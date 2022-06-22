Комиссия Конгресса: Трамп пытался изменить результаты выборов

Во вторник в Конгрессе США прошло четвертое заседание специального комитета Палаты представителей, расследующего события 6 января 2021 года когда толпа сторонников Дональда Трампа, ворвалась в помещение Конгресса в попытке сорвать сертификацию результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Главным объектом внимания законодателей были попытки Дональда Трампа и людей из его окружения убедить официальных лиц в нескольких ключевых штатах не утверждать результаты, свидетельствующие о победе Джо Байдена. Комитет представил аудиозапись телефонного звонка, во время которого Дональд Трамп призывал Госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти 11780 голосов", которых Трампу не хватало для победы. "Почему ты не хочешь найти верный ответ, Брэд, вместо того, чтобы говорить, что цифры точны?" - задает вопрос Дональд Трамп. Как заявил на слушаниях Раффенспергер, после отказа сфальсифицировать результаты, в его адрес прозвучало большое количество угроз и требований уйти в отставку.

Расти Боуэрс, спикер Палаты представителей законодательного собрания Аризоны рассказал о том, что адвокат Трампа Руди Джулиани попросил его создать комитет для расследования информации о фальсификации выборов с целью назначения альтернативного списка выборщиков, которые бы отдали свои голоса за Дональда Трампа. По словам Боуэрса, он отверг эту просьбу после того, как он не получил от Джулиани ни одного свидетельства нарушений процедуры голосования и подсчета голосов.

На слушаниях была представлена переписка помощника сенатора-республиканца Рона Джонсона, близкого президенту Трампу и помощника вице-президента Майка Пенса, в которой накануне утверждения результатов выборов Конгрессом помощник сенатора спрашивает готов ли вице-президент принять альтернативный список выборщиков, который проголосует за Дональда Трампа. Помощник Пенса ответил отказом. Попытку создать альтернативный список выборщиков подтвердила глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл, которая сообщила о том, что с ней с подобным предложением обратился советник Трампа Джон Истмэн.

"Каждое из этих усилий перечеркнуть результаты выборов серьезно и заслуживает внимание как Конгресса, так и генеральной прокуратуры", - заявила заместитель председателя специального комитета Лиз Чейни. По ее словам, Дональд Трамп "лично" оказывал давление на официальных лиц в разных штатах с целью повлиять на исход выборов.

Дональд Трамп настаивает, что он не совершил никаких незаконных акций в контексте событий 6 января и продолжает настаивать на том, что его лишили победы на президентских выборах в результате фальсификаций. Многочисленные судебные иски сторонников бывшего президента были отвергнуты судами как безосновательные.