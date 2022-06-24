Тбилиси слезам не верит. И протестует

Грузия упустила исторический шанс или достигла заветной цели? Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня назвал победой решение лидеров ЕС предоставить Грузии не статус страны-кандидата, а признать ее европейскую перспективу. Глава правительства публично обещал выполнить все 12 требований Брюсселя и предложил оппозиции начать с первого пункта – покончить с поляризацией. Впрочем, оппоненты ждали от премьер-министра совсем других заявлений, а гражданский сектор еще больше убедился в необходимости уличной протестной активности.

«Мы сделаем все для того, чтобы покончить с поляризацией. Это наша добрая воля, объявленная публично», – заверил журналистов премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге, посвященном решению лидеров ЕС о признании европейской перспективы Грузии вместо предоставления ей статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Чтобы добиться большего, Тбилиси до конца года должен выполнить 12 требований Брюсселя. Первым пунктом в этом списке значится деполяризация – искоренение радикального противостояния между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционными силами.

Журналисты, пришедшие на брифинг, и аудитория, следящая за выступлением премьер-министра в прямом эфире, не могли отделаться от мысли, что лучше бы эти слова о готовности следовать рекомендациям Брюсселя глава правительства произнес хотя бы вчера. Впрочем, Ираклий Гарибашвили «прокололся» на первом же вопросе. Его дальнейшие ответы только укрепили впечатление, что его позиция, как и позиция «Грузинской мечты», не претерпела изменений. Просто слова другие, «негрубые», как выразился сам Гарибашвили. А это значит, что, если бы не «Грузинская мечта» и ее основатель Бидзина Иванишвили, неизвестно, где была бы сейчас Грузия, естественно, в худшем смысле этого слова. Что Иванишвили спас Грузию от «диктатора» Михаила Саакашвили, что он и его чиновники бежали из страны во время российско-грузинской войны в 2008 году.

«Какого политика вы видели тогда погибшим на войне? Наша армия, наши солдаты героически жертвовали собой, а политиков мы видели распластавшимися на земле. Не хотел еще раз говорить об этом, но все-таки напомню всем», – сказал Гарибашвили.

Для грузинского премьер-министра, как и остальных представителей правящей «Грузинской мечты», излюбленный прием – уничижительно вспоминать при каждом, даже не самом удобном случае видеокадры, на которых президент Михаил Саакашвили, посещая город Гори в дни августовской войны, во время начала российской воздушной атаки падает на землю и на него наваливается охрана. Там же Ираклий Гарибашвили напомнил журналистам: все, что он думает о радикальной оппозиции, ее деструктивных, по мнению партии власти, планах развязать войну в стране, он уже сказал в более жесткой, а по оценкам оппозиции, циничной форме в парламенте 22 июня.

Сегодня же премьер-министр обещал уточнить у руководства ЕС, что имеется в виду под деолигархизацией. По мнению лидеров партии власти, олигархами являются Михаил Саакашвили, а также бывший министр обороны, а ныне владелец ТВ «Формула» Давид Кезерашвили. Что до основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, глава правительства настоятельно рекомендует рассматривать его только в следующем ключе:

«Господин Бидзина Иванишвили является самым большим меценатом, который когда-либо был у страны и который более 20 лет помогает своей родине. Полученные в зарубежных странах доходы и финансы он посвятил стране».

Потому правящая сила, как сообщил премьер-министр, собирается и дальше быть рядом с ним. И сам Гарибашвили не намерен подавать в отставку, потому что предоставленную ЕС перспективу считает заслуженным достижением и положительным итогом усилий его правительства.

Другие представители правящей силы, в том числе спикер парламента Шалва Папуашвили, продолжали в более жесткой форме обвинять оппозицию в деструктивных действиях и обещали жесткое реагирование в случае нарушения закона на запланированной на сегодня проевропейской акции, организованной представителями НПО, оппозиции и гражданского сектора.

Смягчение тона со стороны премьер-министра оппоненты власти расценили не иначе как попытку сбавить протестный накал общества, чтобы сегодняшняя манифестация у парламента не оказалась такой же масштабной, как митинг 20 июня, организованный движением «Позор» («Сирцхвилия»).

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, как и другие оппозиционеры, призвали сегодня общество не верить обещаниям «Грузинской мечты»:

«Премьер-министр и правительство фактически признали, что они выбирают олигархию. Они должны были сказать обществу, что они берут ответственность за эту катастрофу и, как мы все ожидали, должны были заявить о своей отставке. Премьер-министр и правительство, которые дали потерять Грузии европейскую перспективу, должны уйти в отставку. И это было бы первым шагом со стороны власти в направлении деполяризации».

Полной уверенности в том, что «Грузинская мечта» будет следовать рекомендациям Брюсселя, нет, судя по всему, и у президента Саломе Зурабишвили. Накануне она обратилась к европейским лидерам лишь от своего имени и от имени грузинского народа.

«Вы можете рассчитывать на меня, вы можете рассчитывать на грузинский народ, и я хочу верить, что мы можем рассчитывать на то, что правительство предпримет все необходимые шаги», – сказала европейским лидерам Саломе Зурабишвили.

В течение дня организаторы сегодняшней проевропейской акции держали в секрете требования, которые они намерены вечером предъявить правительству, говорит один из лидеров движения «Позор» Георгий Мжаванадзе:

«Мы от власти больше не будем требовать выполнения этих рекомендаций, это будет наивно с нашей стороны. Нам придется по-другому бороться для достижения европейских целей, чтобы в течение шести месяцев страна смогла провести реформы и получить статус. В условиях «Грузинской мечты» нам не представляется это возможным. У нас сегодня на акции будет конкретное требование».

Сегодня же грузинские общественные деятели и представители различных профессиональных кругов призывали власть прислушаться к мнению грузинского народа, большинство которого выступает за европейскую интеграцию страны. Несмотря на то, что у Тбилиси от Брюсселя есть четко расписанная дорожная карта по получению статуса страны-кандидата на членство в ЕС, у грузинских наблюдателей нет твердой уверенности в том, что в условиях правления «Грузинской мечты», даже под общественным давлением, страна сможет выполнить эти требования до конца года.