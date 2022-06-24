Шота Дигмелашвили: Мы не разойдемся, пока не распадется олигархия!

Лидер движения «Позор» Шота Дигмелашвили объявил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси о своих планах на ближайшие дни после того, как потребовал отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и дал правительству на это недельный срок.

По словам Дигмелашвили, на следующей неделе движение переместится в регионы, а еще через неделю все вместе двинутся в Тбилиси и протест не разойдется, пока не добьется своей цели, пишет грузинская служба Радио Свобода.

«Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше, чем сегодня, чем мы были 20 июня, и покажем гнев грузинского народа. До этого мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждое село. Мы убедим народ, в чем состоит путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется», - заявил Шота Дигмелашвили.

В конце его выступления собравшиеся на Руставели люди скандировали «Уходи!».

На проспекте Руставели собрались люди, недовольные деятельностью правительства, которые считают, что правительство не приложило достаточных усилий для интеграции Грузии в Евросоюз.