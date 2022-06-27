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Грузия, Азербайджан и Турция готовятся к совместным военным учениям
Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения Eternity-2022 с 17 по 28 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первое совещание по планированию учений состоялось сегодня, 27 июня, в Стамбуле с участием представителей военных трех стран, сообщает Минобороны Турции.
В прошлом году командно-штабные учения Eternity проходили в Тбилиси. Военнослужащие и представители госструктур трех стран выполняли задачи по организации охраны объектов экономического значения. В частности, отрабатывались мероприятия по обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Другие новости дня
Госдума отложила рассмотрение закона о контрактной службе для выпускников
В Госдуме отложили рассмотрение закона о возможности служить в армии по контракту выпускникам школ, не проходивших срочную службу.
По словам главы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в обозримом будущем закон не будут вносить в повестку дня. Останина, назвав это «отличной новостью», не сообщила причину такого решения, лишь уточнив, что идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее закон о возможности вчерашним школьникам служить в армии по контракту был принят в первом чтении. Второе было намечено на вторник, 28 июня.
Документ был инициирован и поддержан думским комитетом по обороне на фоне войны в Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причем некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера «Москва». Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.
Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.
Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Днем 27 июня, как утверждается, российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области. Согласно утверждениям украинских властей, а также многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в результате удара пострадало здание торгового центра, там начался пожар. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших и как минимум 20 раненых (девять из них в тяжелом состоянии).
Об атаке российских военных в 16:00 сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся «в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие». Речь идет о торговом центре «Амстор».
«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», - прокомментировал удар Владимир Зеленский.
В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвуют 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
Председателем Апелляционного суда Грузии вновь стал Михаил Чинчаладзе
На должность председателя Апелляционного суда Грузии переизбран Михаил Чинчаладзе. Высший совет юстиции утвердил его кандидатуру на сегодняшнем заседании. Члены Совета единогласно поддержали кандидатуру Чинчаладзе, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Накануне заседания бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе заявила, что препятствия на пути европейской интеграции Грузии возникли именно по вине клановости в грузинской судебной системе.
Представители гражданского сектора критически оценивали кандидатуру Михаила Чинчаладзе на пост председателя Тбилисского апелляционного суда. Среди них - бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили. Ее неправительственная организация «Georgian Court Watch» изучала избирательный процесс. По окончании процесса Нази Джанезашвили написал на своей странице в Facebook, что «в ходе консультаций кандидатуру Чиналадзе поддержали 53 судьи Апелляционного суда».
Председатель Апелляционного суда избирается из числа судей того же суда. Он назначается на эту должность Высшим советом юстиции. На пост председателя Высшего апелляционного суда претендовал только Михаил Чинчаладзе, который занимает эту должность с 2017 года. Его 5-летний срок истек в мае.
Несколько дней назад лидер партии «Дроа» Элене Хиштария призвала международных партнеров Грузии, в том числе и бизнесменов, ввести санкции против судей. Хоштария выдвинул 9 судей, в том числе Михаила Чиняаладзе.
Иностранный турист найден мертвым в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии
Спасатели нашли тело иностранного туриста в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Мужчину на мотоцикле оползень накрыл в селе Магароскари Душетского муниципалитета. Случай произошел накануне на дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили.
По данным ведомства, мощный поток снес иностранца в реку Арагви. Сразу после поступления сообщения в «112» в зону стихии направили отряды спасателей, была начата поисковая операция. Тело мужчины обнаружили при осмотре берега Арагви и поверхности реки.
Более миллиона гектаров леса сгорело в Сибири и на Дальнем Востоке
Около 1,03 миллиона гектаров лесных земель прошли пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока с начала 2022 года. Это следует из данных служб "Авиалесоохраны" на 27 июня (с учетом активных очагов).
Регионом-лидером по площади пожаров остается Амурская область: огонь прошел более 176 тысяч гектаров территории. Следом идет Республика Саха — 173 тысячи гектаров, причем, около 15,5 тысячи из них остаются без тушения по решению республиканской комиссии по ГО и ЧС.
От тушения некоторых участков с пожарами по соображениям "нецелесообразности" также отказались власти Красноярского края, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Амурской области.
Меньше всего от огня пострадали леса Республики Алтай, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
- Год назад, к 27 июня 2021 года, огонь прошел территорию площадью около 1,04 миллиона гектаров. Больше всего тогда пострадала Республики Саха (Якутия), где на тот момент сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
«Грузинский легион» опроверг информацию о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска
В «Грузинском национальном легионе» опровергли информацию Минобороны РФ о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска в Луганской области Украины.
«Это – полная дезинформация», – сказал в разговоре с грузинской службой Радио Свобода командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
В Минобороны России сегодня заявили, что в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода «ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14 иностранцев».
«Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион», – заявили в Минобороны РФ.
В Москве утверждают, что наемники были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».
По информации Мамуки Мамулашвили, на указанной российским ведомством территории не было ни бойцов «Грузинского легиона», ни грузинских добровольцев, входящих в другие подразделения.
- Ранее следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях «Тбилиси прайда»
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на всех мероприятиях, запланированных в рамках недели «Тбилиси прайда» в защиту ЛГБТКИ+ сообщества.
Как пишет СОВА, в ведомстве призвали радикальные группировки воздержаться от противоправных действий, за которыми «последует решительный правовой ответ».
«Представители МВД Грузии находятся на постоянной связи с организаторами мероприятия, чтобы в безопасной обстановке провести запланированные на неделю закрытые мероприятия», – сказано в сообщении.
- В прошлом году Неделя гордости прошла в Тбилиси с множеством инцидентов. 5 июля действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Сам марш был отменен, но пострадали более 50 представителей СМИ, были разгромлены офисы нескольких НПО. Местные и международные неправительственные организации тогда обвинили власти и полицию Грузии в «осознанном бездействии».
- В этом году организаторы приняли решение не проводить Марш Достоинства, а все запланированные мероприятия должны пройти на частной территории.
Швейцарская разведка назвала Женеву центром российской сети шпионов
Федеральная разведывательная служба Швейцарии выступила с докладом, в котором утверждает, что Женева стала координационным центром российского шпионажа в Европе. По данным швейцарской разведки, число российских тайных агентов измеряется как минимум десятками.
В докладе говорится, что после того, как различные европейские страны стали разоблачать и высылать российских разведчиков, российские секретные службы, видимо, приняли решение перебазировать их в Швейцарию - нейтральную страну, не входящую в Евросоюз.
Отношения между Швейцарией и Россией ухудшились после российского военного вторжения в Украину. Швейцария присоединилась к большинству санкций, которые Евросоюз ввёл в отношении Москвы. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.
Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе, в 2000-х годах работавший политическим советником посольства Швейцарии в Москве, а после - дипломатическим советником президента Швейцарии, в интервью газете Tages-Anzeiger также подтвердил: "Женева остается центром шпионской активности. Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях."
После начала войны России против Украины из стран Евросоюза, США и Японии было выслано около 200 российских дипломатов.
Кадыров заявил о формировании в Чечне четырех новых военных батальонов
Глава Чечни заявил о формировании в республике четырех новых военных батальонов – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат". Цель их создания Рамзан Кадыров не назвал, о возможной отправке подразделений на войну в Украину в его публикации в телеграм-канале не говорится.
Глава республики утверждает, что "в контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята", которые, как он выразился, "пополнят состав войск" Минобороны России. Кто эти бойцы – профессиональные военные или так называемые добровольцы – Кадыров тоже не уточнил. Он лишь заявил, что формирование новых подразделений "вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона".
Кадыров рассказал, что вместе с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым осмотрел здание в поселке Ханкала, которое планируют отдать военным.
- Ранее стало известно о формировании в Ингушетии именной "Ингушской" стрелковой роты – она будет состоять из так называемых добровольцев, которые заключат контракт для прохождения военной службы. О создании аналогичного подразделения заявили в Калмыкии.
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о жалобах жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- Некоторые вернувшиеся с войны "добровольцы" жалуются, что им не выплатили обещанные деньги, бросали в бой без обмундирования и не подвозили провиант. В частности, спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с четырьмя бойцами, которые вернулись с войны и пожаловались на отсутствие лечения и обещанных выплат. Чиновник отчитал их на камеру.
- Ранее Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список "добровольцев", которых отправили на войну через Чечню. Среди добровольцев оказались многодетные отцы, юные парни, приверженцы конспирологических теорий и те, кто пошел воевать из-за невозможности найти достойную работу – всех их объединяет доверие государственной пропаганде и убежденность в том, что в Украине они защищают собственную родину. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
Транскам открыли для движения транспорта
Дорожное сообщение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, возобновилось для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского МЧС.
Транскам был закрыт с 25 июня из-за угрозы схода селей и камнепадов.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке «н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля» в обоих направлениях с 15:00 27 июня до особого распоряжения», – говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что на участке нейтральной зоны границы Грузии и России река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии уже приступило к ремонту дороги.
На саммите НАТО в Мадриде утвердят новый пакет поддержки Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на саммите НАТО примут новые пакеты поддержки для стран–партнеров альянса.
«Участие в саммите НАТО в Мадриде также примут Грузия и Евросоюз. Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины и Республики Молдова, а также для Мавритании и Туниса», – заявил Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. В нем примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как заявил сегодня глава грузинского правительства, он надеется, что прогресс, достигнутый Грузией, «будет оценен и признан».
«У меня будут встречи на высоком уровне с нашими европейскими лидерами. Думаю, что страна добилась большого прогресса в плане интеграции в НАТО. Мы открыли с НАТО в Крцаниси совместный учебный центр. Думаю, страна сделала все, чтобы еще больше повысить совместимость наших войск. Укрепляем армию, в армии проводятся активные реформы, идет процесс трансформации и реформ», — заявил премьер-министр.
Украинские спецназовцы рассказали о боевых операциях в России
Украинские спецназовцы в интервью The Times впервые рассказали о проведении боевых операций на территории России. Рейды спецназа могут быть связаны со взрывами на российских нефтебазах и складах боеприпасов. Выдержки из интервью приводит "Агентство. Новости".
Два 25-летних члена элитного батальона "Шаман" под позывными "Двадцать два" и "Красавчик" подробно рассказали о вылазках батальона на территорию России. По словам бойцов, миссия батальона состояла в уничтожении на территории России инфраструктуры, критически важной для ведения войны. "Двадцать два" подробно описал план, целью которого было посеять смятение и разногласия в российском тылу, но попросил The Times не раскрывать деталей.
Как рассказали собеседники издания, на территорию России бойцов забрасывали ночью на вертолёте. "Самые интересные миссии – в тылу врага: закладка взрывчатки за линией фронта, за границей", – сказал "Двадцать два". "Красавчик" добавил, что "россияне не понимают, что произошло, и часто не могут поверить, что мы там были".
The Times предполагает, что вылазки батальона "Шаман" на территорию России могут объяснить взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов.
Также бойцы "Шамана" сообщили, что их батальон участвовал во всех крупных сражениях за Киев и мешал российским войскам форсировать реку Ирпень, что открыло бы возможность удара по Киеву.
- С начала российского вторжения в Украину на нефтебазах и складах боеприпасов в приграничных регионах России происходят взрывы и пожары. В частности, подобное происходило в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Минобороны России обвинило в пожаре на белгородской нефтебазе Украину. В ответ украинская сторона не подтвердила и не опровергла причастность своих спецслужб.
- Батальон "Шаман" воюет с Россией с 2014 года.
Абхазский парламент призвал Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия призвал Кабинет министров обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
На прошедшем сегодня внеочередном заседании парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».
В документе, в частности, говорится о необходимости «принятия срочных мер по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов» в Абхазию «по справедливым и экономически обоснованным ценам».
За принятие текста постановления проголосовали 29 депутатов, один воздержался, сообщает агентство «Апсныпресс».
Абхазский парламент также рекомендовал отменить постановление Кабмина от 1 марта 2022 года «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования.
Кабмин должен разработать новое постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить документ в парламент в течение двух недель.
«В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в документе.
Ранее стало известно, что активист Джансух Адлейба, голодающий с требованием снизить цены на нефтепродукты, призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба намерен призвать абхазского лидера Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.
23 июня Адлейба и собравшиеся в центре города граждане встретились с премьером Александром Анквабом и вице-президентом Бадрой Гунба.
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, было ли зерно выращено в Украине. Об этом 27 июня заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.
По его словам, новая разработка подразумевает, что всё зерно из России будет проходить проверку для установления региона, где оно было выращено. Юстис добавил, что это поможет препятствовать поступлению незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки.
По словам министра, Британия параллельно пытается помочь Украине в восстановлении разрушенных железнодорожных путей, чтобы вывозить украинское зерно наземными путями.
26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Представитель ООН Маурицио Мартина ранее заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
В ночном клубе в ЮАР обнаружены тела 22 подростков
В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.
По сообщению местной газеты Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.
"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", – сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.
По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним подросткам продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил "глубочайшие соболезнования" семьям погибших и также выразил обеспокоенность, почему столь молодые люди собрались "в месте, которое должно быть запрещено для лиц моложе 18 лет".
Владелец клуба, которого вызвали на место происшествия рано утром в воскресенье, заявил, что "не уверен, что на самом деле произошло". По его словам, по телефону ему сказали, что "клуб переполнен, но люди всё равно пытаются туда прорваться". Однако местная служба безопасности уже исключила гибель подростков из-за давки, так как видимых травм на телах нет.
Арахамия обещает доказать причастность властей Грузии к обходу санкций против РФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства.
«Грузинские власти помогают России обходить санкции… Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии», – пишет Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции».
Как передает агентство «Новости-Грузия», Арахамия также подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода ограничений, в том числе с «использованием грузинской юрисдикции». Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам.
«Должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. Г-ну Иванишвили следует приготовиться первому. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка», – подытожил Арахамия.
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На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.
Это последовало за тем, как украинский политик обвинил Грузию в оказании помощи РФ для обхода санкций на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», 24 июня Арахамия по видеосвязи обратился к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.
Грузинские таможенники отказались пропустить партию российской нефти
В правительстве Грузии подтвердили, что в порт Батуми зашло судно с подсанкционной российской нефтью, однако утверждают, что таможня не будет его принимать.
Вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили провел сегодня брифинг и заявил, что факта обхода санкций через Грузию «никогда не было и не будет в будущем».
Он подтвердил сообщения СМИ, согласно которым, в батумский порт зашел танкер с подсанкционной российской нефтью, однако опроверг слухи о том, что груз был переоформлен, чтобы обойти санкции.
Давиташвили считает, что «вопрос, касающийся санкций, часто становится предметом неверной интерпретации», пишет агентство «Новости-Грузия».
Министр признал факт, что «в порт Батуми прибыло судно с грузом, с контрактом, подписанным с подсанкционной компанией и, соответственно, полученным от нее грузом».
По его словам, таможенные органы изучают документы и принимают решение «исходя из имеющейся у них ответственности». Как известно, Грузия обязалась не пропускать через свою территорию и границу товары, на которые были наложены западные санкции из-за вторжения России в Украину.
Отвечая на вопрос о том, почему танкер с российской нефтью зашел именно в порт Батуми, Давиташвили предложил журналистам «поинтересоваться мотивацией у владельца груза».
«Государственные органы Грузии действуют с максимальной ответственностью, и на сегодняшний день таможенные органы не дали согласия на получение такого груза. Поэтому что бы ни хотел порт, независимо от желания частных лиц, этот груз, без согласия таможни, конечно же, не может попасть в Грузию и на таможенное пространство Грузии», – сказал министр.
Владелец «Азовстали» подал иск в ЕСПЧ против России
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба компании SCM.
Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров. В дополнение к иску Ахметов просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, вывоза зерна из Украины, а также стали, изготовленной предприятиями SCM. За нарушение прав собственности Ахметов требует от России возмещения ущерба.
Интересы бизнесмена представляет международная юридическая фирма Covington & Burling LLP.
"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца – вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною – при помощи лучших украинских и американских юристов – подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов, – заявил Ринат Ахметов. – Грабеж украинских экспортных товаров – в том числе зерна и стали – уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна. Верю в справедливость и борюсь за нее".
Ахметов также призвал других пострадавших от российской агрессии бизнесменов обращаться в суд.
- 11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
- Россия перестанет быть участницей Конвенции только 16 сентября 2022 года, через полгода после того, как её 16 марта исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации. При этом Москва утверждает, что сама вышла из Совета Европы.
Владимир Путин поедет за границу впервые с начала войны
Зарубежные лидеры примут президента России Владимира Путина на своей территории впервые после его объявления о вторжении в Украину. На этой неделе Путин посетит Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на личного корреспондента Путина.
В Душанбе "большие переговоры" с Путиным проведёт президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Затем Путин поедет в Ашхабад на Каспийский саммит с участием лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Состоятся ли на полях саммита двусторонние встречи с президентом России неизвестно – пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ушёл от ответа на этот вопрос.
Ранее сообщалось, что Путин планирует посетить Беларусь в конце июня, чтобы встретиться с Александром Лукашенко на Форуме регионов Союзного государства в Гродно. Однако позже стало известно, что встреча состоится в формате видеоконференции.
- Ряд стран, в том числе США и Канада, запретили въезд Владимиру Путину на свою территорию после его объявления о вторжении в Украину.
- Президент Индонезии Джоко Видодо не стал отменять приглашение Владимира Путина на саммит "большой двадцатки" (G20), который состоится на острове Бали в ноябре 2022 года, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Из-за возможного присутствия президента России состав участников саммита под вопросом. Формат участия Путина в саммите ещё не определён.
- Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным в Москве 30 июня по возвращении последнего из Туркменистана.
Британская разведка: Россия отправляет в Донбасс резервистов
Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке событий в зоне боевых действий в Украине сообщает, что Россия задействует в Донбассе резервистов.
Британские военные считают, что речь идет об участниках нового проекта министерства обороны России БАРС (Боевой армейский резерв специальный).
Это недавно уволившиеся военнослужащие запаса, которым предлагается контракт на службу в мобилизационном резерве. Участников БАРС, говорится в сводке британского оборонного ведомства, обычно привлекают к выполнению задач по обеспечению безопасности в тылу.
В Южном военном округе, военнослужащие которого активно задействованы в боевых действиях в Донбассе, к началу сентября 2021 года, по данным журнала "Российское военное обозрение", был сформирован мобилизационный резерв из 38 тысяч человек.
Кроме этого, считает министерство обороны Великобритании, Россия для пополнения сил в Донбассе использует и кадровый мобилизационный ресурс, в который входят все служившие в российской армии за последние пять лет. Добровольцы из этой категории, говорится в сводке, вероятно, пополняют третьи батальоны некоторых бригад.
Несмотря на постоянную нехватку личного состава для отправки в Украину, российское руководство по-прежнему не спешит объявлять всеобщую мобилизацию, отмечается в сводке британского министерства обороны.
Основные действия российских войск по-прежнему сосредоточены вокруг Северодонецка и Лисичанска. Кроме того, по данным британской разведки, Россия пытается активизировать действия в районе Изюма. Всё это потребует резервных сил, считают британские военные, и Россия почти наверняка уже приступила к их развертыванию.
Вышедший из берегов Терек повредил дорогу на границе Грузии и России
Река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Это участок нейтральной зоны грузино-российской границы.
Поврежден участок дороги в 80 метров. Пока дорогу не восстановят, на этом участке запрещается движение всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
- Ранее в МЧС РФ сообщили, что выезд из Северной Осетии через пункт пропуска «Верхний Ларс» запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ливневые дожди создали проблемы на дорогах и в других муниципалитетах региона Мцхета-Мтианети, где из берегов вышла река Арагви.
Затруднено движение по дороге на Млета и Гудаури. Грязевой поток вынес на магистраль щебень.
В Мугуда обрушилась скала, затопила села Тианетского муниципалитета, в том числе небольшой городок Сиони, где также были повреждены внутренние дороги.
Без дорог остались и несколько сел в Душетском районе – две семьи были эвакуированы из зоны бедствия.
Вышла из берегов и река Иори в Кахетии, на востоке Грузии. Наводнение повредило участки дороги, соединяющей села Черчелаури и Артни.
СМИ: Джонсон предложил «семёрке» раздеться по пояс, чтобы быть «круче Путина»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил лидерам "Группы семи" для фотографии за обедом раздеться по пояс, чтобы выглядеть "круче Путина". Об этом сообщают СМИ, освещающие мероприятия "семёрки".
В ответ премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что нужно устроить показ верховой езды с обнаженной грудью. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ограничиться просто верховой ездой.
Российские СМИ напоминают, что в 2009 году президент России Владимир Путин отдыхал в Туве. Тогда в прессе были опубликованы фотографии, на которых раздетый до пояса президент едет верхом на лошади.
В 2017 году тоже были опубликованы фотографии раздетого по пояс Путина на рыбалке с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Россиянка Софья Сапега попросила Александра Лукашенко о помиловании
Россиянка Софья Сапега, отбывающая срок в колонии в Беларуси попросила Александра Лукашенко о помиловании. Об этом рассказал адвокат Антон Гашинский.
В обращении, как пишет Русская служба Би-би-си, 24-летняя Сапега просит Лукашенко освободить её от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в прошении. Сапега пишет, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния. Она объясняет, что "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них. Россиянка просит Лукашенко проявить снисхождение и дать ей шанс " быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".
Год назад отец россиянки уже просил Лукашенко помиловать дочь.
6 мая белорусский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Следствие считает, что она модерировала сайт, посвящённый сбору данных о сотрудниках белорусских силовых структур. Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда .
Александр Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают", - говорил он. Помиловать её может в случае перевода в Россию и Владимир Путин, отмечл адвокат.
Формальной проблемой для помилования россиянки сейчас остается невыплаченная часть указанной в приговоре суммы – около 160 тысяч белорусских рублей (более трех миллионов рублей).
Софья Сапега сейчас находится в женской колонии в Гомеле, где отбывают наказание белорусские оппозиционеры. По словам адвоката, условия там жёсткие, поскольку она проходит по экстремистской статье. Единственное свидание с матерью ей дали после приговора в СИЗО. С тех пор ни свиданий, ни телефонных звонков ей не давали. Адвокат говорит, что 24-летняя Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии.
- Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.
- Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Впоследствии его отпустили из СИЗО. Обвинения с него не сняты, однако о том, где он сейчас находится и чем занимается, нет достоверных данных.
The Sunday Times: принц Чарльз принял миллионы евро от шейха Катара
Британский принц Чарльз с 2011 по 2015 год лично принял от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет The Sunday Times.
По данным газеты, во всех случаях деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.
По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было неудобно от происходящего. По данным газеты, позднее представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.
Нет никаких предположений, что платежи были незаконными, пишет The Sunday Times, но согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать чек от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.
В феврале Скотленд-ярд начал расследование в отношении фонда принца после сообщений о том, что организация предлагала подданному Саудовской Аравии помощь в получении британского гражданства. В фонде подчеркнули, что принц Уэльский не имеет к ситуации никакого отношения.
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