишвили обратилась к ряду европейских лидеров за поддержкой Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нескольким европейским лидерам с просьбой поддержать Грузию, пишет Общественный вещатель.
Президент Грузии распространила видеообращение к европейским лидерам в Twitter.
«Грузия уже благодарна Швеции за то, что она проложила путь к европейской перспективе через «Восточное партнерство». Грузинский народ хочет этого европейского будущего. Пришло время реинтеграции в эту семью», - заявила Саломе Зурабишвили в обращении к премьер-министру Швеции Еве-Магдалене Андерссон.
«Грузия знает цену постоянной поддержки, которую Ирландия оказывает Грузии в её европейских устремлениях. Сегодня, как никогда раньше, мы ценим поддержку сильного ирландского народа на другом конце Европы. Мы знаем, что вы нас поддерживаете», - заявила Зурабишвили президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.
«30 лет спустя после восстановления независимости Грузия стремится провести реформы, которые сделают нас настоящей европейской страной. Приемлемое решение будет центральным и историческим для нашей страны и народа. Благодарю за вашу поддержку», - заявила президент Грузии в видеообращении к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.
- 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. В случае Грузии была подтверждена европейская перспектива, но статус ей обещали только после проведения ряда реформ.
- Cегодня, 21 июня, министр по европейским делам Франции Клеман Бон сообщил, что государства-члены ЕС выработали единую позицию по вопросу предоставления Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в преддверии саммита 23-24 июня. Министр-делегат уточнил, что при рассмотрении заявок Украины, Молдовы и Грузии «каждое досье рассматривается специфическим образом на условиях», определенных Еврокомиссией и различающихся для каждой страны.
Великобритания обратилась к России по поводу пленных военнослужащих
Великобритания направила России дипломатическую ноту касательно британских военнослужащих, приговоренных властями самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни. Об этом 21 июня сообщил Reuters со ссылкой на посла России в Великобритании.
Андрей Келин в эфире российского телеканала «Россия 24» заявил, что «высокомерный, поучительный» тон дипломатической ноты не вызывает у Москвы желания сотрудничать с Лондоном. Он добавил, что Великобритании необходимо обращаться напрямую в «ДНР», а «отношениям Москвы и Лондона падать некуда, дальше только разрыв».
9 июня так называемый верховный суд «ДНР» приговорил марокканца Саадуна Брагима и двух британцев - Шона Пиннера и Эйдена Аслина, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), к смертной казни. Они признаны виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти и, по законам «ДНР», должны быть расстреляны.
Пиннер и Аслин были захвачены в плен в Мариуполе, Брагим - под Волновахой. Все трое военнослужащих переехали в Украину задолго до начала российского вооруженного вторжения и уже несколько лет служили в морской пехоте ВСУ по контракту.
МИД Великобритании пока никак не прокомментировало ситуацию.
В ЕС сообщили о достижении консенсуса по заявкам Грузии, Украины и Молдовы
«Государства-члены ЕС выработали единую позицию по вопросу предоставления Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на членство в преддверии саммита 23-24 июня», - сообщил сегодня, 21 июня, министр по европейским делам Франции Клеман Бон.
«Сегодня у нас была дискуссия, которая позволила продемонстрировать широкий консенсус, я бы даже сказал, полный консенсус по рассмотрению этих досье. И особенно, что касается Украины, возможности признать статус кандидата в кратчайшие сроки», - заявил Бон во вторник по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Министр-делегат уточнил, что при рассмотрении заявок Украины, Молдовы и Грузии «каждое досье рассматривается специфическим образом на условиях», определенных Еврокомиссией и различающихся для каждой страны. При этом Бон предостерег, что предоставление статуса кандидата не означает немедленного вступления в ЕС – «это длительный и сложный процесс».
- 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата. В случае Грузии была подтверждена европейская перспектива, но статус ей обещали только после проведения ряда реформ.
Индийская L&T построит линии электропередач для новых ГЭС на западе Грузии
Индийский конгломерат в области технологий Larsen&Toubro построит новые линий электропередач (ЛЭП) в регионах Рача и Имерети на западе страны, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на «Государственную электросистему Грузии» (GSE).
Проект предусматривает строительство ЛЭП «Ладжанури-Цхалтубо», «Намахвани-Цхалтубо», «Намахвани-Твиши-Ладжанури» и «Ладжанури-Ладжанури ГЭС».
«В результате реализации проекта можно будет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Имерети и Рача, увеличить экспортный потенциал страны и развить инфраструктуру, что будет способствовать интеграции новых ГЭС в передающую сеть Грузии», - заявили в GSE.
Строительные работы начнутся в 2023 году и завершатся в 2025 году. Проект реализуется GSE в рамках Программы улучшения электросетей (ENIP), благодаря которой за четыре года по всей стране должны протянуть линии протяженностью 500 км и построить пять подстанций.
Программа ENIP финансируется правительством Германии по линии через Немецкий банк развития (KfW), из гранта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейской инвестиционной платформы соседства (EU NIP). Предполагаемый общий объем инвестиций ENIP – 270 миллионов евро.
Патрушев: жители Литвы прочувствуют ответ России на блокаду Калининграда
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 21 июня заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы, сообщает РБК.
Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учётом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Литовские железные дороги 17 июня прекратили транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. После 10 августа ограничения могут коснуться поставок нефтепродуктов.
20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область.
21 июня посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД России для дачи разъяснений. Эдерер объяснил заместителю главы МИД Александру Грушко, что о блокаде Калининграда речь не идёт и транзит товаров, не попадающих под санкции Евросоюза, "работает нормально".
ЕС может включить золото в седьмой пакет санкций против России
Несколько стран Евросоюза настаивают на разработке седьмого пакета санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Новые ограничения могут коснуться золота. Об этом сообщает агентство Reuters.
Очередная встреча лидеров Европейского союза пройдёт 23–24 июня в Брюсселе. Согласно проекту саммита, с которым ознакомилось агентство Reuters, участники встречи заявят, что "работа над санкциями будет продолжена, в том числе их усиление и предотвращение обхода".
По словам дипломатов, около трети из 27 стран Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия начала работу над седьмым пакетом санкций. В основном, на этом настаивают северные и восточные государства Европы. При этом Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер.
В настоящее время продолжается работа по определению секторов, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них – золото. Его предложила включить в очередной пакет санкций Дания, сообщил пресс-секретарь посла Дании в Евросоюзе. По словам источника Reuters, Еврокомиссия действительно рассматривает возможность наложить санкции на золото, однако пока неясно, будет ли это ограничение экспорта, импорта или и то, и другое.
- Золото является одним из ключевых активов для Центрального банка России. Около половины золотовалютных резервов Центробанка – примерно 300 миллиардов долларов – были заморожены в результате санкций, введённых США и Европой в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.
- С начала войны Евросоюз принял шесть пакетов санкций против России и Беларуси. Шестой, предусматривающий частичное эмбарго на российскую нефть, был утверждён в начале июня.
- Также на предстоящем саммите ожидается, что Украине и Молдове предоставят официальный статус кандидатов в члены Евросоюза.
США подтвердили гибель своего гражданина в войне России с Украиной
В войне на территории Украины погиб как минимум второй гражданин США. Об этом пишет The Washington Post.
По данным СМИ, погибшего зовут Стивен Забельски, ему было 52 года. Умер он 15 мая в бою в селе Дорожнянка Запорожской области. Воевал Забельски на украинской стороне.
Госдепартамент подтвердил The Washington Post гибель американца и сообщил, что находится на связи с семьёй. Других деталей ведомство не приводит.
Первый раз о гибели 22-летнего американского гражданина сообщалось в конце апреля. Им оказался бывший морской пехотинец Уилл Джозеф Кэнсел.
Кроме того, во время боевых действий на территории Украины пропали без вести, по данным американских властей, как минимум три гражданина США. Двое из них – Александр Дрюке и Энди Хьюн – попали в плен под Харьковом. "Интерфакс" сообщает, что американцы находятся в СИЗО Донецка.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не может гарантировать, что американцев не приговорят к смертной казни в самопровозглашённой "ДНР". На этих граждан США не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поскольку они не состояли в рядах вооруженных сил Украины, утверждают российские власти.
Премьер Грузии встретился с президентом Казахстана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перспективы увеличения торговли и углубления сотрудничества двух государств в транспортно-логистической сфере.
Встреча прошла на полях Катарского экономического форума, пишет агентство «Новости-Грузия».
Токаев обратил внимание на важность совместной работы в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.
Одновременно он указал, что Грузия «располагает большими резервами» в плане увеличения поставок как в Казахстан, так и в другие страны Центральной Азии.
«Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении», – подчеркнул Токаев.
Гарибашвили поблагодарил Токаева за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. По информации пресс-службы Токаева, премьер-министр Грузии в конце следующего месяца планирует посетить Казахстан.
- На прошлой неделе президент Казахстана на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина заявил, что его страна не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию».
Стало известно о смерти еще двоих жителей Южной Осетии на войне в Украине
Еще двое жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия погибли на войне в Украине. Об этом сообщили в югоосетинских Telegram-каналах.
Добровольцы Владимир Козаев и Марат Джиоев погибли в начале марта, попав в засаду. Им было по 34 года. Тела добровольцев доставили на родину лишь спустя 3.5 месяца.
На войне в Украине погибли как минимум 15 уроженцев Южной Осетии (добровольцев и военнослужащих РФ) – Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Кудрин первым предупреждал Путина о последствиях войны с Украиной
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин первым предупредил президента России Владимира Путина о тяжёлых последствиях, которые ждут страну после войны с Украиной. Об этом пишет издание "Агентство" со ссылкой на двух знакомых Кудрина.
Сообщение о встрече Путина и Кудрина появилось на сайте Кремля 14 июня, но в стенограмме мероприятия война не упоминается. "Агентство" утверждает, что на самом деле встреча состоялась ещё весной, а пресс-служба президента опубликовала лишь её часть, не упомянув о том, что Кудрин поднимал тему войны.
Один из знакомых Кудрина сообщил, что Путин не воспринимает его мнение о политике, но доверяет экспертизе в экономике и финансах. Якобы поэтому глава Счётной палаты решил не говорить на встрече о своём отношении к боевым действиям, но сказать, что война вредна для экономики.
"Агентство" сообщает, что Путин на это никак не отреагировал.
По словам источников, Кудрин, несмотря на свое несогласие с войной, уходить в отставку не собирается.
Радио «Эхо Кавказа» – новое время вещания, плюс теперь и в эфире Радио «Палитра»
Ежедневную информационно-аналитическую программу Радио «Эхо Кавказа» в Грузии теперь можно слушать и в эфире Радио «Палитра» (FM 103.9) – ежедневно, в 23:00.
«Палитра» – один из лидеров грузинского рынка, вещающий с 2008 года. Сигнал радио доступен в Тбилиси и его окрестностях, в Гудаури, Боржоми и Батуми, а также на сайте www.radiopalitra.ge
В связи с заключением нового партнерского соглашения с Радио «Палитра», меняется время выхода программы на нашем сайте. Теперь ежедневный выпуск будет транслироваться в прямом эфире с 20-00 до 21-00 по тбилисскому времени, с 19-00 до 20-00 - по-московскому.
Программу радио «Эхо Кавказа» в регионах Грузии продолжают транслировать радио «Атинати» и «Триалети». Время вещания совпадает с временем трансляции на нашем сайте.
Радио «Эхо Кавказа» – проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода, вещающий на русском языке на территории Грузии и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Роскомнадзор заблокировал сайт The Daily Telegraph
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph. Основанием для блокировки названо распространение недостоверной информации и экстремистских материалов, но подробности не указаны.
Агентство TACC уточняет, что причиной стали публикации, касающиеся боевых действий российской армии на территории Украины.
Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ писать о войне только по официальным российским источникам. Десятки сайтов российских и иностранных СМИ, а также правозщитных организаций были заблокированы.
Уголовная статья о распространении заведомо ложной информации о российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Правозащитному проекту "ОВД-Инфо" известно о нескольких десятках уголовных дел по этой статье.
Южная Осетия начнет работу над референдумом о вступлении в РФ «с чистого листа»
Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения с РФ. Об этом по итогам проведенных в Москве переговоров заявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев.
«С российской стороной у нас есть Договор о союзничестве и интеграции, первая статья которой предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора. Тут получалась такая ситуация, что мы объединяемся с Российской Федерацией, но они пока об этом сами не знают. Мы нашу позицию обозначили, что мы все за референдум, хотим, чтобы Южная Осетия вошла в состав России», – сказал он.
Югоосетинский лидер добавил, что с российской стороной было проработано несколько шагов в развитии данного вопроса.
«Серьезные вопросы вызывает и формулировка проведения референдума: Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России? Договорились разработать конкретную формулировку, потому что в состав России можно войти как отдельный субъект или отдельный субъект с последующим объединением с Северной Осетией. Поэтому будем обсуждать вопрос в парламенте республики, с участием общественности, после чего приступим к консультациям с российской стороной», – подчеркнул Гаглоев.
Как пишет агентство «Рес», глава югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев на брифинге высказал сожаление по поводу того, что инициаторы проведения референдума не обратились в МИД.
«Проведение референдума – это вопрос взаимных интересов и должен проводиться через МИД. К сожалению, никаких документов предварительно в МИД не подавались», – сказал Медоев.
Глава президентской администрации Алан Джиоев заявил, что работа над проведением референдума начнется «с чистого листа».
- Алан Гаглоев вскоре после инаугурации приостановил референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Ранее голосование на 17 июля назначил бывший югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал несправедливым непредоставление стране статуса кандидата на членство в ЕС. Позицию Еврокомиссии премьер прокомментировал в ходе панельной дискуссии на Катарском экономическом форуме, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это несправедливо, но мы понимаем, и мы слышали от европейских лидеров, что они решили предоставить статус Украине, потому что Украина находится в состоянии войны, а Молдова – очень близкий сосед и находится в очень сложной ситуации, у нее на поверхности экономический вопросы, вопросы безопасности. Если посмотреть на работу, на наши реформы, вообще на все, то, конечно же, заслуженно Грузия была бы первой страной, получившей этот статус. Почему? Да потому, что у нас есть очень конкретные результаты, наша страна проделала очень конкретную работу. При этом все три страны имеют европейскую перспективу – это историческое решение ЕС, потому что оно означает, что страна станет государством-членом ЕС и, естественно, на определенных условиях за этим последует статус…
Президент Макрон несколько дней назад публично заявил, что ЕС решил предоставить статус Украине, потому что она находится в состоянии войны. Это стимул, это бонус для Украины», – добавил Гарибашвили.
Накануне глава грузинского Кабмина заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Эти страны, в отличие от Грузии, могут получить статус кандидатов на членство в ЕС уже по итогам встречи Европейского совета 23-24 июня.
Чеченский министр обвинил журналистку Первого канала в провокации
Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев обвинил журналистку "Первого канала" Ирину Куксенкову в провокации и подрыве авторитета республики. Ранее она сообщила об обмене украинского парамедика Юлии Паевской с позывным "Тайра" на 20-летнего сына заместителя представителя главы Чечни в аннексированном Крыму Мурада Саидова Адама Саидова (Гриценко). Журналистка назвала обмен "левой мутной схемой".
О звонке Дудаева Куксенкова рассказала в своем Telegram-канале. По её словам, министр заявил, что ни Саидов, ни постпред Кадырова в Крыму Иса Хачукаев к обмену Паевской отношения не имеют. По утверждениям Куксенковой, именно они занимались сделкой, в результате которой за освобождение Адама Саидова якобы также заплатили 25 миллионов рублей.
"Эта история не про национальность, а про коррупцию… Мои источники, с которыми я работаю двадцать лет, продолжают стоять на своем и утверждают, что вопросом Адама Гриценко занимался заместитель начальника Главного управления разведки Украины полковник Дмитрий Усов, якобы, он выпустил Гриценко из-под стражи в Запорожье, после того, как Тайра оказалась на Украине…", – пишет Куксенкова.
Накануне вечером информацию об обмене сына опроверг сам Саидов. Он заявил, что Адам Гриценко "родился и вырос в Украине, является гражданином Украины и до сих пор находится в плену". Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем официальном телеграм-канале написал, что обмен "украинских нацистов" – не его прерогатива. Он также пригрозил журналистам, которые пишут об обмене, уголовным преследованием по статье о публичном распространении недостоверной информации об армии России.
Один из прихожан мечети при Исламском культурном центре Запорожья, в которую ходил Адам Саидов, заявил Кавказ.Реалии, что Паевскую обменяли на сына зампредставителя Кадырова в Крыму.
Кавказ.Реалии обратился за комментарием обстоятельств обмена Паевской к пресс-секретарю СБУ Артему Дехтяренко, но он не ответил на звонки. Редакция направила письменный запрос в адрес главы СБУ Ивана Баканова, на момент публикации ответ еще не поступил.
В марте Мурад Саидов уже сообщал о похищении своего сына украинскими военными. Через месяц Адам опроверг это в интервью местному журналисту Владимиру Золкину. Он рассказал, что его действительно задержали украинские силовики, которые поместили "в более безопасное место". Сын Саидова заявил, что ему действительно грозила опасность со стороны кадыровцев - он боялся стать для них "сакральной жертвой" ради пропаганды.
Где именно был Адам Саидов и сколько времени он провел в укрытии, он не уточнил. В ходе интервью он назвал кадыровцев "заблудшими" людьми и попросил чеченцев не принимать участия в войне в Украине. После этого интервью, в течение двух месяцев, о его местоположении и состоянии ничего не было известно.
- Украинского парамедика Юлию Паевскую и ее водителя 15 марта задержали на блокпосте в поселке Мангуш, который находится в 15 километрах от Мариуполя. Последние восемь лет Паевская оказывала первую медицинскую помощь раненым украинским военным и гражданским в Донбассе и отвозила их в больницы. Она находилась в плену более месяца, ее родственники все это время не знали ничего о ее местонахождении и состоянии.
- О возвращении Паевской в Украину сообщил президент Украины Владимир Зеленский 17 июня, никаких подробностей он не раскрыл. На следующий день парамедик записала видеообращение, в котором поблагодарила Зеленского за организацию обмена
- Мурад Саидов, заместитель представителя главы Чечни, был задержан в аннексированном Крыму в 2019 год по подозрению в вымогательстве. Задержание произошло в ресторане в городе Саки, после анонимного звонка в полицию о драке в заведении. Как сообщалось в публикации, приехавшие на вызов правоохранители обнаружили вооруженных людей, избивавших чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. По данным источника радиостанции, причиной конфликта стал отказ Алиева на требование Саидова передать ему долю в бизнесе. Также, согласно публикации, у задержанных было изъято стрелковое оружие и боеприпасы. Из СИЗО Саидов был отпущен в апреле - под подписку о невыезде.
В Крыму сообщили о пожаре на нефтедобывающей платформе
На одной из нефтедобывающих платформ "Черноморнефтегаза", по которым, как заявили накануне власти аннексированного Россией Крыма, нанесли удар украинские военные, начался пожар.
Как рассказала "Интерфаксу" сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, огонь ночью подошёл к скважине, справиться с возгоранием пока не удалось. Она также сообщила, что семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их поиск продолжается.
Накануне днём глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что украинские военные нанесли удар по трём буровым платформам "Черноморскнефтегаза". На них, по его словам, в общей сложности находились 109 человек, пятеро получили ранения, еще семь человек пропали. Добыча на платформах приостановлена. Возбуждено уголовное дело.
Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам никак не прокомментировала.
Россия захватила украинские буровые платформы в Чёрном море в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.
Пермским студентам угрожали отчислением за ролик об ЛГБТ+
Редакторов издания "Ё-медиа" из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) заставили написать объяснительные из-за видео с опросом об отношении к ЛГБТ+. Студентам угрожали отчислением. Об этом сообщают журнал DOXA и пермский портал 59.ru.
В видеоролике, опубликованном в паблике "Ё-медиа" во "ВКонтакте, студентов и преподавателей вуза спрашивают об их отношении к ЛГБТ+, о важности Месяца гордости и о дискриминации представителей сообщества в России. Опрос проходил на территории университета. У поста с видео был дисклеймер о возрастном ограничении 18+.
По данным источника DOXA в университете, через три часа после публикации ролика редакторов "Ё-медиа" вызвали к проректору по молодёжной политике Елене Малковой. Студентов предупредили, что их могут обвинить в пропаганде "нетрадиционных ценностей" среди детей. Предупреждение обосновали тем, что "в университете могут присутствовать несовершеннолетние — например, школьники, желающие поступить в вуз или лицей при нём, а также студенты колледжей при ПГНИУ".
Редакторов "Ё-медиа" заставили написать объяснительные. По словам источника 59.ru, на встрече со студентами присутствовал директор Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной среде, который акцентировал, что размещение такого ролика — "прямая заявка на отчисление из университета".
От редакторов "Ё-медиа" потребовали удалить видеоролик и убрать упоминание ПГНИУ из названия паблика. Источник DOXA отметил, что случаи удаления постов по требованию Малковой были и раньше. При этом "Ё-медиа" является добровольным студенческим объединением и не входит в структуру вуза.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Июнь называется Месяцем гордости, когда представители ЛГБТ+ всего мира отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
- С 2013 года в России действует закон о "гей-пропаганде", запрещающий "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних. За "гей-пропаганду" гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей.
Выживших срочников с «Москвы» хотят вновь отправить на войну
Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" срочников утверждают, что их сыновей вновь собираются отправить в зону боевых действий. Об этом пишет "Новая газета. Европа" со ссылкой на обращение родственников матросов в военную прокуратуру, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека.
В нём говорится, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям. 49 матросов, переживших гибель крейсера "Москва", сейчас находятся на сторожевом корабле "Ладный", который, как предполагается, 30 июня собираются привлечь к участию в "спецоперации". Сам сторожевой корабль, указывают авторы обращения, находится в эксплуатации более 30 лет, нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.
Родители срочников требуют не отправлять их сыновей в зону боевых действий. "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в специальной военной операции на крейсере «Москва», получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", - говорится в обращении.
- Крейсер "Москва" затонул 13 апреля. Киев утверждает, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара.
- Родственники некоторых членов экипажа "Москвы" до сих пор не знают о судьбе свои близких. Минобороны России лишь однажды отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих. Хотя родители матросов со слов сыновей рассказывали о не менее чем 40 погибших.
- Президент России Владимир Путин утверждал, что к участию в "спецоперации" не привлекаются военнослужащие-срочники. Однако известно, что в экипаже "Москвы" срочники были, это признало само командование.
- В начале июня стало известно, что Минобороны официально признало членов экипажа "Москвы" "участниками специальной военной операции". При этом российские власти пока так официально и не объявили, что сам крейсер принимал участие в войне с Украиной.
Ярослав Качиньский покинул пост вице-премьера Польши
В Польше глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский покинул посты вице-премьера правительства и главы комитета по нацбезопасности и обороне.
По словам Качиньского, его отставку уже приняли премьер-министр Матеуш Маровецкий и президент Анджей Дуда.
Преемником Качиньского на обеих должностях станет министр обороны Мариуш Блащак.
В разговоре с польскими СМИ лидер "Права и справедливости" сказал, что намерен посвятить освободившееся время работе в партии и подготовке к парламентским выборам.
Ярослав Качиньский – брат-близнец президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском весной 2010 года. После смерти брата Ярослав Качиньский баллотировался на пост президента, но проиграл Брониславу Комаровскому. Больше политик свою кандидатуру на выборах не выставлял.
"Право и справедливость" Ярослав Качиньский возглавляет с 2003 года. В 2006–2007 годы занимал должность премьер-министра. Его партия выигрывала парламентские выборы в 2015 и 2019 годах. В Польше Качиньского считают самым влиятельным политиком и "серым кардиналом".
Москва предлагает провести Женевские дискуссии в «более нейтральном месте»
Москва может потребовать изменить место проведения Женевских дискуссий. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями дискуссий. Встреча с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС прошла в онлайн–режиме.
«С российской стороны подчеркнута деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии, создающих серьезные препятствия для нормального функционирования Женевского формата. В нынешних условиях объективно встает вопрос о необходимости переноса заседания из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место», – сказано в заявлении российского МИДа.
В Москве утверждают, что решение отложить запланированный на март 56-й раунд Женевских дискуссий было принято сопредседателями в одностороннем порядке без консультаций с государствами-участниками.
В заявлении МИДа также говорится о «попытках стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ». В Москве считают, что в этих условиях приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы (документ, по версии РФ, должны заключить Грузия и самопровозглашенные республики – Абхазия и Южная Осетия), а также запуск процесса делимитации де-факто границ (между Грузией и этими республиками).
«Без решения этих принципиальных вопросов цели обеспечения устойчивого мира и стабильности в Закавказье не достичь», – сказано в заявлении.
Отметим, что ранее сопредседатели Женевских дискуссий посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. В Абхазии выразили надежду на проведение очередного раунда дискуссий в июне, в Южной Осетии заявили, что «для проведения 56-го раунда Женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий».
Европейские страны готовы вернуть в строй угольные электростанции
Самые крупные европейские потребители российского природного газа разрабатывают планы возобновления работы угольных электростанций как резервного варианта в случае резкого сокращения или прекращения поставок российского природного газа. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В понедельник правительство Нидерландов объявило об отмене ограничений на производство электроэнергии угольными электростанциями и об осуществлении первого этапа плана борьбы с энергетическим кризисом. По данным Reuters, Италия может ввести в действие чрезвычайный энергетический режим после того, как в понедельник российский Газпром объявил о том, что запросы Италии о поставках природного газа будут выполнены лишь частично. Крупнейший европейский потребитель российского природного газа Германия сообщила о готовности возобновить работу угольных электростанций, многие из которых были законсервированы и должны были быть демонтированы в недалеком будущем. Министр экономики Германии Питер Хабек назвал это решение "болезненным", но необходимым, поскольку в случае дефицита природного газа страна может будущей зимой объектом "шантажа на политическом уровне". Правительство Австрии одобрило план перевода электростанции, работающей на природном газе, на уголь.
На прошлой неделе Газпром снизил объемы подачи природного газа по газопроводу "Северный поток-1", настаивая на безотлагательном возвращении ему оборудования для перекачки газа, находящегося на обслуживании на заводе концерна Siemens в Канаде. Представители Германии и Италии заявляют, что Москва использует искусственный повод для сокращения поставок газа.
Пока возобновление работы угольных электростанций рассматривается как запасной вариант , к которому прибегнут, если европейским странам не удастся полностью заполнить хранилища природного газа из-за сократившихся поставок российского газа.
Боррель: Россия совершает преступление, блокируя экспорт зерна из Украины
Россия совершает военное преступление, блокируя украинские порты и не позволяя экспортировать украинское и другие сельскохозяйственные продукты, что может спровоцировать голод в разных частях мира, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель.
"Вы не можете использовать угрозу голода в качестве инструмента войны. Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине в то время, как люди во многих частях мира страдают от голода. Это реальное военное преступление. Я не могу представить, что оно будет продолжаться", - сказал Боррель в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел ЕС.
Газета New York Times называет эти слова одним из самых сильных заявлений прозвучавших из уст западных лидеров по поводу поведения России в войне с Украиной. Россия отрицает свою ответственность за срыв экспорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Африканского союза в понедельник настаивал на том, что российское вторжение в Украину вызвало дефицит продовольствия: "Если бы Россия не начала войну против Украины, не было бы дефицита на рынке продовольствия".
Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
Дмитрий Муратов продал нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за 103 с половиной миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который вел торги. Имя покупателя неизвестно.
Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня.
Дмитрий Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса — за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Как пишут СМИ, это стало самой дорогой продажей нобелевской медали за всю историю премии.
В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
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