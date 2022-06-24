Был ли продан парк в Агудзере?

На территории известного агудзерского парка, который является объектом культурного наследия и был посажен известным абхазским меценатом Николаем Смецким в 1904 году, началась расчистка участка под строительство гостиницы. Местные жители вторую неделю протестуют против варварской вырубки деревьев и застройки территории, расположенной в зоне береговой линии, которая именуется «красной». Закон запрещает капитальное строительство на расстоянии двухсот метров от берега моря. Жители поселка Агудзера создали петицию, которую подписали на данный момент 1580 человек. О том, кому принадлежит участок земли под застройку, существуют разные мнения: глава администрации пос. Агудзера Аслан Барателия уверяет, что это частное владение, а старейший сотрудник гулрыпшского Физико-технического института Александр Чамагуа объясняет, что вся территория парка по документам остается за институтом и никому в частное владение не передавалась. Сегодня мы связались с Александром Чамагуа.

– Александр Хаджаратович, я хотела бы вас спросить по поводу агудзерского парка. У вас народ протестует против вырубки деревьев и застройки зоны парка. Вы не могли бы рассказать, что у вас там происходит?

Мы не знаем, какой проект у них, какая территория, они начали расчистку и не знают, какую территорию занимают. Поэтому, что можно сказать, если задача не определена?

– Вопрос пока неопределенный, нам не показали документы, и мы не знаем, какой проект у них, какая территория, они начали расчистку и не знают, какую территорию занимают. Поэтому, что можно сказать, если задача не определена? Если бы мы знали, какие границы этого участка, тогда можно было бы что-то сказать. Фактически территория парка по всем документам, которые сегодня имеются, принадлежит Физико-техническому институту, а он входит в Академию наук. Территория парка не была передана администрации района, видимо, администрация района разрешила некоторым строить, не знаем. Территория зачищается, но, если нет хозяина, как можно территорию зачистить? Люди написали обращение к президенту, к парламенту, к высшим органам государственной власти, чтобы они выяснили ситуацию и разобрались, это правомочно или нет? Я ничего не могу вам сказать, не зная, на основании каких документов происходит это действие.

– Каково ваше личное отношение к вырубке этих деревьев, к застройке этой территории?

– Мое видение, что все должно быть на законных основаниях. Парк должен оставаться парком, набережная должна быть доступна народу. Если там хотят построить какое-то здание или гостиницу, этот вопрос можно решить без ущерба для парка и населения Агудзеры. Нерешаемых вопросов нет, я не могу сказать, кто-то это купил или не купил, потому что меня никто не спрашивал, как жителя Агудзеры. Я к нему, как житель Агудзеры, отношения не имею, документов я не видел никаких, кроме того, что имеется в институте. Я работаю в институте, я видел документы с подписями, по ним парк находится в ведении института.

– Что говорят гражданам, которые возмущаются этой вырубкой и застройкой, власти поселка Агудзера? Какое-то у них есть объяснение происходящему?

СФТИ никакой земли не продавал, он продавать землю не имеет права, и он никаких действий не делал. Я работаю в СФТИ уже 55 лет, очень обидно, когда на нас грязь льют

– Когда люди там собрались, я тоже присутствовал. Глава администрации сказал, что территория продана институтом. Я возразил ему, что он неправду говорит. Документов о том, что институт продал эту территорию, нет у него. Если СФТИ продал этот участок, то должен быть документ о том, что он продал или передал другому, но таких документов не существует. А он (глава администрации Аслан Барателия) повторил по телевидению на второй день, что СФТИ продал. Но в СФТИ нет никаких документов о том, что эта земля или это строение проданы. Безосновательно говорить никто не имеет права. СФТИ никакой земли не продавал, он продавать землю не имеет права, и он никаких действий не делал. Я работаю в СФТИ уже 55 лет, очень обидно, когда на нас грязь льют.

– В чем вас обвиняют?

– Что значит «институт продал землю»? Разве это не оскорбление, не унижение имиджа института? Надо разобраться в кабинете документально, кто, что, кому и зачем передал? Я не против того, чтобы в пользу народа решался вопрос, а не лично какого-то Чамагуа, или Хагба, или бог знает кого.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия