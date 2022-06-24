В Тбилиси в собственном автомобиле расстреляли бизнесмена

В Вакийском районе Тбилиси убит мужчина, по данным СМИ, это известный бизнесмен, 53-летний Леван Качарава, один из основателей финансовой группы Silk Road.

В МВД уже подтвердили, что по факту начато следствие по статье 108 УК - умышленное убийство, и 236 – незаконное приобретение, хранение, ношение оружия.

Качарава расстреляли, когда он передвигался в собственном автомобиле в районе Багеби, по трассе, ведущей в дачный поселок Цхнети, пишет агентство «Новости-Грузия». По машине было выпущено около 20 пуль. Мужчина скончался на месте. Стрелявшие скрылись с места преступления.

Леван Качарава основал группу Silk Road в 1995-1996 годах вместе с бизнесменом Георгием Рамишвили, и был в ней членом Наблюдательного совета. В те же годы Silk Road Group расширила свой бизнес и учредила банк.

В 2006 году Качарава отделился от группы Silk Road и основал группу компаний «Multiplex», основными сферами деятельности которой являются энергетика и логистика.

В разное время бизнесмен спонсировал партии власти - как «Единое национальное движение» (2012 г.), так и «Грузинскую мечту» (2017 г.).

По данным госреестра, Леван Качарава владел акциями около 20 компаний. Кроме того, согласно данным Transparency International Georgia, в 2008 году он был одним из участников непрозрачного процесса приватизации Тбилисской водораспределительной компании (GWP).