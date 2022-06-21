Джансух Адлейба: «Мы топливо не завозим с другого континента»

Голодовка Джансуха Адлейба, который требует от правительства снизить цены на топливо, не достигла результата. Тем временем под петицией в поддержку этой акции и требований подписались уже более восьми тысяч человек. Активист призвал всех неравнодушных граждан прийти на площадь Свободы в четверг утром и поддержать его акцию.

В центре Сухума на площади Свободы десятый день проводит акцию голодовки против повышения цен на топливо Джансух Адлейба. Он требует, чтобы цены были снижены до уровня годичной давности. Прошли встречи в правительстве с участием руководителей топливных компаний, но ситуация не меняется. И на данный момент никакой реакции от тех, к кому он обращается со своими требованиями, нет.

Адлейба считает, что почти за тридцать послевоенных лет руководство Абхазии не смогло вывести страну на путь развития, сегодня от каждого гражданина зависит будущее. Он призвал всех неравнодушных граждан прийти на площадь Свободы в четверг утром и поддержать его акцию, при этом подчеркнул, что выступает только за мирный и законный протест, без штурмов и захвата правительственных зданий. Он категорически против того, чтобы его акцию использовали для неконституционных методов борьбы с властью.

Джансух Адлейба воспитывает шестерых детей, бюджет его семьи очень пострадал от поднявшихся цен на топливо:

«В нашем обществе присутствуют социально и материально незащищенные граждане, у нас очень много инвалидов, пенсионеров, многодетных граждан, которые живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии и кое-как концы с концами сводят. Мировой кризис, военная спецоперация, санкции приводят к тому, что идет подорожание продуктов питания, и плюс ко всему этому бесконтрольный рост цен на топливо влечет за собой неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости. Наше общество крайне возмущено, я сам тоже являюсь многодетным отцом, воспитываю шестерых детей, семейный бюджет сильно ограничен…»

Активист пояснил, что уже обращался через социальные сети к властям с требованием снизить цены на топливо, будучи кандидатом в депутаты, огласил это требование в эфире Абхазского телевидения. А после завершения второго тура выборов, которые он проиграл, буквально на следующий день объявил акцию голодовки и выдвинул премьер-министру Александру Анквабу требование в течение трех суток спустить цены на бензин до уровня цен годичной давности:

«Встреча с Анквабом не состоялась, он сказал, что занят и поручил встретиться со мной вице-премьеру и министру экономики. Присутствовали четыре топливные компании, не было пятой топливной компании – «Роснефти». Состоялась встреча, речь шла о том, что мэр города договорился с ними, что мне предоставят пакет документов от «а» до «я»: закуп, транспортировка, растаможка, транспортные расходы, все договора, все соглашения, всю юридическую документацию с прошлого года на сутки, чтобы мой юрист мог ознакомиться с этими документами, чтобы рассеять сомнения не только мои, но и нашего общества.

– Что они вам ответили?

– Что они готовы, но им тоже понадобится время, просили меня остановить акцию голодовки, на что я не согласился. Сейчас говорят, что готовы предоставить документы, но лично в руки не дают, приглашают в разные организации: в таможенный комитет, в офисы топливных компаний, к министру экономики ознакомиться со всеми юридическими документами. Такую готовность они проявляют».

Объясняя гражданам логику поднятия цен на топливо, правительство говорит, что они растут из-за роста цен в России. Джансух Адлейба своим протестом выражает недоверие к этим аргументам со стороны общества, потому что в России цены на десять и более рублей ниже, чем в Абхазии:

«Мы топливо не завозим с другого континента, оно океан не переплывает, на баржах не привозим, пытаемся понять, в чем загвоздка? В предыдущие годы бензин и дизель стоили значительно дешевле (чем в России), а на сегодняшний день они стоят дороже.

– Сколько сегодня стоит дизель и сколько стоит бензин 92-й в России?

– От 10 до 15 рублей дешевле. Мы понимаем, что каждый год происходит инфляция на 10-12%, но то, что здесь происходит, общество не может пережить, понимаете? 92-й бензин стоит сегодня 56-57 рублей, дизель стоит сегодня 65 рублей. Это космическая цена для Абхазии, у нас сельское хозяйство на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. В период пахотно-посевных работ стоимость дизеля увеличилась на 30%. Оно и так было нерентабельным, теперь оно вообще не имеет никаких шансов на развитие. Это очень плачевно будет сказываться на нашей стране».

Экс-депутат парламента Натали Смыр прокомментировала «Эху Кавказа» акцию Джансуха Адлейба и выразила ему благодарность за самоотверженный поступок для общего блага:

«У нас произошла подмена понятий, чиновники – это слуги народа, которым мы все платим заработную плату из наших налоговых отчислений. Но на практике получилось, что народ должен обслуживать чиновников и их личные интересы. Нетерпимость к такой несправедливости и целенаправленное бездействие чиновников в столь значимых для общества вопросах и спровоцировали действия со стороны Джансуха».

Натали Смыр считает, что «говорить об обоснованности повышения цен очень сложно. Для начала необходимо предметно разобраться в некоторых вопросах. Например, почему ценообразование на бензин марки АИ-95 отпустили в «свободное плавание», а до этого она регулировалась? Новый механизм ценообразования, как показала ситуация, не реагирует быстро на изменение цены на рынке. Министр экономики заявила, что наши топливные компании не могут снизить цену, так как они приобрели топливо по высокой цене».

Аргументы правительства не убеждают и не вызывают доверия, продолжила экономист:

«Общество не может верить людям, которые занимают высокие посты и имеют отношение к бизнесу, который регулируется их ведомством. И у людей обоснованно появилось мнение, что весь этот спектакль с ростом цен связан с появлением новой сети АЗС в республике. На двух креслах усидеть сложно, необходимо выбирать: либо ты работаешь на народ, занимая кресло чиновника, либо идешь в бизнес и работаешь на себя. Нельзя одновременно руководить и заниматься бизнесом. И потом, я бы не исключала тот момент, что в этой истории с ценами на топливо может присутствовать и корпоративный сговор».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия