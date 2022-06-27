В Батуми всплыла российская нефть

Танкер с российским топливом в грузинском порту стал причиной нового витка напряженности между Грузией и Украиной. Депутат украинской Рады Давид Арахамия обвинил грузинские власти в пособничестве России. В Минэкономики Грузии заверяют, что танкер не находится под санкциями.

Информация о заходе в батумский порт танкера российской компании «Роснефть», груженного 30 тысячами тонн вакуумного газойля (разновидность солярки), в воскресенье была обнародована телекомпанией «Мтавари архи». Затем информация перекочевала и в украинские СМИ. Ссылкой на сайт издания «Украинская правда» поделился на своем Telegram-канале председатель фракции Рады «Слуга народа» Давид Арахамия, приложив к ней свой собственный текст. По словам нардепа, во время его визита в США он и его коллеги-депутаты были посвящены в схемы, которыми пользуются россияне во избежание санкций:

«Одна из таких – это использование грузинской юрисдикции. Грузинские власти помогают России обходить санкции. Когда эта информация стала доступна в США, мы услышали от грузинских чиновников, что якобы это неправда. Но со временем появляется все больше объективной информации, подтверждающей мои слова».

Как отмечает далее Арахамия, в ближайшее время увидят свет данные о транзакциях за рубежом и банковских счетах многих грузинских депутатов и министров, в том числе основателя партии власти Бидзины Иванишвили.

В ответ на просьбу грузинских журналистов прокомментировать слова Арахамия на брифинге, состоявшемся в администрации правительства, глава Минэкономики Леван Давиташвили назвал оскорбительными, безответственными и безосновательными обвинения украинского депутата. По его словам, подобные обвинения звучали и ранее, но ни разу не были подтверждены фактами.

«Он (Арахамия) должен предоставить факты. Считаю, что это абсолютно безответственное и оскорбительное вмешательство в дела государства Грузия со стороны политика из другой страны, что неприемлемо и оскорбительно для каждого из наших граждан», – заявил Леван Давиташвили, уточнив, что у него нет счетов в иностранных банках.

При этом министр признал, что турецкое судно действительно гружено санкционным топливом.

«К сожалению, бывает так, что любой вопрос, связанный с санкциями, становится предметом неправильного толкования. То, что судно вошло в Батумский порт с санкционным грузом, является фактом. Мы изучили документы, и таможенные органы принимают решение. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций», – подчеркнул Давиташвили.

Между тем источник «Мтавари архи» заявил, что сначала грузинская сторона якобы намеревалась изменить данные о происхождении груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана. Но позднее информацию о заходе судна в порт Батуми директор Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани прокомментировала следующим образом:

«Двухэтапный досмотр проводится для всех судов, заходящих в грузинские порты. На первом наше агентство проверяет как судно, так и судовладельца на предмет санкций. В этом случае ему не разрешается заходить в порты Грузии. А вот досмотр груза осуществляется Таможенным департаментом Налоговой службы непосредственно на месте».

В оппозиции убеждены, что всплывшая на поверхность история с российскими нефтепродуктами станет поводом для введения санкций против Иванишвили и его окружения. С заявлением по этому вопросу выступил депутат «Нацдвижения» Леван Хабеишвили:

«Подозреваю, что США готовятся наказать Бидзину и его окружение, и ясно, что первые кандидаты – члены правительства: министр внутренних дел Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Лилуашвили, премьер Гарибашвили, который является подписантом документов в качестве представителя Бидзины Иванишвили. Ясно, что Запад располагает этой информацией, и они будут работать против тех конкретных людей, которые способствуют олигархическому правлению»

Дальнейшее изучение документации внесло окончательную ясность в вопрос. По информации Службы доходов, нефтепродукты неназванной компании оказались под международными санкциями, поэтому ей было отказано в разгрузке груза и проведении дальнейших таможенных процедур. На фоне разбирательств политиков скандальное судно без лишнего шума покинуло Батумский порт вместе с грузом.