«Если цены на топливо растут, что-то надо с этим делать»

Десять дней длится голодовка на площади Свободы в Сухуме активиста Джансуха Адлейба, который требует от властей снизить цены на топливо. Он призвал жителей Абхазии 23 июня выйти на площадь Свободы. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, как они относятся к его инициативе.

– На площади Свободы в Сухуме активист Джансух Адлейба объявил голодовку, которую держит уже десятый день. Он требует от властей снизить цены на топливо, идет сбор подписей. Вы поддерживаете его инициативу?

Леуан Микаа, общественный деятель: Джансух Адлейба, общественный активист, делает большое дело для того, чтобы все общество обратило внимание на эту проблему. Насколько я понимаю, у нас правительство не устанавливает цены на топливо, но оно может регулировать их. Проблема должна быть расследована и парламентом РА, должно быть большое парламентское слушание. Меня удивляет, что парламент РА неактивно включился в этот процесс, потому что эта проблема выявила очень много других проблем, которые существуют в стране. Поэтому здесь ответственность и бизнеса перед обществом, и кризисные ситуации разрешить нужно. И самое главное, чтобы процессы в этих компаниях, которые происходят, были открытыми.

Алхас Кварацхелия: Да, конечно. Буквально только что мы с детьми пошли на площадь Свободы, я подписал. Детям объяснил, что человек объявил голодовку, делает он это ради них, ради наших детей. Дети прониклись. Моему старшему сыну Владиславу 9 лет, когда мы шли, задавал мне уточняющие вопросы, потому что для нашего маленького общества это из ряда вон выходящее событие, когда человек объявляет голодовку. И уже десятый день стоит на своем. Мы всей семьей поддерживаем его.

Девушка: Я поддерживаю. Все отрицательно восприняли повышение цен на топливо. Я подписала, но я считаю, что ничего не изменится. Эта голодовка во вред ему пойдет. Плюс ко всему там появилась оппозиция, и другие люди появились. Если честно, сегодня наше общество не верит ни власти, ни оппозиции.

Дэвид Гобечия: Я полностью поддерживаю инициативу Джансуха Адлейба. Хочу, чтобы каждый гражданин встал с ним рядом и высказал свое слово. Повышение цен на топливо мешает каждому гражданину, это увеличивает цены на все товары и услуги в нашей стране. Это социальный вопрос, это не вопрос топливных компаний, это вопрос власти и правительства. Нужно этот вопрос решить раз и навсегда.

Дмитрий Габелия, член Союза писателей Республики Абхазия: Уважаемого Джансуха Адлейба поддерживаем, поддерживаем его требования. Это наш общий протест. Большое протестное настроение в обществе, и это, естественно, вызвано ростом цен на топливо, которое вызвало рост цен на все продукты, на все товары. И это происходит в то время, когда деятельность государства, направленная на развитие социальной сферы, практически полностью провалена. Мы приходим на площадь к Джансуху Адлейба, чтобы выразить поддержку, и хорошо, что у нас есть возможность в ближайший четверг собраться и выразить всем обществом этот протест (Джансух Адлейба призвал жителей Абхазия 23 июня выйти на площадь Свободы). Если цены на топливо растут, что-то надо с этим делать, что-то предлагать надо обществу. Ни того нет, ни другого нет, ни объяснения нет, ни ответов нет, а цены все растут и растут.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия