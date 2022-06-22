Деполяризация в исполнении «Грузинской мечты»

Язык ненависти и нетерпимость к оппонентам остаются для премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили главным политическим оружием. Его сегодняшнее выступление в парламенте стало демонстрацией крайней поляризации между правящей силой и оппозицией. Между тем деполяризация значится первой в списке условий Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. За два дня до окончательного ответа Брюсселя бывшие президенты и спикеры парламента направили письмо европейским лидерам с просьбой не отделять Грузию от «Ассоциированного трио» и вместе с Украиной и Молдовой предоставить ей статус кандидата.

Оппозиционным депутатам не пришлось долго ждать повода для выражения недовольства результатами работы, проделанной правительством за прошедший год. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подготовивший отчет для депутатов парламента, с самого начала выступления сказал такое, что заставило оппонентов, особенно лидера фракции «Нацдвижения» Хатию Деканоидзе, прервать его репликой прямо из депутатского кресла. Отказ Еврокомиссии в предоставлении Грузии в настоящий момент статуса кандидата в ЕС премьер преподнес как сбывшуюся заветную мечту.

«Еврокомиссия 17 июня приняла историческое решение – долгожданная всеми запись появилась в официальном документе. Еврокомиссия обратилась к Европейскому совету в виде рекомендации…», – но дальше из-за протеста оппозиционера Хатии Деканоидзе Гарибашвили не смог продолжить речь. Около двух минут ее не могли успокоить ни спикер Шалва Папуашвили, ни приставы. Прервавший речь премьер-министр проявил «заботу».

«Лекарства нет у вас? Принесите ей, успокойте как-нибудь», – с иронией обратился к приставам глава правительства.

Вся его последующая речь содержала хорошо знакомые общественности утверждения о том, что Грузию наказывают из-за того, что она не ввязалась в войну, а Украине и Молдове предоставили статус потому, что там идет война.

Ираклий Гарибашвили вспомнил и российско-грузинскую войну 2008-го, снова пошли фразы, вызывающие ярость «Нацдвижения» и его сторонников о том, что тогда президент Михаил Саакашвили сдал России грузинские территории, а чиновники его правительства бежали из страны, как трусы. Иногда прерывая свою речь, премьер отвечал на гневные реплики оппозиционных депутатов:

«Ты не кричи, сиди спокойно… Вы – убогие сторонники маньяка». Особую «презентацию» устроил премьер-министр Ираклий Гарибашвили депутату «Лело» Саломе Самадашвили:

«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, она очень нервничает, зная, что я должен перейти к ней. Госпожа Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила, чтобы Грузии не дали статус кандидата. Знайте в лицо изменника родины!» Успел премьер-министр Гарибашвили обозвать сумасшедшей и оппозиционного депутата Тако Чарквиани.

Оппозиция недоумевала, зачем нужно было сейчас прибегать к такой риторике, когда в рекомендациях Еврокомиссии первым пунктом, необходимым для получения статуса, значится вопрос деполяризации в стране. Ведь остался маленький, но все же шанс получения 24 июня на саммите Евросовета статуса кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной и Молдовой, – правда, с условием, что выдвинутые Еврокомиссией рекомендации в пакете «европейские перспективы» Тбилиси выполнит в ближайшем будущем.

На это рассчитывает четвертый президент Георгий Маргвелашвили. Сегодня он передал послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю письмо с просьбой не отделять Грузию от «Ассоциированного трио». Письмо вместе с Маргвелашвили подписывает и находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили, а также бывшие спикеры парламента – Акакий Асатиани, Нино Бурджанадзе, Давид Усупашвили.

По словам Георгия Маргвелашвили, действующий спикер парламента Шалва Папуашвили и президент Саломе Зурабишвили отказались от этой идеи. Он же считает, что в Брюсселе не должна остаться незамеченной широкомасштабная акция грузинского общества за евроинтеграцию страны и совместное письмо бывших лидеров Грузии. Обозначил Маргвелашвили и задачи для правящей «Грузинской мечты»:

«Думаю, нужно отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу и освободить гендиректора ТВ «Мтавари» Нику Гварамия. Вот если мы предстанем с этим пакетом до 24 июня, даже в такой форс-мажорной ситуации остается еще шанс все исправить».

Но ответ председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в корне зарубил чаяния четвертого президента.

«Когда ты хочешь выдать замуж свою дочку, никому не говоришь: возьми в жены мою дочку-уродку. Вот именно об этом говорится в письме Маргвелашвили: «Может, возьмете в жены нашу уродливую дочку?» Но мы – не уродливая дочка, поэтому под этим не подпишемся», – заявил Ираклий Кобахидзе.

Риторика представителей власти так возмутила президента Саломе Зурабишвили, что она созвала брифинг, сообщив, что намерена отправить новые письма европейским лидерам. Она не скрывала возмущения и недоумения от заявлений в парламенте:

«Думаю, все, кто сегодня услышал это, оторопели. Я в недоумении, я хочу отправить другое послание для Брюсселя. О том что все, что (было в парламенте), – это не Грузия, это не воля грузинского населения. Я не знаю, что это собой представляет, делается это умышленно или нет. У меня на это уже нет ответа».

По словам Саломе Зурабишвили, в Брюсселе ждали от власти других заявлений, конструктивных, о готовности следовать всем рекомендациям. Она решила в последующие шесть месяцев пользоваться правом вето на все законы, которые будут противоречить рекомендациям европейских партнеров. Хотя, по существующему закону, большинству «Грузинской мечты» в парламенте президентское вето не будет помехой.

Мало кто сомневается теперь, что 24 июня Грузия не получит статуса и что ситуация может вновь обернуться уличными акциями протеста и неповиновением, о чем еще 20 июня говорили организаторы акции «Домой, в Европу».