Александр Анкваб вышел к протестующим

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Глава абхазского правительства Александр Анкваб убеждает протестующих, что у него нет бизнеса в Абхазии. Участники акции против повышения цен на топливо ему, судя по всему, не верят.
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Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
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