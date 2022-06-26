В Марнеули обрушился балкон 5-этажного дома, погиб один человек

Солист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявил, что будет сегодня петь на фестивале Tbilisi Open Air с болью в сердце и любовью к Украине и Грузии.

С утра музыкант, который впервые после начала войны в Украине согласился принять участие в фестивале, проводил встречи с грузинскими волонтерами и обходил центры помощи беженцам из Украины, сообщает агентство «Новости-Грузии».

«Первые слова, которые мы хотим сказать, это спасибо Грузия, спасибо люди за вашу поддержку и за все, что вы делаете для Украины. Мы чувствуем эту поддержку простых людей… спасибо за то, что принимаете наших граждан и беженцев. Мы просто хотим сказать спасибо!», - заявил Вакарчук журналистам.

Вакарчук сказал, что Грузия - одна из любимых его стран и собирается неоднократно сказать это на фестивале.

«Я люблю вашу культуру, архитектуру, стиль, одежду, кухню - все. Здесь такие красивые люди, особенно женщины. Однако важно не то, как вы выглядите, но ваши сердца. Очень важно, чтобы у Украины такие друзья, как вы. В Украине сегодня свет борется с тьмой, и грузины это хорошо понимают….Вы тоже испытали «русскую любовь» в 2008 году...», - сказал лидер «Океана Ельзи».

Вакарчук отметил, что выходить на публику и петь надо счастливым, но сегодня в песнях будет много тоски и боли. «Конечно, мы счастливы выступать здесь, но нас сопровождает эта боль.. Я не знаю, что делать, надеюсь, поддержат зрители», - сказал музыкант.

«Я мечтаю, что воцарится мир и смогу полностью вернуться к главной любви своей жизни – искусству и музыке. После Грузии я еду в разные страны, чтобы собирать деньги для Украины. Потом на передовую и буду петь для военных. Две недели там, две недели здесь - думаю, такими будут эти месяцы, пока война не закончится и пока Украина не вернет свои земли», - добавил Вакарчук.