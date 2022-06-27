В Грузии восстановили автомобильное движение в сторону границы с Россией

В Грузии открыли автомобильное движение в сторону границы с Россией. Об этом сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Ведомство отмечает, что «в результате интенсивных работ» было восстановлено движение транспорта на 136-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

На данном этапе транспортные средства будут курсировать по временной дороге. «Параллельно будет планироваться и осуществляться капитальный ремонт дороги», - отметили в ведомстве.

Поврежденный участок дороги находится в «нейтральной зоне» - между границами Грузии и России, между грузинским ТПП «Казбеги» и российским ТПП «Верхний Ларс».

Сегодня утром ситуация на границе Грузии и России серьезно осложнилась - вышедшие из берегов реки Терек и Девдораки размыли участок дороги протяженностью 80 метров как раз в «нейтральной зоне», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Из-за плохой погоды с границы сегодня были эвакуированы сотрудники грузинской таможни и путешественники. ТПП «Казбеги» временно прекратил работу.

В настоящее время около 260 грузовиков ожидают открытия дороги в Россию - транспорт размещен в TIR-парке при КПП «Казбеги». Грузинские таможенники пообещали, что возобновят проведение процедур пересечения границы сразу после восстановления движения на дороге.

Также в Дарьяльском ущелье сегодня сразу в нескольких местах был зафиксирован камнепад возле автомагистрали. Всего повреждено до 80 участков дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - это единственный сухопутный путь, связывающей Грузию и Армению с Россией.