Киев ищет в Грузии российский тыл

Киев продолжает обвинять грузинскую власть. Главное управление разведки Минобороны Украины вновь сообщило, что Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном о поставках российской продукции на международные рынки в обход санкций. В «Грузинской мечте» эти обвинения отвергают, требуют от украинских властей доказательств. В грузинский МИД был вызван представитель украинского посольства Украины. В оппозиции власти не верят.

«Были строго затребованы разъяснения по поводу заявления Главного управление разведки Минобороны Украины (ГУР)», – заявил утром замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия после того, как в МИД был вызван исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов. ГУР не впервые информирует о том, что грузинская власть помогает России обходить санкции. О перенаправлении контрабандным путем российских товаров через Грузию заявлялось еще в начале апреля. Понадобилось более двух недель громких заявлений и взаимных обид, чтобы, как тогда казалось, прийти к общему знаменателю:

«Грузия не станет страной, которая поможет России обойти санкции», – заявил спикер парламента Шалва Папуашвили 18 апреля после визита в Украину. В Киеве дали понять, что поверили этим словам. Однако потепление продлилось недолго. 1 мая украинская военная разведка вновь сообщила, что Россия старается привлечь третьи страны для обхода санкций. В распространенном на странице ведомства в Facebook заявлении говорится, что Москва намерена организовать в странах ОДКБ производство комплектующих для российской продукции военного и двойного назначения.

«Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний».

Тбилиси потребует доказательств, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили. Реэкспорт российских товаров в страны США и Великобританию, где введены санкции, невозможен, убеждает он, и тем более в ЕС. Согласно Договору об ассоциации, из Грузии экспортируются исключительно выращенные в Грузии и изготовленные грузинскими производителями товары:

«Не представляю, чтобы запрещенная российская продукция через Грузию попала в ЕС, чтобы этой продукции был присвоен «сертификат грузинского происхождения». Тем более что и ЕС осуществляет соответствующий контроль. Потому абсолютно непонятно это заявление, и мы, конечно, потребуем соответствующие разъяснения и информацию». Также министр Хуцишвили отметил, что у западных партнеров к Грузии по этим поводам вопросов не возникает.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в свою очередь вновь напомнил свою версию происходящего – в украинской власти много соратников «Нацдвижения». Этим объясняют в «Грузинской мечте» заявления украинских чиновников об открытии Грузией второго фронта на фоне войны в Украине для возвращения отколовшихся грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Недоумевали сегодня представители правящей партии и по поводу настойчивого пожелания украинского президента Владимира Зеленского, чтобы Тбилиси присоединился к санкциям против России, «когда у самой Украины не разорваны с Россией торговые связи», отметил Ираклий Кобахидзе.

В рядах оппозиции склонны полагать, что без серьезных оснований военная разведка Украины не стала бы «второй раз наступать на те же грабли». Один из лидеров «Лело», депутат Саломе Самадашвили напоминает: у европейских стран также есть опасения, что Грузия может стать для России своеобразной «черной дырой» для обхода санкций. Самадашвили обращает внимание на следующее:

«За прошедшие два месяца на 70% увеличено количество новых зарегистрированных бизнесов. Возникают вопросы, что это за бизнесы, почему их так много по сравнению с прошлым годом и в чем причина? Не используют ли Грузию соответствующие компании и фирмы из России, чтобы обойти санкционный режим?»

Подозрения усиливаются на фоне публикации телефонного разговора, как утверждается, Бидзины Иванишвили с попавшим под санкции российским олигархом Владимиром Евтушенковым, в котором фигурирует и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Представители грузинских властей особо не оспаривают подлинность телефонного разговора и не видят ничего подозрительного в таких «бизнес-контактах».

Такая нечеткая позиция власти, недостаточная коммуникация с украинской стороной наводит лидера «Гирчи» депутата Яго Хвичия на предположения, что подобными заявлениями Киев пытается предостеречь Тбилиси:

«Думаю, это заявление (ГУР) носит превентивный характер, таким образом они предупреждают правительство Грузии о том, что располагают информацией, что ведутся какие-то переговоры. Доказательством можно считать и те аудиозаписи, которые распространяются. Понятно, что грузинская власть будет отрицать и требовать доказательств. Но мы все понимаем – такое невозможно будет утаить. Потому я надеюсь, что наше правительство не будет предпринимать шаги в эту сторону».

Многие наблюдатели полагают, что к жестким заявлениям из Киева следует относиться с пониманием. Страна охвачена войной, и украинские лидеры изо всех сил пытаются заручиться еще большей поддержкой против российской агрессии. В подтверждение этого приводится, в частности, сегодняшнее заявление президента Владимира Зеленского. Он раскритиковал Турцию, которая выступает посредником в организации встречи президентов России и Украины, за прием российских туристов. Зеленский назвал действия Турции «несправедливыми» и призвал турецкие власти выбрать между российскими туристами и «правдой», если они хотят иметь дружеские отношения с Украиной.