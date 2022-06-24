Москва уличила Европу в подготовке войны против России

Москва видит в результатах саммита ЕС, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в члены блока, признаки подготовки войны против России. Глава внешнеполитического ведомства страны сравнивает с нацистами уже всю Европу, а российское Минобороны заявило о намерении повысить боеготовность – как свою, так и союзной Беларуси.

Европейские страны объединяются для войны с Россией, – так в Москве отреагировали на саммит ЕС в Брюсселе, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз и обсудили дальнейшую санкционную политику в отношении России. При этом главный дипломат Москвы Сергей Лавров сравнил европейское единство с альянсом под руководством нацистской Германии в годы Второй мировой:

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас так же, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету – войны с Российской Федерацией».

При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва будет «реально смотреть на поведение Европейского союза» и «следить за реальными шагами», которые предпримет Брюссель, а также Украина и Молдова после предоставления им кандидатского статуса:

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется в обозримой или долгосрочной перспективе».

Лидеры ЕС по итогам саммита договорились, что блок будет продолжать поддерживать Украину, в то же время усиливая санкции против России с целью прекращения войны. Также Евросоюз до конца нынешнего года предоставит Украине финансовую помощь в размере до 9 млрд евро. Страны блока продолжат поддерживать Украину и оружием.

Отдельный пункт – энергетическая безопасность. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны Европы должны сформировать единый блок, чтобы вместе преодолеть зависимость от российских энергоносителей в как можно более короткие сроки:

«Мы все вместе очень и очень тщательно подготовились к непростым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Именно поэтому мы не только ввели санкции на самом раннем этапе в отношении угля и нефти, но и предприняли все меры по развитию инфраструктуры таким образом, чтобы мы могли также импортировать газ, например, из других стран. Это усилия, которые сейчас должны быть еще более ускорены. Есть только один способ пройти через это – всем вместе. Мы должны сформировать энергетический блок. Если мы будем делать это по отдельности, мы все пойдем ко дну по отдельности. Поэтому сейчас Еврокомиссия должна претворить в жизнь то, над чем мы работаем в течение последних месяцев».

К слову, по данным немецкой прессы, власти Германии всерьез рассматривают возможность национализации участка трубопровода «Северный поток-2», который находится во внутренних водах страны. Если Берлин пойдет на этот шаг, то трубу можно будет отрезать от остальной части и подключить к плавучему терминалу СПГ. Но германские власти справедливо опасаются, что в качестве ответного шага под национализацию могут попасть немецкие компании, находящиеся в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что в Москве подождут официальной позиции Берлина, прежде чем реагировать:

«Наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов, с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям. Если они действительно обсуждаются. Но опять же, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверным».

А вот что касается прогнозов российского министра иностранных дел, то Москва, судя по всему, уже вовсю готовится к глобальной войне. Во всяком случае, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о необходимости повышения обороноспособности. Причем не только России, но и союзной ей Беларуси:

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны, что в сегодняшних условиях становится все более актуальным. Готовы оказывать в этом любую поддержку белорусским друзьям».

Тем не менее, несмотря на все более воинственные заявления Москвы, Украина верит в конечную победу. Предоставление статуса кандидата в члены ЕС в Киеве считают первым шагом к окончательному уходу страны из зоны российского влияния. Президент Владимир Зеленский в благодарственном обращении к лидерам Евросоюза подчеркнул, что, поддержав Украину, Европа разрушила планы Кремля:

«Вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Но это решение, я считаю, важно не только для Украины. Это самый сильный шаг, направленный на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство».

В Киеве уже называют сроки вступления Украины в Европейский союз – 2029 год. Власти страны признают, что форсировать процесс вряд ли удастся из-за огромного объема работы по приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Начало соответствующих переговоров ожидается в следующем году.