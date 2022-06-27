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Абхазский парламент призвал Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия призвал Кабинет министров обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
На прошедшем сегодня внеочередном заседании парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».
В документе, в частности, говорится о необходимости «принятия срочных мер по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов» в Абхазию «по справедливым и экономически обоснованным ценам».
За принятие текста постановления проголосовали 29 депутатов, один воздержался, сообщает агентство «Апсныпресс».
Абхазский парламент также рекомендовал отменить постановление Кабмина от 1 марта 2022 года «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования.
Кабмин должен разработать новое постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить документ в парламент в течение двух недель.
«В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в документе.
Ранее стало известно, что активист Джансух Адлейба, голодающий с требованием снизить цены на нефтепродукты, призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба намерен призвать абхазского лидера Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.
23 июня Адлейба и собравшиеся в центре города граждане встретились с премьером Александром Анквабом и вице-премьером Бадрой Гунба.
Другие новости дня
Транскам открыли для движения транспорта
Дорожное сообщение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, возобновилось для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского МЧС.
Транскам был закрыт с 25 июня из-за угрозы схода селей и камнепадов.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке «н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля» в обоих направлениях с 15:00 27 июня до особого распоряжения», – говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что на участке нейтральной зоны границы Грузии и России река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии уже приступило к ремонту дороги.
На саммите НАТО в Мадриде утвердят новый пакет поддержки Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на саммите НАТО примут новые пакеты поддержки для стран–партнеров альянса.
«Участие в саммите НАТО в Мадриде также примут Грузия и Евросоюз. Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины и Республики Молдова, а также для Мавритании и Туниса», – заявил Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. В нем примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как заявил сегодня глава грузинского правительства, он надеется, что прогресс, достигнутый Грузией, «будет оценен и признан».
«У меня будут встречи на высоком уровне с нашими европейскими лидерами. Думаю, что страна добилась большого прогресса в плане интеграции в НАТО. Мы открыли с НАТО в Крцаниси совместный учебный центр. Думаю, страна сделала все, чтобы еще больше повысить совместимость наших войск. Укрепляем армию, в армии проводятся активные реформы, идет процесс трансформации и реформ», — заявил премьер-министр.
Украинские спецназовцы рассказали о боевых операциях в России
Украинские спецназовцы в интервью The Times впервые рассказали о проведении боевых операций на территории России. Рейды спецназа могут быть связаны со взрывами на российских нефтебазах и складах боеприпасов. Выдержки из интервью приводит "Агентство. Новости".
Два 25-летних члена элитного батальона "Шаман" под позывными "Двадцать два" и "Красавчик" подробно рассказали о вылазках батальона на территорию России. По словам бойцов, миссия батальона состояла в уничтожении на территории России инфраструктуры, критически важной для ведения войны. "Двадцать два" подробно описал план, целью которого было посеять смятение и разногласия в российском тылу, но попросил The Times не раскрывать деталей.
Как рассказали собеседники издания, на территорию России бойцов забрасывали ночью на вертолёте. "Самые интересные миссии – в тылу врага: закладка взрывчатки за линией фронта, за границей", – сказал "Двадцать два". "Красавчик" добавил, что "россияне не понимают, что произошло, и часто не могут поверить, что мы там были".
The Times предполагает, что вылазки батальона "Шаман" на территорию России могут объяснить взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов.
Также бойцы "Шамана" сообщили, что их батальон участвовал во всех крупных сражениях за Киев и мешал российским войскам форсировать реку Ирпень, что открыло бы возможность удара по Киеву.
- С начала российского вторжения в Украину на нефтебазах и складах боеприпасов в приграничных регионах России происходят взрывы и пожары. В частности, подобное происходило в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Минобороны России обвинило в пожаре на белгородской нефтебазе Украину. В ответ украинская сторона не подтвердила и не опровергла причастность своих спецслужб.
- Батальон "Шаман" воюет с Россией с 2014 года.
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, было ли зерно выращено в Украине. Об этом 27 июня заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.
По его словам, новая разработка подразумевает, что всё зерно из России будет проходить проверку для установления региона, где оно было выращено. Юстис добавил, что это поможет препятствовать поступлению незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки.
По словам министра, Британия параллельно пытается помочь Украине в восстановлении разрушенных железнодорожных путей, чтобы вывозить украинское зерно наземными путями.
26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Представитель ООН Маурицио Мартина ранее заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
В ночном клубе в ЮАР обнаружены тела 22 подростков
В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.
По сообщению местной газеты Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.
"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", – сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.
По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним подросткам продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил "глубочайшие соболезнования" семьям погибших и также выразил обеспокоенность, почему столь молодые люди собрались "в месте, которое должно быть запрещено для лиц моложе 18 лет".
Владелец клуба, которого вызвали на место происшествия рано утром в воскресенье, заявил, что "не уверен, что на самом деле произошло". По его словам, по телефону ему сказали, что "клуб переполнен, но люди всё равно пытаются туда прорваться". Однако местная служба безопасности уже исключила гибель подростков из-за давки, так как видимых травм на телах нет.
Арахамия обещает доказать причастность властей Грузии к обходу санкций против РФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства.
«Грузинские власти помогают России обходить санкции… Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии», – пишет Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции».
Как передает агентство «Новости-Грузия», Арахамия также подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода ограничений, в том числе с «использованием грузинской юрисдикции». Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам.
«Должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. Г-ну Иванишвили следует приготовиться первому. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка», – подытожил Арахамия.
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На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.
Это последовало за тем, как украинский политик обвинил Грузию в оказании помощи РФ для обхода санкций на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», 24 июня Арахамия по видеосвязи обратился к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.
Грузинские таможенники отказались пропустить партию российской нефти
В правительстве Грузии подтвердили, что в порт Батуми зашло судно с подсанкционной российской нефтью, однако утверждают, что таможня не будет его принимать.
Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили провел сегодня брифинг и заявил, что факта обхода санкций через Грузию «никогда не было и не будет в будущем».
Он подтвердил сообщения СМИ, согласно которым, в батумский порт зашел танкер с подсанкционной российской нефтью, однако опроверг слухи о том, что груз был переоформлен, чтобы обойти санкции.
Давиташвили считает, что «вопрос, касающийся санкций, часто становится предметом неверной интерпретации», пишет агентство «Новости-Грузия».
Министр признал факт, что «в порт Батуми прибыло судно с грузом, с контрактом, подписанным с подсанкционной компанией и, соответственно, полученным от нее грузом».
По его словам, таможенные органы изучают документы и принимают решение «исходя из имеющейся у них ответственности». Как известно, Грузия обязалась не пропускать через свою территорию и границу товары, на которые были наложены западные санкции из-за вторжения России в Украину.
Отвечая на вопрос о том, почему танкер с российской нефтью зашел именно в порт Батуми, Давиташвили предложил журналистам «поинтересоваться мотивацией у владельца груза».
«Государственные органы Грузии действуют с максимальной ответственностью, и на сегодняшний день таможенные органы не дали согласия на получение такого груза. Поэтому что бы ни хотел порт, независимо от желания частных лиц, этот груз, без согласия таможни, конечно же, не может попасть в Грузию и на таможенное пространство Грузии», – сказал министр.
Владелец «Азовстали» подал иск в ЕСПЧ против России
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба компании SCM.
Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров. В дополнение к иску Ахметов просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, вывоза зерна из Украины, а также стали, изготовленной предприятиями SCM. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.
Интересы бизнесмена представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.
"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною – при помощи лучших украинских и американских юристов – подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов, – заявил Ринат Ахметов. – Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее".
Ахметов также призвал других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.
- 11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
- Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.
Владимир Путин поедет за границу впервые с начала войны
Зарубежные лидеры примут президента России Владимира Путина на своей территории впервые после его объявления о вторжении в Украину. На этой неделе Путин посетит Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на личного корреспондента Путина.
В Душанбе "большие переговоры" с Путиным проведёт президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем Путин поедет в Ашхабад на Каспийский саммит с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Состоятся ли на полях саммита двусторонние встречи с президентом России неизвестно – пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ушёл от ответа на этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Беларусь в конце июня, чтобы встретиться с Александром Лукашенко на Форуме регионов Союзного государства в Гродно. Однако позже стало известно, что встреча состоится в формате видеоконференции.
- Ряд стран, в том числе США и Канада, запретили въезд Владимиру Путину на свою территорию после его объявления о вторжении в Украину.
- Президент Индонезии Джоко Видодо не стал отменять приглашение Владимира Путина на саммит "большой двадцатки" (G20), который состоится на острове Бали в ноябре 2022 года, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Из-за возможного присутствия президента России состав участников саммита под вопросом. Формат участия Путина в саммите ещё не определён.
- Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным в Москве 30 июня по возвращении последнего из Туркменистана.
Британская разведка: Россия отправляет в Донбасс резервистов
Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке событий в зоне боевых действий в Украине сообщает, что Россия задействует в Донбассе резервистов.
Британские военные считают, что речь идет об участниках нового проекта министерства обороны России БАРС (Боевой армейский резерв специальный).
Это недавно уволившиеся военнослужащие запаса, которым предлагается контракт на службу в мобилизационном резерве. Участников БАРС, говорится в сводке британского оборонного ведомства, обычно привлекают к выполнению задач по обеспечению безопасности в тылу.
В Южном военном округе, военнослужащие которого активно задействованы в боевых действиях в Донбассе, к началу сентября 2021 года, по данным журнала "Российское военное обозрение", был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек.
Кроме этого, считает министерство обороны Великобритании, Россия для пополнения сил в Донбассе использует и кадровый мобилизационный ресурс, в который входят все служившие в российской армии за последние пять лет. Добровольцы из этой категории, говорится в сводке, вероятно, пополняют третьи батальоны некоторых бригад.
Несмотря на постоянную нехватку личного состава для отправки в Украину, российское руководство по-прежнему не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, отмечается в сводке британского министерства обороны.
Основные действия российских войск по-прежнему сосредоточены вокруг Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, по данным британской разведки, Россия пытается активизировать действия в районе Изюма. Всё это потребует резервных сил, считают британские военные, и Россия почти наверняка уже приступила к их развертыванию.
Вышедший из берегов Терек повредил дорогу на границе Грузии и России
Река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это участок нейтральной зоны грузино-российской границы.
Поврежден участок дороги в 80 метров. Пока дорогу не восстановят, на этом участке запрещается движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
- Ранее в МЧС РФ сообщили, что выезд из Северной Осетии через пункт пропуска «Верхний Ларс» запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ливневые дожди создали проблемы на дорогах и в других муниципалитетах региона Мцхета-Мтианети, где из берегов вышла река Арагви.
Затруднено движение по дороге на Млета и Гудаури. Грязевой поток вынес на магистраль щебень.
В Мугуда обрушилась скала, затопила села Тианетского муниципалитета, в том числе небольшой городок Сиони, где также были повреждены внутренние дороги.
Без дорог остались и несколько сел в Душетском районе – две семьи были эвакуированы из зоны бедствия.
Вышла из берегов и река Иори в Кахетии, на востоке Грузии. Наводнение повредило участки дороги, соединяющей села Черчелаури и Артни.
СМИ: Джонсон предложил «семёрке» раздеться по пояс, чтобы быть «круче Путина»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам "Группы семи" для фотографии за обедом раздеться по пояс, чтобы выглядеть "круче Путина". Об этом сообщают СМИ, освещающие мероприятия "семёрки".
В ответ премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничиться просто верховой ездой.
Российские СМИ напоминают, что в 2009 году президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в прессе были опубликованы фотографии, на которых раздетый до пояса президент едет верхом на лошади.
В 2017 году тоже были опубликованы фотографии раздетого по пояс Путина на рыбалке с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Россиянка Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании
Россиянка Софья Сапега, отбывающая срок в колонии в Беларуси попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.
В обращении, как пишет Русская служба Би-би-си, 24-летняя Сапега просит Лукашенко освободить её от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в прошении. Сапега пишет, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них. Россиянка просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс " быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".
Год назад отец россиянки уже просил Лукашенко помиловать дочь.
6 мая белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда .
Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - говорил он. Помиловать её может в случае перевода в Россию и Владимир Путин, отмечл адвокат.
Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы – около 160 тысяч белорусских рублей (более трех миллионов рублей).
Софья Сапега сейчас находится в женской колонии в Гомеле, где отбывают наказание белорусские оппозиционеры. По словам адвоката, условия там жёсткие, поскольку она проходит по экстремистской статье. Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали. Адвокат говорит, что 24-летняя Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии.
- Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
The Sunday Times: принц Чарльз принял миллионы евро от шейха Катара
Британский принц Чарльз с 2011 по 2015 год лично принял от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет The Sunday Times.
По данным газеты, во всех случаях деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.
По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было неудобно от происходящего. По данным газеты, позднее представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.
Нет никаких предположений, что платежи были незаконными, пишет The Sunday Times, но согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать чек от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
В феврале Скотленд-ярд начал расследование в отношении фонда принца после сообщений о том, что организация предлагала подданному Саудовской Аравии помощь в получении британского гражданства. В фонде подчеркнули, что принц Уэльский не имеет к ситуации никакого отношения.
Bloomberg: Россия впервые за 100 лет допустила дефолт по суверенному долгу
В ночь на 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года. Москва отрицает, что допустила дефолт.
26 июня истек льготный период по выплате около 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Окончание этого льготного периода является событием дефолта, отмечает агентство.
"Это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя", поскольку валютные резервы Центробанка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы, считает Bloomberg. Однако подчеркивает, что дефолт пока носит в основном символический характер и мало что значит для россиян.
Министр финансов России Антон Силуанов назвал фарсом применение в данном случае термина "дефолт".
Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад.
Ранее Министерство финансов США отказалось продлевать после 25 мая 2022 года лицензию, которая позволяла России продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах. В ответ на это Минфин России заявил, что будет обслуживать свой внешний долг в рублях.
Как сообщалось ранее, ведомство перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) более 12 миллиардов рублей для выплаты по евробондам. Таким образом, обязательства исполнены в полном объеме, заявили в российском министерстве финансов.
- 5 марта президент России подписал указ о возможности перехода с валютных выплат на рублевые. 22 июня Владимиром Путиным был подписан ещё один указ о механизме выплат по еврооблигациям в рублях.
- Около 40 миллиардов долларов внешнего долга Российской Федерации номинированы в американской и европейской валютах.
Турция не вводит санкции против России из-за своей энергозависимости
Введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской. Об этом заявил представитель турецкого президент Ибрахим Калын.
Анкара защищает свои интересы, поэтому не стала присоединяться к ограничениям, которые многие страны ввели в отношении России после ее нападения на Украину. По словам Калына, Запад понял эту позицию.
Представитель Анкары подчеркнул, что Турция зависит от иностранных источников энергии и поэтому «развивает отношения с Россией так же, как и с Ираном».
Против России после ее вооруженного вторжения на территорию Украины страны Запада ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы.
Ожидается, что в ближайшее время будет введен запрет на импорт из России золота. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, запрет ударит по российским олигархам, переводившим в последнее время свои активы в золото, и по «путинской военной машине».
Ливневые дожди размыли дороги в Джавском районе Южной Осетии
В поселке Джава Джавского района самопровозглашенной республики Южная Осетия из-за сильного ливня река Лиахви вышла из берегов.
Как сообщила информагентству «Рес» с места ЧП новый глава администрации района Ванда Тибилова, работники жилищно-коммунального хозяйства оперативно провели берегоукрепительные работы, чтобы вода из реки не затопила дома и огороды сельчан.
«Кроме того, ливни нарушили дорожное сообщение с некоторыми отдаленными селами района, – сказала Тибилова. – Специалисты смогут приступить к работам только после улучшения погодных условий».
Тибилова уточнила, что поступила информация о нарушении дорожного сообщения с близлежащими селами.
Скончалась беременная женщина, пострадавшая при обрушении балконов в Марнеули
Две женщины погибли и двое детей получили травмы в результате обрушения балконов пятиэтажного дома в Марнеули.
По словам очевидцев, вечером 26 июня балкон последнего, пятого этажа дома по улице Нариманова обрушился в момент, когда под ним на балконе четвертого этажа находилась женщина средних лет, которая скончалась на месте, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Под завалами оказалась стоявшая во дворе беременная женщина. Она получила тяжелые травмы и позже скончалась в тбилисской клинике. При этом врачам удалось спасти ребенка, которого пришлось извлекать из практически мертвой матери.
«Во время поступления в больницу пациентка уже умерла, было зафиксировано только сердцебиение плода. Для спасения ребенка провели срочную операцию. Параллельно с кесаревым сечением проводились мероприятия по реанимации женщины. Когда ребенка доставали, у него тоже возникли проблемы с остановкой сердца, однако в результате реанимации ребенок выжил», – сообщили врачи.
Пострадали также находящиеся в тот момент во дворе два ребенка, которые с различными травмами были доставлены в местную клинику. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.
В МВД Радио Свобода сообщили, что возбуждено дело по части второй статьи 240 УК Грузии (халатность, повлекшая смерть человека).
На фоне саммитов G7 и НАТО в Германии и Испании прошли протесты
Между тем на фоне саммита «Группы семи» в Эльмау в соседнем Гармиш-Партенкирхене прошли демонстрации. Их участники выступают за борьбу с изменением климата и опасаются эскалации войны России с Украиной. «Мы не позволим им уничтожить нашу планету и наше будущее», - отметила одна из митингующих.
Организаторы оценили численность собравшихся более чем в 1000 человек.
Демонстрация в связи с саммитом «семерки» состоялась 25 июня и в столице земли – Мюнхене. По данным агентства dpa, на митинг пришли четыре тысячи человек вместо заявленных 20 тысяч. Устроители называли цифру в шесть тысяч. Причиной может быть аномальная жара в Германии, говорят организаторы.
Тем временем в Мадриде, в преддверии саммита Североатлантического союза несколько тысяч человек вышли на протест с требованием распустить НАТО и закрыть американские военные базы в Испании. Собравшиеся пришли с плакатами «Нет - НАТО, нет - войнам».
В Испании, как и в Германии, на протест вышло гораздо меньше людей, чем планировали организаторы – 2200 вместо 30 тысяч.
Лидеры G7 обсуждают конкуренцию Китаю и помощь Украине
Всех лидеров стран «Группы семи» (G7) беспокоит глобальный кризис на фоне роста инфляции и замедления экономического роста. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после посвященной мировой экономике сессии в рамках саммита G7.
Страны «Группы семи» сбираются до 2027 года привлечь 600 миллиардов евро в развитие инфраструктуры развивающихся стран в рамках инициативы, направленной на противодействие многотриллионному проекту Китая «Один пояс, один путь». 200 миллиардов долларов в общий бюджет привлекут США.
В меморандуме на сайте Белого дома говорится, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 запускают официальное партнерство, которое устранит недостатки в инфраструктуре развивающихся стран, укрепит мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинет интересы Вашингтона в сфере нацбезопасности.
Финансирование будет направлено в климатическую и энегобезопасность, цифровую связь, здравоохранение и гендерное равенство.
Кроме того, Шольц и Байден во время встречи договорились продолжать военную помощь Украине. Как стало известно агентству Bloomberg, в проекте декларации «семерки» говорится, что ее лидеры будут оказывать поддержку Украине – военную, гуманитарную, дипломатическую – столько, сколько потребуется.
Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В этом году на мероприятие также приглашены представители Индонезии и Индии.
Президент Индонезии Джоко Видодо намерен посетить Россию и Украину. Как передает агентство Reuters, Видодо называет свою поездку «миротворческой миссией» и намерен призвать президентов двух стран открыть пространство для диалога. Президент Индонезии первым азиатским лидером, который посетит Россию и Украину после начала боевых действий.
В Марнеули обрушился балкон 5-этажного дома, погиб один человек
В городе Марнеули на юге Грузии обрушился балкон 5-этажного жилого дома, сообщает SOVA. Погиб один человек. Также сообщается о том, что в результате инцидента пострадала беременная женщина. Она госпитализирована.
По данным телекомпании Mtavari Arkhi, обрушился балкон пятого этажа, в результате чего был разрушен и балкон четвертого.
На месте мобилизованы патрульная полиция и спасательная служба.
Иран успешно провел тестовый запуск ракеты-носителя
Иран на фоне возобновления переговоров о ядерной сделке успешно провел второй тестовый запуск ракеты-носителя «Зульджанах».
В ракете с трехступенчатым носителем на борту две из трех ступеней работают исключительно на твердом топливе. Еще одна ступень функционирует за счет жидкого ракетного керосина.
Полученную в ходе испытаний информацию планируют использовать для последующего вывода спутника на орбиту, передает Reuters.
Сообщения об испытании ракеты появились после того, как в Тегеран прибыл глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель с целью возобновить ядерную сделку 2015 года. По данным Financial Times переговоры начнутся с урегулирования отношений между США и Ираном при посредничестве Брюсселя.
- Ядерную сделку заключили в 2015 году. Тогда Иран согласился свернуть ядерную программу в обмен на снятие санкций США. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. В мае 2020 года Вашингтон объявил о решении прекратить исключения.
- Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.
Шарль Мишель подтвердил готовность ЕС вернуться к вопросу о статусе для Грузии
«Мы готовы предоставить статус кандидата Боснии и Грузии, как только реформы будут выполнены», - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции перед началом саммита G7 в Германии, передает Общественный вещатель Грузии.
Он также рассказал о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС.
«Война в Украине также изменит и ЕС. Буквально несколько дней назад на последнем саммите мы договорились о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС, а также готовы предоставить статус кандидатов Боснии и Грузии, как только реформы будут выполнены. Это исторический момент для Украины и для будущего Европы», - сказал Мишель.
El Pais: на саммите НАТО обсудят «крупнейшее развертывание» сил союза
Страны НАТО на саммите в Мадриде, который состоится на будущей неделе, могут принять решение почти вдвое увеличить число военнослужащих Североатлантического союза, находящихся на его восточном фланге. Это будет крупнейшее развертывание сил НАТО со времен окончания Холодной войны - на фоне войны в Украине. Об этом пишет со ссылкой на источники испанская газета El Pais.
До российского вторжения в Украину в странах на восточном фланге НАТО были размещены не более 10 тысяч военнослужащих союза (не считая военных самих этих стран). После начала войны это число значительно возросло; в частности в Польшу и Румынию были переброшены несколько тысяч американских военных. Однако на развертывание дополнительных сил по-прежнему существует ряд ограничений - в частности, в странах Балтии речь формально идет не о постоянном присутствии военных НАТО, а о ротации подразделений.
Предполагается, что на саммите может быть принято решение размещать в восточных странах НАТО более крупные подразделения, чем сейчас, в частности в формате бригад. Это позволит увеличить число военных там почти в 2 раза.
Также, как пишет El Pais, в ходе саммита страны НАТО также будут обсуждать новую стратегическую концепцию. В ней Россия уже не будет названа партнером, как сейчас, а, напротив, будет обозначена как угроза. Также предполагается, что более жесткими станут и формулировки о Китае, о котором будет сказано как о «геостратегическом вызове».
На саммите, по всей видимости, не будет обсуждаться вопрос о членстве Финляндии и Швеции, поскольку Турция по-прежнему не сняла возражения против их вступления в союз. Одной из тем станет поддержка Украины в войне с Россией. При этом не ожидается, что будут обсуждаться какие-то шаги на пути к вступлению Украины в НАТО.
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