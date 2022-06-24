Парламентский комитет требует решить топливную проблему в Абхазии за две недели

Вчера «Эхо Кавказа» в публикации «Нефтепродукты и политические разборки в Абхазии» рассказывало, в частности, о расширенном заседании в среду комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям парламента Абхазии (председатель – депутат Резо Зантария). Вчера, на фоне проходившего на сухумской площади Свободы митинга сторонников общественного активиста Джансуха Адлейба, который проводит там голодовку, и его встречи с вице-президентом и премьер-министром страны, это заседание, где обсуждалась ситуация, связанная с ценообразованием на топливном рынке, продолжилось.

По итогам заседания комитетом принято решение рекомендовать Народному Собранию­ направить обращение к кабинету министров с требованием принять «срочные меры по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов на территорию Республики Абхазия по справедливым и экономически обоснованным ценам, до 7 июля 2022 года». Комитет рекомендовал правительству отменить постановление от 1 марта 2022 года №18 «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования, разработать новое постановление с учетом всех замечаний комитета и представить в Народное собрание в течение двух недель. В случае невыполнения кабмином рекомендаций, изложенных в обращении, комитет предлагает парламенту оставить за собой право «реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия».

Наблюдатели после этого отмечали, что, судя по данному постановлению, не оправдываются прогнозы тех, кто считал, что парламент седьмого созыва будет послушно и безропотно следовать «линии исполнительной власти». Во всяком случае, про восьмерых членов этого парламентского комитета такого явно не скажешь. (Об «особом мнении» кого-то из них ничего не сообщалось.)

Другое дело – способно ли правительство, и каким образом, добиться снижения цен на автозаправочных станциях республики до 7 июля, то есть за предстоящие две недели. Ведь если опираться на цифры, прозвучавшие в первой части заседания комитета в среду, то у топливных компаний осталось около шести тысяч тонн ГСМ, закупленных в РФ по взлетевшей вверх цене после начала ее спецоперации на Украине, они будут в ближайшее время реализовываться в лучшем случае по двести тонн с небольшим в сутки и «уйдут» только за месяц. И только потом они планируют начать продажу дизельного топлива и бензина по более низкой цене, по которой планируют завезти их в дальнейшем. Действительно, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала 2022 года бензин АИ-92 стал дешевле более чем на треть, и сегодня стоимость одной тонны (в среднем 1360,5 литра) составляет 36,6 тыс. рублей, или 26,9 рубля за 1 литр. Согласно же индексу топливных цен «Петрол Плюс», средняя стоимость бензина АИ-92 на АЗС в России составляет сегодня 46,95 рубля – на 20 рублей выше оптовой цены.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к ряду наших постоянных собеседников-экспертов с просьбой поделиться своими впечатлениями о ситуации, причем стараясь делать акцент не на том, «кто виноват», а «что делать». Большинство, в том числе и экономисты, отказались от комментариев со ссылкой на то, что они не специалисты в данной области. Двое согласились высказать мнение, но говорили каждый о своем, что им ближе.

Общественно-политический деятель Нугзар Агрба сказал о бурных вчерашних событиях в присущей ему миротворческой манере:

«Гражданская позиция Джансуха Адлейба вызывает у меня уважение. Но в то же время премьер пришел к нему на площадь. Он сказал: «Приходите ко мне, все вопросы, какие есть, будем решать». В спокойной деловой обстановке… Я думаю, что Джансух уже добился своего. Скорее всего, правительство найдет возможность добиться снижения цен на бензин, другого выхода у него просто нет. И тем более депутат Резо Зантария говорит, что можно снизить. А он имеет огромный опыт в бизнесе, ему можно верить. И очень хочется, чтобы Джансух прекратил эту голодовку, потому что его проблема услышана. Точнее, это проблема всей Абхазии. Но надо дать правительству доработать этот вопрос».

Сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает:

«Если говорить о сложившейся ситуации, то она носит негативный характер, потому что правительство при проведении своей политики – тарифной и прочей – не учло массу факторов. Невозможно у населения или организаций изымать деньги, которых у них нет. Касаемо Резо Зантария, того решения, которое они приняли на комитете, я думаю, это вытекает из той ситуации, которая сложилась в данный момент на нефтяном рынке. То есть цена может быть снижена на четыре рубля за литр, на пять рублей. Он человек опытный и, скорее всего, проверил информацию, которую предоставил руководитель «Абхазтопа». Что касаемо общей политики правительства, то, если идет рост цен на нефтепродукты, вы должны в других отраслях экономики это учитывать при ситуации неотвратимых платежей у населения. То есть рост идет на лекарства, на продукты питания. И при этом усугубляется ситуация при резком, в два раза, повышении тарифов на электроэнергию. А сейчас будут еще повышаться в два раза платежи за воду. Это говорит о том, что правительство не учитывает всех этих факторов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия