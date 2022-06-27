Вышедший из берегов Терек повредил дорогу на границе Грузии и России

Река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это участок нейтральной зоны между границами Грузии и России.

Поврежден участок дороги в 80 метров. Пока дорогу не восстановят, на этом участке запрещается движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что выезд из Северной Осетии через пункт пропуска «Верхний Ларс» запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», ливневые дожди создали проблемы на дорогах и в других муниципалитетах региона Мцхета-Мтианети, где из берегов вышла река Арагви.

Затруднено движение по дороге на Млета и Гудаури. Грязевой поток вынес на магистраль щебень.

В Мугуда обрушилась скала, затопила села Тианетского муниципалитета, в том числе небольшой городок Сиони, где также были повреждены внутренние дороги.

Без дорог остались и несколько сел в Душетском районе – две семьи были эвакуированы из зоны бедствия.

Вышла из берегов и река Иори в Кахетии, на востоке Грузии. Наводнение повредило участки дороги, соединяющей села Черчелаури и Артни.