В Абхазии двух россиян приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.

Ботиева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Синельникову – к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

По информации следствия, Ботиев 7 февраля получил в мессенджере Telegram сообщение от неустановленного лица о месте хранения наркотического средства «метадон». Вместе с Синельниковой он приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта, в количестве 57 полиэтиленовых свёртков, сказано в заявлении прокуратуры.

Сообщается, что Ботиев и Синельникова разместили в различных местах сухумского микрорайона Маяк 11 тайных закладок. В тот же день их задержали. У Ботиева обнаружили 46 свертков с метадоном.

«Осужденные в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме», – сказано в заявлении.