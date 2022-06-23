Украина и Молдова защитили кандидатскую, Грузия – на пересдачу

Лидеры ЕС вынесли свой вердикт относительно предоставления статуса кандидатов в отношении Украины и Молдовы. В конечном результате никто не сомневался. Правда, это всего лишь первый шаг на пути к полноправному членству.

Украина и Молдова фактически на шаг ближе к полноправному членству в Европейском союзе. Брюссельский саммит, на котором рассматривался вопрос о предоставлении Киеву и Кишиневу статуса кандидатов, – по сути, хоть необходимая, но лишь формальность. После того как Еврокомиссия одобрила заявки этих двух стран, а Европарламент поддержал решение главного исполнительного органа союза, лидеры ЕС лишь должны были утвердить по факту уже принятое решение. Грузии, которая также претендовала на статус кандидата, придется сначала доказать Брюсселю свои намерения соответствовать стандартам ЕС. До голосования президент Евросовета Шарль Мишель отметил:

«Это решающий момент для Европейского союза, это также геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. И я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове и выразим четкую и сильную европейскую перспективу для Украины, Грузии и Молдовы».

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале, сразу после начала российского вторжения. С тех пор процессы развивались стремительно. Накануне саммита президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о «телефонном марафоне» с лидерами 11 европейских стран и поблагодарил их за поддержку:

«Завтра продолжу такой марафон – мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем завтра к вечеру».

О том, что для Киева не было интриги в решении лидеров ЕС, дал понять и украинский посол в Евросоюзе. При этом Всеволод Ченцов выразил надежду, что и с дальнейшими шагами по принятию Украины в ЕС союз медлить не будет. Не упустил Ченцов и возможности намекнуть на провал в этом вопросе грузинского руководства, с которым у Киева не очень гладкие отношения:

«Предоставление Украине статуса кандидата реактивирует процесс расширения. У нас есть политическая воля – это стремление вступить в ЕС, двигаться вперед. И мы также можем подать хороший пример. Если у вас есть активный кандидат, который, несмотря на войну и разруху, готов двигаться вперед, это тоже хороший стимул, хороший пример для остальных, чтобы наверстать упущенное. Я думаю, что это также сигнал Москве о том, что Украина, а также другие страны бывшего Советского Союза не находятся в сфере влияния России».

При этом в Киеве признают, что реальный процесс интеграции в ЕС начнется только после окончания войны. Правда, украинские власти уверяют, что это вопрос месяцев, а не лет, как предупреждали многие европейские политики.

В Европе на этот счет нет единого мнения. Часть государств, особенно Восточной Европы, считают, что Украина должна получить членство как можно скорее. Но лидеры из Западной Европы справедливо опасаются спешки, учитывая настроения в первую очередь балканских государств, которые не слишком рады перспективе украинского членства вне очереди. На это, в частности, намекнул канцлер Германии Олаф Шольц:

«Сегодня утром у нас очень важная дискуссия с государствами Западных Балкан. Это очень важно, потому что почти 20 лет государства, граждане и народы западнобалканских государств ждали возможности стать членами Европейского союза. С моей точки зрения крайне важно, чтобы теперь это стало заслуживающим доверия обещанием, потому что многие усилия, которые были предприняты в этих государствах, должны фактически привести к присоединению».

Премьер-министр Албании Эди Рама выразился более конкретно:

«Северная Македония является кандидатом уже 17 лет, если я не ошибаюсь. Албания – восемь лет. Итак, добро пожаловать, Украина. Давать такой статус – это, конечно, хорошо, но я надеюсь, что украинский народ не будет строить иллюзий на этот счет».

В любом случае, Европа рассматривает и план «Б». На саммите, в том числе, обсудили инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового, более широкого формата европейского сотрудничества. Лидер Пятой республики считает, что этот формат мог бы объединить ЕС с близкими по духу и ценностям соседями – включая вышедшую из блока Великобританию, а также Украину, Молдову, Грузию и балканские страны.

Еще в мае Макрон предложил создать расширенный клуб европейских стран, которые бы сотрудничали в политической, энергетической, инвестиционной и транспортной сфере, а также в вопросах безопасности. Впрочем, серьезной поддержки инициатива пока не нашла.

Так или иначе, кандидатский статус – это лишь первый официальный шаг на пути вступления в ЕС. Многие европейские страны, в первую очередь балканские, а также Турция имеют статус кандидатов в ЕС уже многие годы, однако до сих пор не получили долгожданного приглашения.