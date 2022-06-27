Абхазский парламент призвал Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия призвал Кабинет министров обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.

На прошедшем сегодня внеочередном заседании парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».

В документе, в частности, говорится о необходимости «принятия срочных мер по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов» в Абхазию «по справедливым и экономически обоснованным ценам».

За принятие текста постановления проголосовали 29 депутатов, один воздержался, сообщает агентство «Апсныпресс».

Абхазский парламент также рекомендовал отменить постановление Кабмина от 1 марта 2022 года «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования.

Кабмин должен разработать новое постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить документ в парламент в течение двух недель.

«В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в документе.

Ранее стало известно, что активист Джансух Адлейба, голодающий с требованием снизить цены на нефтепродукты, призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба намерен призвать абхазского лидера Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.

23 июня Адлейба и собравшиеся в центре города граждане встретились с премьером Александром Анквабом и вице-премьером Бадрой Гунба.