«Грузинский легион» опроверг информацию о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска

В «Грузинском национальном легионе» опровергли информацию Минобороны РФ о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска в Луганской области Украины.

«Это – полная дезинформация», – сказал в разговоре с грузинской службой Радио Свобода командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

В Минобороны России сегодня заявили, что в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода «ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14 иностранцев».

«Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион», – заявили в Минобороны РФ.

В Москве утверждают, что наемники были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».

По информации Мамуки Мамулашвили, на указанной российским ведомством территории не было ни бойцов «Грузинского легиона», ни грузинских добровольцев, входящих в другие подразделения.