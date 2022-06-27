«Если премьер и правительство уйдут в отставку, в ЕС нам сразу дадут зеленый свет»

Главное требование участников масштабной акции, организованной движением «Позор», отставка правительства. По мнению активистов и части оппозиции, это предусловие для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением жителей Тбилиси на этот счет.

– Способствует ли отставка правительства Грузии процессу получения статуса кандидата в ЕС?

Заира: Кажется, что это сложно, но на самом деле это не так, правительство должно смениться как можно скорее, только так у Грузии будет шанс получить статус страны-кандидата в ЕС. В Евросоюзе судят о возможностях государства исходя из того, какие реформы были осуществлены в той или иной сфере, и в первую очередь, – насколько готовы власти работать в этом направлении. То есть что было сделано положительного и негативного, сейчас у нас больше негативного. Я считаю, и наверняка так думают и в ЕС, что наши власти могли сделать намного больше полезного.

Георгий: Я считаю, что это поможет Грузии в получении статуса кандидата, поскольку в основном Евросоюз выражает недовольство в отношении премьер-министра. Вы почитайте, как отзываются европарламентарии в адрес Ираклия Гарибашвили, какие посты в соцсетях они посвящают тем или иным его заявлениям. В ЕС считают, что во главе с этим человеком Грузия не сможет добиться прогресса. Потому я считаю, что все дело в премьер-министре и, конечно, его команде. Если он и его правительство уйдут в отставку и будет назначено коалиционное правительство, я считаю, нам сразу дадут зеленый свет.

Жительница Тбилиси: Нет, это исключено. Я не сторонник отставки правительства. Кто тогда будет у власти? Макарашвили (Гига Макарашвили – гражданский активист) и эта радикальная оппозиция, которая не умеет ничего, кроме того, чтобы ругать правительство? Что они сделали для того, чтобы Грузия получила статус кандидата? Абсолютно ничего! Оппозиция должна критиковать власть, помогать властям вернуться на правильный путь, а они только и делают, что ругаются и устраивают провокации. Какое право они имеют требовать отставки правительства?! Ни в коем случае!

Зура: Да, я думаю, отставка правительства очень поспособствует процессу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Ведь именно наши власти сейчас являются единственным препятствием на этом пути, они делают все, чтобы замедлить и даже обернуть вспять этот процесс. После отставки правящей команды должно быть назначено временное правительство, которое, в свою очередь, назначит досрочные выборы, и народ выразит свое мнение. Конечно, полгода очень маленький срок для этого, но мы должны успеть все за это время, другого выхода нет.

Тамар: Нет, я не считаю, что отставка правительства как-то может повлиять на решение Еврокомиссии. Власти вообще ни при чем, какая разница, кто сейчас будет в правительстве, все будут заниматься лишь одним – укреплять свою власть. Неважно, кто будет главным, важно, чтобы государство не меняло курс. Есть ли гарантия того, что нынешнее правительство сменят люди, которые будут идти в правильном направлении? Да и кто сейчас может сменить власть, есть такие люди? Просто наше правительство должно поменять правила игры, я так считаю.

Нино: Жизнь стала уже невыносимой, и это происходит именно в условиях наших властей. Учитывая это, считаю, что отставка правительства способствует налаживанию ситуации и сближению с Евросоюзом. Либо они должны пообещать народу, что сделают все для того, чтобы вернуться на этот путь, и должны существовать какие-то гарантии того, что они не обманут нас в очередной раз. Если таких гарантий они дать не смогут, то остается один путь – мирно передать власть тем, кто сможет это сделать. Так для народа будет лучше.