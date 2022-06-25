Зеленский поддержал протестующих, требующих отставки грузинского правительства

До третьего июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку, а в стране должно быть сформировано правительство национального согласия, которое выполнит рекомендации Брюсселя для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. С такими требованиями завершилась накануне проевропейская манифестация в Тбилиси. Впрочем, в правящей «Грузинской мечте» уже назвали их неконституционными. Между тем 3 июля представители движения «Позор» намерены провести масштабные акции протеста по всей стране, если выдвинутые требования не будут удовлетворены.

Ограничиваться требованиями выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз организаторы митинга, прошедшего вечером 24 июня на проспекте Руставели в Тбилиси, не стали. Участники проевропейской акции настаивают на отставке правительства, из-за действий которого Грузии и было отказано в предоставлении статуса, заявил с трибуны лидер движения «Позор» Шота Дигмелашвили:

«Требование грузинского народа, последнее слово народа – Ираклий Гарибашвили должен уйти со своего поста. И в рамках национального согласия должно быть создано правительство, которое выполнит все 12 пунктов рекомендаций Евросоюза до того, как наступит зима. Мы даем властям время, у них одна неделя на то, чтобы правительство Иванишвили ушло в отставку. Если власти и лично Бидзина Иванишвили не выполнят наши требования, сюда придет еще больше народа, чем есть сейчас, чем было 20 июня».

Организаторы акции изначально заявили, что выступлений политиков на митинге не будет, потому требования, которые желали озвучить представители оппозиции, – освобождение гендиректора ТВ «Мтавари» Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, – так и не прозвучали с трибуны. Впрочем, политики все же выступили перед собравшимися, но не грузинские. К участникам акции по видеосвязи обратились советник главы Офиса президента Украины Давид Арахамия и президент Украины Владимир Зеленский:

«Я благодарен сынам Грузии, которые воюют против России вместе с нашими бойцами, их успех – это наш успех, их раны – наши раны. Наша победа станет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы стоите на этом пути. Идите, мы вам поможем! Украина и Грузия – вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! Мой грузинский неидеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи!» – заявил Зеленский.

И выход из сложившейся ситуации единственный, считает депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Страна выходила и не из таких тупиковых ситуаций во время такого кризиса. Поскольку доверие и легитимация власти очень низки, единственный выход для «Грузинкой мечты» – это сделать то, что было озвучено на вчерашней акции. Но, конечно, представители правящей партии на это не пойдут. Гарибашвили не свободный игрок, он не принадлежит самому себе, он собственность Иванишвили. У его слов нет никакой цены, даже если он что-то и захочет сделать, все равно не сделает этого. Потому говорить с ним бесполезно, и поэтому третьего июля мы должны выйти на митинг, и тогда властям придется разделить мнение народа».

Впрочем, даже с выполнением условий, озвученных организаторами вчерашней акции, борьба за получение статуса страны-кандидата на членство в ЕС не завершится, говорит лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария:

«Очень важен в этой борьбе процесс деолигархизации. Без этого у Грузии не будет ни развития, ни перспектив, ни европейского будущего… Конечно, никто не тешит себя иллюзией, что процесс деолигархизации завершится отстранением правительства. За этим должно последовать назначение временного правительства на основании народного согласия… Должна быть создана справедливая избирательная среда, и в таких условиях у народа появится возможность завершить деолигархизацию, избрать легитимный парламент и правительство».

В оппозиции уверены: несмотря на тяжелую ситуацию, сложившуюся в стране, представители власти заняты другим – защитой интересов Бидзины Иванишвили. Кстати, один из таких «защитников» – депутат большинства Ираклий Чиковани, выступая перед ассамблеей Европейского совета, заявил:

«Сделанное в этом зале несколько дней назад заявление, оскорбляющее выдающегося мецената современности в Грузии господина Бидзину Иванишвили, человека, который, пребывая в роли политика, победил тоталитаризм и боролся за достоинство и мир грузинского народа, неприемлемо... И я хочу еще раз заявить, что Грузия была и остается лидером в реализации реформ на европейском континенте».

О каком лидерстве идет речь, когда Грузии предъявлен список из 12 пунктов, по которым у страны отставание, политик не уточнил, впрочем, заявил, что в правящей партии готовы работать над выполнением условий, выдвинутых Брюсселем. Соответствующий план у властей уже есть, говорят в «Грузинской мечте», но он точно не включает в себя отставку правительства, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили:

«То, что было озвучено на акции, абсолютно неконституционно и не соответствует духу, проявленному в отношении Грузии с принятием решения Еврокомиссии. Исходя из этого, естественно, этих абсурдных решений принято не будет. Напротив, сейчас время для консолидации, для большего лидерства».

Его готовы проявить организаторы вчерашней акции уже третьего июля. В этот день масштабные митинги пройдут уже по всей Грузии – представители общественного движения «Позор» обещают мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы. К ним намерены присоединиться оппозиционные партии, гражданские активисты, представители неправительственного сектора, студенты разных вузов Грузии. Тогда же, 3 июля, и будет озвучен конкретный план дальнейших действий.