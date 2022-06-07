Правительство Грузии подало иск против президента в Конституционный суд

Правительство Грузии подало иск в Конституционный суд (КС) против президента Саломе Зурабишвили, требуя разъяснения ее прав и полномочий, и своих собственных.

Причиной обращения в КС послужил отказ Зурабишвили назначить в ряде стран послов, представленных правительством, заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Он напомнил, что, согласно конституции, выбор кандидатур на должности послов является прерогативой правительства.

«Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями на осуществление внутренней или внешней политики страны», — заявил Джавелидзе.

«Грузинская мечта» поддержала кандидатуру беспартийного кандидата Саломе Зурабишвиди на президентских выборах 2018 года. Спустя пару лет СМИ все чаще стали сообщать о конфликтах главы государства и правящей команды, передает агентство «Новости-Грузия».

В марте этого года, вскоре после начала войны в Украине, их спор стал публичным. Тогда, выступая в парламенте, Зурабишвили заявила, что правительство отказало ей в проведении официальных визитов в Европу, из-за чего ей пришлось проводить неформальные личные встречи.

Тогда правящая партия заявила, что обратится в Конституционный суд, чтобы выяснить, имела ли президент страны право осуществлять зарубежные визиты без согласования с правительством.