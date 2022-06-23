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Александр Анкваб вышел к протестующим

Александр Анкваб вышел к протестующим
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Александр Анкваб вышел к протестующим

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Глава абхазского правительства Александр Анкваб убеждает протестующих, что у него нет бизнеса в Абхазии. Участники акции против повышения цен на топливо ему, судя по всему, не верят.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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