Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск правительства против президента

Конституционный суд Грузии сегодня, 25 июня, сообщил, что принял к рассмотрению иск правительства против президента страны. Председатель Конституционного суда предложил Пленуму суда «уточнить объем полномочий президента Грузии и правительства Грузии, определенных Конституцией Грузии», сказано в официальном сообщении суда.

Иск был подан 7 июня - правительство Грузии требует разъяснить права и полномочия президента и своих собственных. Правовая неопределенность возникла после того, как Саломе Зурабишвили отказалась назначить в ряде стран послов, представленных правительством, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Правительство указывает на то, что выбор кандидатур на должности послов является прерогативой исполнительной власти. А президент – символическая фигура, и не наделен властью для осуществления внутренней или внешней политики страны.

Согласно сообщению Конституционного суда, в иске №1711 - «Правительство Грузии против президента Грузии», предметом спора является «конституционность бездействия президента Грузии в отношении назначения и увольнения послов и глав дипломатических миссий Грузии».

В Конституционном суде согласились с тем, что в толковании полномочий явно просматривается проблема.

«Определение объема внешнеполитических и внешнеполитических полномочий Президента Грузии и Правительства Грузии может представлять редкую и/или особо значимую правовую проблему для толкования и/или применения Конституции Грузии.

С учетом всего вышеизложенного Пленум счел целесообразным рассмотрение конституционного иска 111711 Пленумом Конституционного суда Грузии», - сказано в официальном сообщении КС.