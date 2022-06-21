(Не)избирательность грузинской границы

В Грузию не впустили еще одну российскую активистку. Вслед за блогером Инсой Ландер накануне во въезде было отказано и участнице группы Pussy Riot Ольге Борисовой. В МВД Грузии пока о причинах отказа ничего не заявляют.

Ольга Борисова летела в Тбилиси из Амстердама. Она возвращалась из европейского тура Pussy Riot, который был организован в поддержку украинцев, пострадавших от войны. В Тбилиси, который сейчас Ольга называет своим домом, она не была полтора месяца. Здесь у нее арендованная квартира, которую она продолжала оплачивать, находясь в отъезде. Здесь же ее должен был встречать ее парень. Впрочем, проходя паспортный контроль, рассказывает участница Pussy Riot, ее паспорт, судя по всему, вызвал какие-то вопросы у сотрудников.

«(Работница паспортного контроля) сделала фотографию моего паспорта и отправила кому-то в WhatsApp. Мы долго стояли, ждали, видимо, ответа от кого-то, потому что она все время проверяла телефон. А потом подошел полицейский и спросил: «Вы Ольга Борисова? Пойдемте». Потом: «Подождите здесь, вас позовут». В итоге около получаса я ждала, никто не задавал мне никаких вопросов. Потом снова вышел полицейский и говорит: «Вам отказано, пойдемте на самолет».

Ольгу посадили на тот же самолет, которым она прилетела, и тем же маршрутом – через Стамбул – отправили обратно в Амстердам. Причин отказа при этом ей никто не объяснил. Самой участнице Pussy Riot сложно найти объяснение произошедшему.

«Я боялась, что меня отправят в Россию, это было бы довольно опасно для меня. Вообще, в целом очень грустно, потому что дом у меня в Тбилиси, там мои друзья и мой парень, которого я давно не видела. Сейчас же получается, что у меня нет дома. Я не думаю, что это какая-то пророссийская история. Думаю, что просто они в целом избегают таких кейсов. Я очень надеюсь, что через какое-то время я снова попробую въехать и меня впустят».

Позже в Twitter Ольга Борисова написала, что некий человек по имени Игорь Бендега, со стороны которого она подвергалась травле, обратился в грузинскую погранслужбу, заявив, что Ольга имеет отношение к терроризму. И к нему, пишет участница Pussy Riot, в Грузии, видимо, прислушались.

В МВД Грузии «Эху Кавказа» на момент подготовки материала так и не дали информации по поводу причин отказа во въезде россиянке.

Алеко Цкитишвили из Центра по правам человека говорит, что, с одной стороны, десятки тысяч граждан РФ беспрепятственно попадают в Грузию, что вызывает опасения в грузинском обществе, но с другой, когда речь идет об активистах или журналистах из России, оказавшихся под угрозой на родине после начала войны в Украине, – им отказывают во въезде. И так происходит не первый раз.

«По какому-то избирательному принципу блокируют именно тех граждан, которые нуждаются в помощи. В этом случае необходимо учитывать ряд факторов в индивидуальном порядке. Впрочем, происходит, как мы видим, наоборот. Похоже, что действия [грузинских] государственных органов совершаются при сотрудничестве [с российскими]. Есть видеообращения и представителей народов Северного Кавказа, которых именно из-за их этнической принадлежности блокируют и не пропускают на КПП. Здесь также имеет место какой-то избирательный подход, видимо, существуют определенные инструкции. Не знаю, руководит этим процессом СГБ, Гарибашвили или Иванишвили, откуда исходят эти приказы, нам, правозащитным организациям, не очень понятно», – говорит Алеко Цкитишвили.

По различным оценкам, после начала войны в Украине из России предпочли уехать до 300 тысяч граждан. Грузия стала одним из популярных мест для переезда людей, несогласных с политикой российских властей, и прежде всего – из-за географической близости и безвизового режима для россиян.