Депутат Самадашвили решила подать в суд на Гарибашвили и Кобахидзе

Депутат парламента Грузии, политический секретарь оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили намерена подать в суд на премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».

Самадашвили возмущена тем, что лидеры «Грузинской мечты» назвали ее «предателем» - премьер-министр сделал это во время выступления в парламенте.

«После выступления Гарибашвили мне звонили из разных посольств и спрашивали, чувствую ли я себя в безопасности. Считается, что объявление кого-либо предателем страны – это поощрение насилия. Мне посоветовали обратиться в суд. То же самое сегодня повторил Кобахидзе. Я хотела бы сообщить общественности, что я решила официально подать в суд на обоих подчиненных Иванишвили.

Я не знаю, в каких норах они будут прятаться в то время, когда этот иск будет удовлетворен, так как суд Иванишвили явно отложит иск на полку. Однако рано или поздно правосудие до них доберется», - написала Самадашвили на своей странице в Facebook.

Выступая с трибуны парламента, 22 июня Гарибашвили назвал «предателями» нескольких представителей оппозиции, среди них и Самадашвили.

«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, то она очень нервничает, поэтому я расскажу о ней. Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила не давать Грузии статус кандидата в ЕС. Надо знать тех, кто является предателем страны!», — заявил Гарибашвили.